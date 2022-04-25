Новая курсовая политика

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Необходимость выполнения налоговых платежей заставляет экспортеров активно продавать валюту. По итогам торгов 25 апреля курс доллара откатился до минимума с ноября прошлого года, курс евро обновил почти двухлетний минимум. Высокая ликвидность внутреннего рынка, а также его обособление от внешнего позволили ЦБ формировать официальные курсы не только доллара, но и евро и юаня на основе биржевых торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В отличие от предыдущих дней, когда снижение курсов ведущих валют в первой половине дня компенсировалось подъемом в конце торговой сессии, 25 апреля такой динамики не наблюдалось. Курс доллара в начале торгов вновь вернулся к уровню 73 руб./$ и сохранялся вблизи него до закрытия. По итогам дня курс остановился на отметке 73,13 руб./$, что на 2,3 руб. ниже закрытия 22 апреля и минимальная отметка на закрытии с ноября 2021 года. За неделю доллар подешевел на 7 руб.

Аналогично шли торги и европейской валютой, курс которой опускался до 76,96 руб./€ — минимума с июня 2020 года. На закрытии он остановился на 77,16 руб./€, потеряв за день 3 руб. За неделю европейская валюта подешевела почти на 8 руб.

При этом активность торгов сохраняется на высоком уровне.

Объем сделок с долларом составил почти $2,5 млрд — это третий по величине результат апреля. Объем торгов евро достиг €1,24 млрд.

В первую очередь на курсы ведущих валют влияет мобилизация экспортерами рублевых средств для расчета с бюджетом. Так, аналитики SberCIB Investment Research отмечали, что в понедельник должны состоятся выплаты по НДПИ в объеме 1,3 трлн руб. и «поддержка от экспортеров по-прежнему может оказаться значительной». Впрочем, после недавнего ослабления валютного контроля, когда ЦБ разрешил реализовывать экспортную выручку для всех экспортеров в течение двух месяцев, по мнению экспертов, дальнейшее укрепление рубля остается под вопросом.

На фоне высокой активности и существенных ограничений трансграничных операций с валютой все ярче проявляется расхождение внутреннего курса евро с внешним. В отдельные дни марта—апреля разница превышала 3%. В результате Банк России принял решение определять по ходу торгов на Московской бирже не только официальный курс доллара (как средневзвешенное значение за определенный период), но и курсы евро и юаня (до настоящего времени определяемые через курс доллара).

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Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев допускает, что новый подход связан с расчетами по газу за рубли и ожидаемым ростом товарооборота в юанях. По его словам, ряд экономических агентов, которые применяют официальные курсы валют для операционной деятельности, заинтересованы в более ранних, но в то же время актуальных и репрезентативных курсах. Поэтому на фоне улучшения ситуации с ликвидностью валютного рынка ЦБ сократил время расчета официальных курсов, считает эксперт. Как отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, мера, вероятно, направлена на исключение влияния доллара на обменные курсы других валют внутри РФ. По его словам, на прошлой неделе внутренние курсы доллара и евро к рублю были ниже котировок внешнего рынка на 6–8 руб., «отражая формирование внутреннего и внешнего рынков валют».

Официальные курсы ЦБ используются в ряде направлений бухгалтерского и налогового учета и отчетностей. Например, для уплаты доходов с валютных активов, расчета вывозной таможенной пошлины в рублях и т. д., отмечают участники рынка. Таким образом, по словам главного аналитика ПСБ Егора Жильникова, новая мера ЦБ поможет обеспечить точность учета проводимых операций при экспорте и импорте с Китаем, который становится ключевым торговым партнером для России, а также с Европой, куда поставляются немалые объемы отечественных энергоносителей из России.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин