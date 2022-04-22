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1,1 миллиарда евро составил экспорт Германии в Россию в марте 2022 года, сообщило государственное бюро статистики (Destatis). Показатель резко — более чем вдвое, на 57,5% — снизился в сравнении с мартом 2021 года в результате применения против РФ санкций из-за военной операции на Украине, других мер по ограничению экспорта и «не связанных с санкциями действий участников рынка». Таким образом, за месяц РФ сдвинулась с 5-го на 12-е место среди основных покупателей немецкого экспорта вне ЕС. В ВШЭ ранее оценивали совокупное сокращение импорта РФ товаров и услуг в марте в 30%; при этом Германия — один из крупных поставщиков в Россию технологического импорта.