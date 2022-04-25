Операторы держатся за образование

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Операторы связи попросили Минцифры и Роспотребнадзор исключить из санитарно-эпидемиологических требований ограничение на размещение базовых станций на территории образовательных учреждений. Запрет действует с 2010 года для школ и детских садов, в 2021 году он распространился на вузы и колледжи, а Роспотребнадзор начал проверки. Регулятор считает, что нарушение требований чревато серьезными рисками для здоровья учащихся. Но операторы и Минцифры утверждают, что базовые станции безопасны. Их демонтаж, по оценке экспертов, обойдется каждой компании более чем в 2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на телекоммуникационном рынке рассказали, что операторы связи попросили Минцифры и Роспотребнадзор исключить из санитарно-эпидемиологических требований ограничение на размещение базовых станций на территории образовательных учреждений и организаций отдыха детей и молодежи. Предложение вошло в перечень мер, которые операторы предлагают рассмотреть в рамках антикризисной поддержки отрасли.

Норма СанПин, о которой идет речь, действует с 2010 года, однако, по словам собеседника “Ъ”, Роспотребнадзор начал проводить проверки и требовать демонтировать базовые станции, расположенные на территории образовательных учреждений, только в конце 2021 года. В декабре 2021 года управление Роспотребнадзора по Москве потребовало у «МегаФона», МТС, «Вымпелкома» информацию о размещении базовых станций на территории образовательных организаций (см. “Ъ” от 22 декабря 2021 года).

В Роспотребнадзоре “Ъ” заявили, что на территории школ и детских садов нельзя ставить вышки связи, отметив, что с 2021 года эта норма распространяется на вузы и колледжи: «Нарушение чревато серьезными рисками для здоровья детей».

В Минцифры говорят, что совместно с операторами, подведомственным НИИ радио и Российской академией наук прорабатывают вопрос обоснованности запрета на установку базовых станций рядом с учебными заведениями: «Совместно с Роспотребнадзором провели сверку установленных базовых станций. По объектам получены заключения о соответствии установленным уровням излучения, которые самые жесткие в мире. Вышки связи абсолютно безопасны для здоровья». Но изменения в СанПин утверждаются главным санитарным врачом, поэтому Минцифры может дать только рекомендацию по этому поводу, подчеркивает собеседник “Ъ” на телеком-рынке.

В Tele2 считают, что запрет Роспотребнадзора на размещение базовых станций на территории образовательных учреждений нелогичен и необоснован, поскольку инфраструктура связи не создает угрозы жизни и здоровью: «Доказательством тому являются тысячи заключений, выданных самим Роспотребнадзором и подтверждающих безопасность базовых станций». Это требование приводит к ухудшению качества связи, а также негативно отражается на телеком-отрасли, считают в МТС. В «Вымпелкоме» и «МегаФоне» не ответили на запрос.

Как правило, тревогу, связанную с возможным влиянием электромагнитного излучения на детей, бьют родители, говорит зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин: «Проведение проверок и привлечение к ответственности за нарушение требований в настоящее время законно. Но логика таких ограничений не всегда понятна». В крупных городах все пронизано электромагнитными волнами, и в таких условиях действующие ограничения или их отмена вряд ли повлияют на общий уровень излучения, считает эксперт.

Ограничение Роспотребнадзора необоснованно, поскольку излучение базовых станций фактически не отличается от излучения бытовых устройств вроде Bluetooth или микроволновых печей, отмечает преподаватель Moscow Digital School Никита Данилов: «Это несет существенные риски невозможности оказания услуг связи в образовательных кампусах, например на территории обособленно расположенного Дальневосточного федерального университета». Кроме того, уверен он, демонтаж базовых станций, расположенных на территории образовательных учреждений, повлечет миллиардные потери для отрасли, для одного федерального оператора сумма может составить более 2 млрд руб.

Юлия Тишина, Анастасия Гаврилюк