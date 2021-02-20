У семи бенефициаров дочка без закупок

Минфин намерен ужесточить нормы о деофшоризации закупок государства в законе о контрактной системе (ФЗ-44) — для этого действующий запрет на участие в госзакупках офшоров предлагается масштабировать на их «дочек», зарегистрированных в РФ. Новый этап деофшоризации, вероятно, связан с накоплением у правительства данных о связях компаний с офшорами и неэффективностью ограниченного запрета на сделки с ними. Эксперты шаг поддерживают, но больших изменений не ждут из-за сохранения возможностей обхода запретов.

Минфин подготовил поправки к закону о контрактной системе (ФЗ-44) о продолжении деофшоризации госзакупок. Для этого предлагается ввести запрет на участие в госзаказе компаний, которые имеют в составе участников или учредителей офшорные компании, а также их выгодоприобретателей, следует из опубликованного на regulation.gov.ru законопроекта. При этом к заявке на участие в госзакупке необходимо будет прикладывать декларацию о соответствии такому требованию.

Напомним, что деофшоризации российской экономики Владимир Путин требовал еще в 2013 году. В рамках госзаказа инициативы для решения проблемы готовили законодатели, предлагавшие допускать к закупкам только российские юрлица (оставив неразрешенным вопрос о принадлежности бенефициаров и владельцев таких компаний). С 2015 года по инициативе курировавшего тогда госзакупки Минэкономики был введен запрет на сделки государства с офшорными компаниями.

С тех пор офшорные компании не могут самостоятельно участвовать в закупках. «Более того, они даже не могут зайти в ЕИС, поскольку включен технический блок»,— поясняют в Минфине. Расширение запрета связано с «рисками сокрытия доходов российских организаций, принадлежащих офшорным компаниям, отмывания денежных средств, а также с невозможностью проследить уплату налогов»,— указывают авторы поправок. Оценить же объем контрактов, которые сейчас заключаются с «дочками» офшорных компаний, невозможно, поскольку «нет возможности определить, у кого какая доля в компании на текущий момент», добавляют в ведомстве: «Такая информация, например по АО, учитывается только в реестре акционеров, который в свою очередь находится у держателя такого реестра».

Отметим, что новый этап деофшоризации, вероятно, связан с консолидацией государством данных о бизнесе и его бенефициарах. Речь идет об обязанности российских юрлиц с 2015 года подавать информацию в ФНС о контролируемых иностранных компаниях (при доле юрлица в ней более 25%) для налогообложения прибыли на территории РФ. За несколько лет это позволило собрать данные о российских бенефициарах офшоров, что и сделало возможной проверку поставщиков по госзаказу.

С другой стороны, несмотря на запрет на закупки у офшоров, число коррупционных скандалов с выводом госсредств за рубеж не сокращается, что связано с простотой обхода запрета — в частности, за счет регистрации дочерних компаний в РФ. Однако, по словам экспертов, и новая инициатива Минфина полностью проблему не решит. Партнер «Кульков, Колотилов и партнеры» Олег Колотилов отмечает, что «поскольку поправки Минфина содержат запрет только на прямое участие и он не распространится на "внучек" офшорных компаний, обойти ограничение не составит труда». Что касается нормы о выгодоприобретателях, некорпоративную связь доказать достаточно сложно — например, если договор или траст заключен с подставным физлицом.

«Проект Минфина ограничит офшорные закупки, насколько это возможно в рамках нормативно-правового регулирования, однако серьезного эффекта ждать не стоит»,— указывает и замглавы Института государственного и муниципального управления ВШЭ Константин Головщинский. Эксперт отмечает, что проект скорее увеличит издержки офшорных компаний на обход запрета. Дальнейшее же развитие деофшоризации должно быть связано именно с наполнением базы данных о таких компаниях и доказыванием связей между ними и российскими юрлицами.

Диана Галиева