«Фортуна» улыбнулась Davidoff

4K 3 мин. ...

Как стало известно “Ъ”, российский бизнес табачного концерна Imperial Brands (Davidoff, West) может перейти «Сигарному дому "Фортуна"» — совместному предприятию дистрибутора «Мегаполис» Игоря Кесаева, Сергея Кациева и бизнесмена с Украины Виталия Белоуса. Права на все выпускающиеся на фабрике в Волгограде марки, скорее всего, вошли в сделку, что позволит брендам сохранять свое положение на рынке. Но с ростом себестоимости производства, прогнозируют эксперты, увеличится конкуренция с табачной продукцией из Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arnd Wiegmann / Reuters Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Новым владельцем российского бизнеса британского табачного концерна Imperial Brands может стать «Сигарный дом "Фортуна"» (СДФ), рассказали два источника “Ъ” на табачном рынке. Речь идет о фабрике в Волгограде, где выпускаются бренды Davidoff, West, Jade, P&S и «Максим», а также офисе продаж в Москве. О передаче российского бизнеса местному инвестору Imperial Brands объявила 20 апреля, не назвав нового владельца.

В компании тогда заявили, что сделка должна закрыться в ближайшее время, в результате с баланса может быть списано около £225 млн (22,52 млрд руб. по курсу ЦБ на 21 апреля). Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов поясняет, что эта сумма — разница между стоимостью сделки и расходами Imperial Brands на актив плюс накопленная амортизация. В 2021 году суммарная выручка «Империал Тобакко продажа и маркетинг» и «Империал Тобакко Волга» составила 81,3 млрд руб. В Imperial Brands в РФ подтвердили “Ъ” факт сделки, добавив, что имя инвестора будет названо позднее. В СДФ и «Мегаполисе» комментарии не предоставили.

СДФ основан в 1999 году в Одессе Виталием Белоусом. Занимается продажей сигар, табака, курительных аксессуаров, материалов и оборудования, управляет собственной розницей. Российское ООО СДФ работает с 2011 года как СП с ТК «Мегаполис» Игоря Кесаева (занимает 35-е место в рейтинге Forbes с состоянием $2,6 млрд), Сергея Кациева (81-е место, $1,7 млрд) и кипрской BVG Cigar House Fortuna Ltd господина Белоуса и партнеров, где у сторон 50,01% и 49,99% соответственно. Господин Кесаев 8 апреля подпал под санкции ЕС. В «Мегаполисе» позже заявили, что это никак не оказывает влияние на ТК «Мегаполис» и дочерние структуры. Игорь Кесаев покинул пост председателя совета директоров компании 11 апреля, не выступает мажоритарным акционером, и не оказывает влияние на бизнес, сообщал «Мегаполис».

Главный редактор информагентства «Русский табак» Максим Королев отмечает, что на Украине СДФ в 2000-х годах был эксклюзивным поставщиком OTP (other tobacco products; сигары, табаки и др.) Imperial Brands, поэтому у компаний высокий уровень доверия. По его словам, все выпускающиеся компанией в РФ бренды, скорее всего, продолжат производиться по временной лицензии. По оценкам «Бизнес Аналитики», в 2021 году:

Imperial Brands занимала около 5,5% российского табачного рынка,

более 30% было у JTI (марки Winston, Camel и др.),

около 28% — у Philip Morris (PMI, 26,9%, Marlboro, Parliament),

15–16% — у British American Tobacco (BAT; Dunhill, Kent).

По словам Максима Королева, смена владельца Imperial Brands в России вряд ли существенно скажется на доле марок компании в ближайшей перспективе. «Мегаполис» как эксклюзивный дистрибутор сигарет Imperial Brands в РФ все также будет заинтересован в продвижении, указывает он. Руководитель «Бизнес Аналитики» Андрей Стерлин добавляет, что с отделением российского бизнеса также могут повыситься эффективность управления и скорость принятия решений. Как отмечает господин Королев, в основном спрос на сигареты в России определяется ценой. А себестоимость производства сигарет из-за логистических сложностей увеличится, поэтому, вероятно, в выигрыше от ситуации останутся поставщики табачной продукции из Белоруссии, отмечает он.

Конкуренты Imperial Brands также пересматривают структуру работы в РФ на фоне военной операции на Украине и геополитических сложностей. BAT передает российский бизнес давнему партнеру и дистрибутору ГК СНС, которая обещает сохранить производство и поставки на прежнем уровне. В PMI рассматривают варианты реструктуризации, включая возможную передачу активов в связи с логистическими трудностями и изменениями в регуляторной среде. А JTI объявила о приостановке новых инвестиций и маркетинговой деятельности в России, включая запуск новых продуктов.

Анатолий Костырев