«Кинжалы» чинили за взятки

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Как стало известно “Ъ”, в громком уголовном деле о махинациях при модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота появился эпизод со взяткой. Следствие намерено ходатайствовать об аресте бывшего заместителя начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа капитана 1-го ранга Игоря Супрановича. Как оказалось, благодаря именно его небескорыстным усилиям к обслуживанию и ремонту зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Кинжал», «Ураган», «Крепость» были допущены заводы, руководители которых и обвиняются в хищении более 692 млн руб. из выделенного на эти цели миллиарда. Причем одно из предприятий даже не имело лицензии на ремонт радиоэлектронного вооружения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

К истории со взяткой Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР пришло, разбираясь с многомиллионными хищениями средств Минобороны, выделенных в рамках государственной программы вооружения на 2013–2016 годы. Соответствующее уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) расследуется с лета 2019 года. На данный момент его фигурантами являются бывшие консультант департамента военно-морского флота АО «Рособоронэкспорт» Андрей Клокоцкий, начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ Вадим Мовчан, а также руководители трех спецзаводов Муталиб Эмиралиев, Замир Ахмедов и Евгений Мурашёв.

Как выяснилось, далеко не последнюю роль в этом преступлении играл и 51-летний капитан 1-го ранга Игорь Супранович, отвечавший за размещение, учет и контроль исполнения гособоронзаказа в части ремонта стоящих на вооружении боевых кораблей ЗРК «Кинжал», «Оса-М», «Форт», «Крепость» и других.

Из материалов дела следует, что именно к нему осенью 2012 года обратились заместитель гендиректора ОАО «Завод "Электроприбор"» Николай Коваленко и некто Александр Абрамов с просьбой посодействовать в заключении госконтракта на ремонт ЗРК «Форт». За эту услугу офицеру пообещали вознаграждение в размере 5% от суммы контракта.

Согласившись, Игорь Супранович настолько расстарался, что едва не сорвал сделку с посредниками.

В план сервисного обслуживания, закупку блоков и комплектующих к системам и пусковым установкам на 2013 год он включил практически весь перечень корабельного вооружения всех флотов Российской Федерации. Очевидно, Игорь Супранович рассчитывал израсходовать на эти цели все выделенные из бюджета 457 млн руб. Между тем, как установило следствие, в ремонте и обслуживании в тот период нуждались только ЗРК «Кинжал» и «Оса-М». Как бы то ни было, но сначала подвоха никто не заметил, и каперанг Супранович завизировал у руководства список из шести предприятий, которым планировалось отправить предложение участвовать в конкурсе на обслуживание и ремонт корабельного вооружения. Еще одного адресата — ОАО «Завод "Электроприбор"» (его гендиректор Муталиб Эмиралиев находится под стражей) — Игорь Супранович внес в этот список позже от руки.

В дальнейшем, говорится в деле, Игорь Супранович, введя в заблуждение свое начальство, сообщил ему, что на предложение Минобороны поучаствовать в аукционе якобы откликнулось только ОАО «Завод "Электроприбор"», хотя, по версии следствия, на самом деле другим возможным исполнителям запросы даже не отправлялись.

Правда, из 457 млн руб. освоено тогда было всего 195 млн, а в закрытом конкурсе на сервисное обслуживание и ремонт ЗРК «Форт», «Крепость», «Ураган» и других, стоящих на вооружении кораблей Северного флота, победил «Электроприбор». Впрочем, аукционная комиссия итоги конкурса аннулировала, поскольку в нем участвовала лишь одна компания, да и та не имела лицензии на ремонт радиоэлектронного вооружения.

И тем не менее Игорю Супрановичу удалось убедить свое руководство, что «отсутствие госконтракта по указанной позиции может привести к срыву выполнения кораблями Северного флота задач в 2014 году».

В СКР пришли к выводу, что компания Муталиба Эмиралиева лишь на бумаге отремонтировала не подлежащие ремонту детали ЗРК, сроки эксплуатации на которые к тому же истекли. А отвечавший за приемку работ капитан Супранович закрыл на это глаза.

В конце 2013 года, практически сразу же после того, как Минобороны полностью рассчиталось с «Электроприбором», все те же господа Коваленко и Абрамов вновь обратились к Игорю Супрановичу. На этот раз его за те же 5%, по данным следствия, они попросили посодействовать в заключении Минобороны госконтрактов на 2014 год уже с тремя заводами — ЗАО «Союз-М» (гендиректор Замир Ахмедов находится под домашним арестом), ОАО «Саратовский радиоприборный завод» (его бывшего гендиректора 75-летнего Евгения Мурашёва следствие просило арестовать, но суд ограничился запретом определенных действий) и все тем же «Электроприбором».

В том числе и путем ограничения конкуренции Игорь Супранович, считает следствие, поставленную задачу выполнил.

В 2014–2015 годах «Союз-М» обслуживал и ремонтировал ЗРК «Кинжал», «Электроприбор» — ЗРК «Форт» и «Ураган», а Саратовский завод — ЗРК «Оса-М» и «Оса-М2». В общей сложности в 2013–2015 годах три завода заключили с Минобороны госконтракты почти на 1 млрд руб. По версии следствия, похищено из них было более 692 млн руб.

В декабре 2014 года, как теперь установило следствие, Игорь Супранович получил за свои услуги от Александра Абрамова более 16 млн руб. В отношении офицера возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Александру Абрамову и Николаю Коваленко ГВСУ инкриминировало дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте всех троих фигурантов. Задержаны они были во вторник после серии обысков, проведенных сотрудниками ГВСУ и военной контрразведки ФСБ. Последняя и установила причастность военных и промышленников к совершению коррупционных преступлений и махинациям. По некоторым данным, помогли в этом следствию другие фигуранты, которых взяли раньше. Отметим, что господин Эмиралиев под следствие попал во второй раз: ранее за похожие махинации и неуплату налогов (ст. 199 УК) ему дали три с половиной года, которые предприниматель отбыл, находясь под следствием и судом. Новый арест последовал вскоре после освобождения.

Получить комментарии представителей очередных фигурантов скандального дела не удалось.

Олег Рубникович, Николай Сергеев