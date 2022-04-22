Из свежей почты

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Милана Волкова, 6 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 175 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Кострома» соберут 26 тыс. руб.

Милана родилась раньше срока, три дня дышала через аппарат искусственной вентиляции легких. Врачи выявили поражение центральной нервной системы, ишемию, кровоизлияние в мозг, дисплазию тазобедренных суставов. Мы взялись за лечение. В год дочь начала ползать, сказала первые слова, потом научилась стоять у опоры. Сейчас основная проблема — тонус мышц, Милане сложно держать карандаш, ходит только с поддержкой. Врачи считают ее перспективной и советуют продолжить лечение. Ольга Волкова, Костромская область

Невролог Института медицинских технологий Елена Малахова (Москва): «Цель лечения — коррекция тонуса, развитие моторики и речи, проведение терапии, направленной на улучшение функционирования нейронов».

Руслана Никифорова, 15 лет, недоразвитие и деформация челюстей, требуется ортодонтическое лечение. 158 060 руб.

Внимание! Цена лечения 349 060 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 120 тыс. руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка — 30 608 руб. ООО «Вайнстайл» — 19 392 руб. Телезрители ГТРК «Югория» соберут 21 тыс. руб.

Дочь родилась с расщелиной нёба. В полтора года ей провели пластику и начали лечение у ортодонтов. На верхнюю челюсть ставили пластины, но она все больше отставала в развитии. Зубы росли неправильно, челюсти не смыкались. В 2020 году мы поехали к столичным хирургам. Они сказали, что потребуется челюстно-лицевая операция, но сначала надо пройти ортодонтию. Оплатил ее Русфонд. Также дочка носила дистрактор для расширения челюсти. Теперь Руслана лучше жует и говорит, хоть и не совсем четко. Скоро ей предстоит еще одна операция, и она тоже невозможна без ортодонтической подготовки. Прошу вашей помощи! Ирина Никифорова, Ханты-Мансийский АО

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Требуется ортодонтическая подготовка к операции на челюстях, а также протезирование».

Вероника Панова, 2 года, первичный иммунодефицит, синдром Айкарди—Гутьерес, спасет лекарство. 190 999 руб.

Внимание! Цена лекарства 814 999 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 600 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 24 тыс. руб.

В восемь месяцев после ОРВИ состояние дочки резко ухудшилось. До этого она сама садилась, брала в руки игрушки. А тут начался регресс, Вероника престала улыбаться, переворачиваться. Врачи выявили задержку развития, тетрапарез. Благодаря терапии и ЛФК дочери стало немного лучше. В Москве нам сделали генетический анализ. Оказалось, у Вероники проблемы с иммунитетом: вместо того чтобы защищать организм, иммунитет работает против него. Дочке подобрали препарат яквинус, который хорошо помогает. Но он очень дорогой, самим не купить. Екатерина Панова, Омская область

Иммунолог НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Анна Хорева (Москва): «Иммунная система девочки производит избыточное количество определенных клеток, которые разрушают нервную систему. Яквинус подавляет их избыточную активность».

Артем Калугин, 16 лет, последствия открытой черепно-мозговой травмы, спасет лечение. 250 800 руб.

Внимание! Цена лечения 900 800 руб. Группа компаний «О’КЕЙ» внесла 250 тыс. руб. Телезрители программы «Вести-Москва» соберут 400 тыс. руб.

В прошлом году Артем на каникулах устроился на работу. Вечером возвращался домой на метро. И случилось несчастье: не успел отойти от края платформы — и поезд задел его голову зеркалом. Сына прооперировали, три недели он был в коме. Потом стал приходить в себя: мог шевелить руками и ногами, вернулась память, но речь была невнятной. Мы начали реабилитацию. Артем стал садиться, удерживал кружку, ел ложкой. Сейчас он ходит, но координация нарушена, остаются проблемы с речью. Нам готовы помочь в «Трех сестрах», но счет мне никогда не оплатить. Светлана Калугина, Москва

Невролог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «Требуется реабилитация, занятия с эрготерапевтом и логопедом. Надеемся, мы поможем мальчику восстановиться».

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