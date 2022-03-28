Путь от причала

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По данным “Ъ”, Каспийский трубопроводный консорциум, прервавший экспорт нефти из-за поломки оборудования в результате непогоды, частично возобновил отгрузки из Новороссийска. Речь идет о возобновлении работы одного из трех выносных причальных устройств. Два по-прежнему на ремонте, их восстановление может затянуться более чем на месяц. Однако, учитывая альтернативные направления поставок, Казахстан, вероятнее всего, сможет минимизировать потери в отгрузке и добыче нефти в результате ограниченной пропускной способности терминала КТК в Новороссийске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил работу одного из трех выносных причальных устройств (ВПУ-1) после обследования и начал отгрузки нефти, рассказали источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Другие два ВПУ выведены из эксплуатации для ремонта, после того как они были повреждены в результате шторма (см. “Ъ” от 22 марта). Авария на КТК произошла на фоне санкций Запада против России, в результате которых интерес к основному российскому сорту Urals заметно упал, а мировые цены на нефть выросли. В КТК отказались от комментариев.

КТК протяженностью 1,5 тыс. км является основным маршрутом транспортировки нефти из Казахстана на экспорт. Сырье из трубы отгружается на танкеры через морской терминал около Новороссийска, оснащенный тремя выносными причальными устройствами. В 2021 году отгрузка там составила 60,7 млн тонн нефти, в том числе 53 млн тонн из Казахстана. Основными акционерами КТК выступают Россия (31%), Казахстан (20,75%), Chevron (15%), ЛУКОЙЛ (12,5%), Exxon (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%).

Из трех ВПУ на отгрузку обычно работают два устройства. По данным КТК, в феврале отгружено около 5,5 млн тонн нефти. План прокачки на этот год составлял 67,5 млн тонн, то есть около 5,6 млн тонн в месяц. В Минэнерго РФ оценивали срок ремонта ВПУ в полтора-два месяца, а потенциальные потери — в 1 млн баррелей в сутки.

КТК 25 марта перестал принимать нефть, поскольку отгрузки были полностью остановлены, а резервуарный парк в порту заполнился. В тот же день в компании заявляли о завершении обследования ВПУ-1 и проведении промывки устройства. «Есть информация о том, что ВПУ-1 сегодня заработает, подадут танкер. Это нас спасает от значительных потерь в добыче. По ВПУ-2, 3 в течение трех недель надеемся, что наши коллеги завершат ремонт»,— говорил 25 марта министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

По словам министра, добыча на казахстанских месторождениях не была ограничена. Однако производители нефти, наоборот, заявляли о корректировке планов добычи. Так, подконтрольный американской Chevron «Тенгизшевройл» пообещал «соответствующим образом корректировать свою добычу и планировать экспорт нефти в соответствии с распределением КТК» (цитата по «Интерфаксу»).

Ограничение на отгрузки КТК может мотивировать экспортеров казахстанской нефти искать альтернативные маршруты. По мнению Argus, наиболее логичным маршрутом для казахстанских экспортеров может стать поставка в порт Атырау на Каспии с последующей отгрузкой на терминалы в Азербайджане, а далее — по нефтепроводу Баку—Тбилиси—Джейхан (БТД) в Средиземное море. В порту Актау, по оценкам аналитиков Argus, есть свободные мощности на 9,6 млн тонн в год. При этом привлекательность маршрута снижают затраты на перевалку и тариф БТД (для сторонних компаний он выше, чем для акционеров).

Другие альтернативы включают поставку через Россию, а также в восточном направлении в Китай. По оценкам экспедиторов, на которые ссылается Argus, суммарная пропускная способность всех альтернативных направлений для казахстанской нефти не превышает 27–30 млн тонн в год. Тем не менее при работающем ВПУ-1 в Новороссийске, а также текущих высоких ценах на нефть (что покрывает рост затрат, связанный с неоптимальными маршрутами транспортировки), последствия аварии для добычи нефти в Казахстане могут оказаться незначительными.

Дмитрий Козлов