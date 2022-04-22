Теннисистов испортил национальный вопрос

1K 3 мин. ...

Заявление Всеанглийского лаун-теннисного клуба о наложении запрета на участие в Уимблдонском турнире россиян и белорусов вызвало неоднозначную реакцию теннисной общественности. Главной темой обсуждения является прецедент дискриминации спортсменов по национальному признаку на личных профессиональных теннисных соревнованиях. В настоящий момент Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) обдумывают меры, направленные на защиту интересов игроков, которые не сумеют выступить на Wimbledon.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stefan Wermuth / Reuters Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Недавнее решение организаторов Wimbledon наложить запрет на участие в нем игроков из России и Белоруссии стало главной темой, обсуждаемой в теннисном мире на этой неделе. Британская пресса, в частности, сообщает о серьезном политическом давлении, оказываемом на английский теннисный истеблишмент со стороны королевской семьи, члены которой принимают участие в церемониях награждения победителей и финалистов самого престижного в мире теннисного турнира.

В дискуссию оказались вовлечены не только ведущие теннисисты Украины, имеющие своих сторонников среди спортивных функционеров, которые потребовали распространить данную практику на остальные турниры, но и такие известные фигуры, как, например, первая ракетка мира Новак Джокович и Билли Джин Кинг, стоявшая у истоков женского профессионального тенниса. Осудив действия России на Украине, они в то же время не поддержали решение организаторов Wimbledon. «Один из основополагающих принципов при создании WTA заключался в том, что участвовать в соревнованиях может любая девушка в мире, если она для этого достаточно хороша. Я стояла на этом в 1973 году, продолжаю стоять и сейчас. И не могу поддержать отстранение спортсмена от любого турнира только по причине его национальности»,— подчеркнула госпожа Кинг.

Смысл заявления 78-летней американки, которая до сих пор является одной из самых авторитетных фигур в теннисном мире, в точности соответствует тональности пресс-релизов, опубликованных ранее АТР и WTA.

Две эти организации никогда не ограничивали выступление спортсменов по национальному признаку и даже во времена борьбы с апартеидом на основании рейтингов допускали до своих соревнований теннисистов из ЮАР.

Неудивительно, что в настоящий момент они расценивают действия англичан как опасный прецедент и обдумывают шаги, направленные на защиту интересов пострадавших игроков.

По информации, которой располагает британское издание Daily Mail, руководство АТР рассматривает несколько вероятных мер. В частности, по примеру системы, применявшейся недавно в связи с пандемией коронавируса, можно было бы на 12 месяцев заморозить очки, набранные отстраненными спортсменами на Wimbledon и других британских травяных турнирах в прошлом сезоне. Не ясно, правда, будут ли учитываться эти очки в классификациях, определяющих составы участников итоговых турниров АТР и WTA, на которых в конце года выступают по восемь сильнейших игроков мира.

Теоретически профессиональные туры этим летом могут вообще отменить начисление всех рейтинговых очков на английских состязаниях. Пока такой вариант выглядит маловероятным, хотя в четверг вечером руководитель WTA американец Стив Саймон разослал теннисисткам письмо, в котором, в частности, говорится, что решения организаторов Wimbledon нарушают правила турниров Большого шлема, соглашения между турами и турнирами Большого шлема, а также регламент WTA.

«Мы уведомили Wimbledon и LTA (Лаун-теннисную ассоциацию Великобритании.— “Ъ”) о нашей позиции и о том, что мы сохраняем за собой право на введение соответствующих санкций, которые могут включать в себя в том числе отказ от начисления на Wimbledon рейтинговых очков, штрафы и приостановление полномочий членов WTA, имеющих прямое отношение к Всеанглийскому лаун-теннисному клубу и LTA»,— говорится в письме.

Господин Саймон утверждает, что через неделю на крупном турнире в Мадриде руководящие структуры WTA, в том числе совет турниров и совет игроков, соберутся для обсуждения дальнейших действий. Также организация изучает, «какие шаги в соответствии с правилами турниров Большого шлема могут предпринять сами спортсменки».

Тем временем желающие последовать примеру организаторов Wimbledon появились в Италии. По информации Corriere della Sera, власти страны оказывают давление на организаторов совместного крупного майского турнира АТР и WTA в Риме с тем, чтобы они тоже запретили участие в нем россиянам и белорусам. Издание утверждает, что данную идею поддерживает и президент Национального олимпийского комитета Италии, член Международного олимпийского комитета Джованни Малаго.

Евгений Федяков