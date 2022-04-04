Избираться больше двух

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Власти субъектов РФ начинают работу по приведению законодательства в соответствие с новым федеральным законом (ФЗ) о региональной власти. В минувший понедельник, 28 марта, глава Тюменской области Александр Моор предложил отменить ограничение на третий губернаторский срок, что позволяет сделать новый ФЗ. Ранее аналогичные поправки внес руководитель Саратовской области Валерий Радаев, а в Кировской области и на Ставрополье их уже успели принять в первом чтении. Правда, в Госдуме не раз подчеркивали, что вопрос ограничения числа губернаторских сроков остается на усмотрении местных властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Александр Моор предложил исключить из устава Тюменской области положение, согласно которому глава региона «не может замещать должность более двух сроков подряд». В пояснительной записке говорится, что поправки продиктованы новым ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», иных объяснений не приводится. Господин Моор избрался на пост в 2018 году, то есть гипотетически он может претендовать на третий срок только в 2028-м. 25 марта аналогичные поправки в Саратовскую облдуму внес губернатор Валерий Радаев. Он тоже предлагает изъять запрет на замещение должности «более двух сроков подряд» и тоже ссылается на 414-ФЗ без дополнительных объяснений. Предполагается, что и тюменские, и саратовские поправки вступят в силу 1 июня. В отличие от тюменского губернатора, у господина Радаева уже истекает де-факто второй срок: в апреле 2012 года он был утвержден на пост депутатами парламента, а в сентябре 2017 года переизбрался на прямых выборах. Губернаторские выборы в Саратовской области запланированы на 11 сентября.

Напомним, федеральный закон, который заменит принятый еще в 1999 году ФЗ о законодательных и исполнительных органах власти в регионах, был одобрен Госдумой в декабре 2021 года. Документ содержит большое число принципиальных новаций — например, унифицирует сроки полномочий всех губернаторов и заксобраний (пять лет), упрощает процедуру увольнения региональных глав президентом РФ (без формального объяснения причины «потери доверия»), запрещает главам регионов именоваться «президентами» (только «главами» и «губернаторами», а в городах федерального значения — также «мэрами»), позволяет отменять партийные списки на выборах в парламент субъекта и проч. Одним из главных нововведений является отмена ограничения на число губернаторских сроков для одного и того же лица. В пока еще действующем законе говорится, что высшее должностное лицо региона «не может замещать должность более двух сроков подряд». В новом ФЗ такого императивного запрета нет. Правда, соавтор документа, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников неоднократно подчеркивал, что заксобрания вправе самостоятельно решить, оставить его в своих законах или исключить: «Это должно решаться в конкретном субъекте».

Основные положения нового ФЗ, в том числе затрагивающие вопрос допустимого числа губернаторских сроков, вступают в силу 1 июня. Региональные законы должны быть приведены в соответствие с ним не позднее 1 января 2023 года. При этом в документе оговорено, что до момента внесения изменений региональные законы «применяются в части, не противоречащей» новому ФЗ. Иными словами, даже если заксобрание субъекта не успеет внести поправки к началу лета, главенствовать все равно будет федеральный закон.

Помимо Тюменской и Саратовской областей озаботиться приведением законодательства в соответствие с новым ФЗ уже успели в Кировской области и на Ставрополье. Так, в кировском заксобрании запрет на третий срок предложили отменить депутаты от «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей». 25 февраля поправки были приняты в первом чтении. Губернатору Кировской области Игорю Васильеву, возможно, в сентябре предстоит переизбираться, однако для него это будет только второй срок. А вот перед главой Ставрополья Владимиром Владимировым, который тоже выступил с подобной инициативой, в 2024 году маячит уже третий. 24 марта его поправки были поддержаны краевой думой в первом чтении. Также первое чтение аналогичные поправки уже прошли в Орловской и Тамбовской областях.

Среди опрошенных “Ъ” региональных чиновников только власти на Камчатке уверенно заявили, что собираются привести свои законы в соответствие с новым ФЗ к 1 июня. Запрет на избрание губернатором больше двух раз там точно будет снят. В Хабаровском крае, Челябинской, Ростовской, Самарской, Ярославской и Владимирской областях тоже планируют рассмотреть изменения в апреле-мае, однако ничего конкретного про губернаторские сроки пока сказать не могут. В Приморье, на Чукотке и в Ульяновской области собеседники заверили “Ъ”, что поправки будут рассматриваться во втором полугодии, однако будет ли снято ограничение, пока неизвестно. В Еврейской автономной, Амурской и Иркутской областях, Бурятии, а также Башкирии ничего не знают ни о сроках внесения, ни о сути поправок. Наконец, в Удмуртии еще в феврале часть законов привели в соответствие с ФЗ, однако поправки о числе сроков не вносились и неизвестно, будут ли.

Вместе с Валерием Радаевым в сентябре де-факто на третий срок могут пойти свердловский губернатор Евгений Куйвашев и томский Сергей Жвачкин — все трое были утверждены заксобраниями весной 2012 года. Однако де-юре отсчет ведется с 1 июня того же года, когда в России были возвращены прямые губернаторские выборы и введено ограничение по срокам. Соответствующее разъяснение еще в 2015 году дала Госдума. А вот настоящими «первопроходцами», которые могли бы столкнуться с ограничениями, являются мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев — оба избрались на прямых выборах уже в 2013 году, то есть сейчас они дорабатывают второй срок. Однако и в Московской городской, и в Московской областной думах ранее уже поясняли “Ъ”, что ограничение для них будет отменено.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”