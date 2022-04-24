Армейцы сыграли на «Зенит»

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В центральном матче 26-го тура чемпионата России ЦСКА обыграл на своем поле «Динамо» — 1:0 — благодаря голу, который забил во втором тайме вышедший на замену Чидера Эджуке. Проигрыш, возможно, лишил динамовцев шансов побороться за золото первенства с «Зенитом».

Матч между ЦСКА и «Динамо» тянул на неплохую метафору для окончания длинного, изнурительного и нервного сезона. Вроде бы еще нужно решать большие задачи. Вроде бы кто-то пока не потерял шансы стать медалистом чемпионата, а кто-то — даже чемпионом. Но со страстью и физическими силами уже страшный дефицит, и играть в футбол резвый, темповый никак не получается. Вместо него — футбол немножко монотонный, без искры. Искрило разве что от динамовского тренера Сандро Шварца. Его перформанс на бровке — с танцами, энергичными жестами — был, может быть, самым привлекательным среди всего, что происходило в этой встрече. Если бы кто-то видел исключительно жестикуляцию Шварца, он бы подумал, что рядышком, на поле, творятся какие-то удивительные события, что там каждую минуту возникает нечто исключительно острое.

Между тем на поле «Динамо» имело некоторое преимущество разве что за счет неплохой работы своего правого фланга. Денис Макаров, во всяком случае, несколько раз оказывался с мячом в такой позиции, которая сулила неплохие перспективы. Но во что-то реальное его передачи и попытки проходов не воплощались.

В игре ЦСКА долго ничего интересного в принципе не просматривалось, и странно было вспоминать, как на прошлой неделе он смело рубился со «Спартаком» в кубковом четвертьфинале, даже оставшись в меньшинстве. Хотя под дерби армейский наставник Алексей Березуцкий вообще-то подготовил тактический трюк — отодвинул чуть назад Юсуфа Языджи, а перед ним выставил наконец форварда с таранными задатками, Антона Заболотного. Но эффективности от скорректированной схемы примерно полтайма никакой актуально не просматривалось: до Заболотного мяч просто не доходил.

Потом, правда, кое-что у ЦСКА стало получаться. И Заболотный все-таки однажды сумел пробить с линии вратарской. Опасности на самом деле в том ударе просматривалось минимум, но это было уже хоть что-то по сравнению с недавней тоской.

Второй тайм «Динамо» начало гораздо бодрее соперника. И глядя на то, как армейский голкипер Игорь Акинфеев выуживает под перекладиной удар Даниила Фомина, на еще пару недурных динамовских выпадов можно было подумать, что все потихоньку складывается в его пользу. Ну, не хватает у ЦСКА энергетики, чтобы по-настоящему игру оживить. А у «Динамо» резервы-то еще есть.

Армейцам помогло неожиданное решение Алексея Березуцкого. В последние недели без Юсуфа Языджи боеспособный ЦСКА представить было нелегко. Но Березуцкий заменил его на Чидеру Эджуке. И ход сыграл. В роковом для «Динамо» эпизоде, надо признать, незаметную, но важную роль сыграл Заболотный.

Когда разворачивался армейский выпад, он отошел назад, увел за собой защитников, создал таким образом свободную зону и дал возможность ворваться в нее чертиком из табакерки живчику Эджуке.

Форвард, за которым никак не мог поспеть Фабиано Бальбуэна, сблизился с вратарем Антоном Шуниным и отправил мяч в сетку.

Концовка матча вышла отличной. «Динамо» едва не сравняло счет благодаря своим резервистам. Вячеслав Грулев нашел в штрафной Константина Тюкавина, а тот пальнул близко-близко к цели — так, что мяч ушел за лицевую, задев стойку. ЦСКА в ответ устроил для Бактиёра Зайнутдинова чистейший выход один на один. Но теперь Шунин устоял, подарив своей команде лучик надежды. Вскоре потух и он.

«Динамо», возможно, допустило ключевую осечку в чемпионской гонке. «Зенит» опережает его на три очка, но ему в этом туре еще предстоит сыграть — сегодня в гостях с «Краснодаром». То есть отрыв петербуржцев может увеличиться вдвое. ЦСКА же победа вывела на третье место. Армейцы на балл опередили «Сочи».

Еще один московский клуб — «Спартак» — в этот же день не сдюжил в гостевом матче с прибавившим после возвращения на тренерский пост Валерия Карпина «Ростовом» в матче с зубодробительным финишем. Спартаковцы, пережив две отмены своих голов после вмешательства VAR (первую оперативно раскритиковал глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц), в компенсированное время сравняли счет, но затем успели напороться на пенальти из-за нарушения Самюэля Жиго. Али Соу одиннадцатиметровый реализовал, а поражение со счетом 2:3 отбросило «Спартак» на десятую позицию в таблице.

26-й тур «Урал»—«Уфа» 2:1 Бикфалви, 25; Микшич, 53 — Агаларов, 80. «Локомотив»—«Нижний Новгород» 2:1 Жемалетдинов, 37, 53 — Кравцов, 78. Удаление: Берковский («Нижний Новгород»), 70. «Сочи»—«Ахмат» 3:2 Кассьерра, 53; Юсупов, 57; Терехов, 84 — Садулаев, 31; Себай, 66. «Рубин»—«Арсенал» 1:0 Ломовицкий, 23. «Химки»—«Крылья Советов» 4:1 Глушаков, 45; Мирзов, 50; Садыгов, 88; Солдатенков, 89 (автогол) — Глушенков, 29. Удаления: Якуба, 44 (2 ж. к.), Бейл (оба — «Крылья Советов»), 61. «Ростов»—«Спартак» 3:2 Тугарев, 14; Полоз, 75 (пен.); Соу, 90+5 (пен.) — Соболев, 17; Литвинов, 90+1. ЦСКА—«Динамо» 1:0 Эджуке, 67. Турнирная таблица И В Н П М О 1. «Зенит» 25 16 7 2 58:24 55 2. «Динамо» 26 16 4 5 45:25 52 3. ЦСКА 26 14 5 7 38:25 47 4. «Сочи» 26 14 4 8 42:29 46 5. «Локомотив» 25 11 8 6 37:32 41 6. «Краснодар» 24 11 6 7 35:24 39 7. «Крылья Советов» 26 11 5 10 33:30 38 8. «Ростов» 26 9 7 10 44:44 34 9. «Ахмат» 26 10 2 14 31:37 32 10. «Спартак» 26 8 7 11 30:36 31 11. «Рубин» 26 8 5 13 33:44 29 12. «Нижний Новгород» 26 7 7 12 23:36 28 13. «Химки» 26 6 10 10 30:42 28 14. «Урал» 26 5 9 12 18:29 24 15. «Уфа» 26 4 10 12 24:37 22 16. «Арсенал» 26 5 6 15 25:52 21 Матч «Краснодар»—«Зенит» пройдет сегодня.

Алексей Доспехов