Гремучий голландец

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Один из самых популярных футбольных клубов мира, «Манчестер Юнайтед» (МЮ), объявил, что по окончании нынешнего сезона его главным тренером станет Эрик тен Хаг, завершающий работу с амстердамским «Аяксом». В попытках вывести МЮ из спада, продолжающегося уже не один год, голландцу, в частности, придется решать, что делать с 37-летним Криштиану Роналду, который за восемь месяцев, проведенных в Манчестере, пока не оправдал возлагавшихся на него надежд.

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Фото: Peter Dejong / AP Эрик тен Хаг

Фото: Peter Dejong / AP

О том, что новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» со следующего сезона станет Эрик тен Хаг, официальный сайт популярнейшего клуба сообщил сегодня. Однако де-факто об этом назначении было известно еще две недели назад.

Сейчас же, по сути, определился лишь срок контракта 52-летнего голландца — до лета 2025 года с возможностью продления еще на один сезон. То есть, по идее, Эрик тен Хаг в МЮ должен задержаться довольно надолго.

Однако удастся ли ему это, еще вопрос. Дело в том, что после завершения в «Манчестер Юнайтед» в 2013 году эры легендарного Алекса Фергюсона самый титулованный английский клуб до сих пор не в состоянии преодолеть затяжной спад. За последние девять лет его возглавляли четыре полноценных главных тренера, два — исполняющих обязанности и один — так называемый временный, немец Ральф Рангник, работающий в Манчестере в настоящий момент. Однако за все это время МЮ выиграл сравнительно немного. Он одержал по одной победе в Лиге Европы, Кубке Англии, Кубке Английской лиги и дважды завоевал суперкубок Англии, причем три этих приза были взяты при Жозе Моуринью в сезоне 2016/17 годов. В чемпионате Англии он дважды становился вторым, а в Лиге чемпионов не продвигался дальше четвертьфинала.

Ральфу Рангнику, назначенному руководить МЮ в конце ноября, ничего существенного добиться не удалось. В чемпионате его команда за пять туров до финиша идет лишь шестой, за пределами зоны еврокубков, да и в Лиге чемпионов она добилась посредственного результата, не сумев пройти в 1/8 финала мадридский «Атлетико» при абсолютно непривлекательном футболе. Критически оценивает пресса игру 37-летнего Криштиану Роналду, который в августе прошлого года вернулся в МЮ после 12-летнего перерыва и не оправдывает возлагавшихся на него надежд. Британский таблоид Daily Star даже предвкушает грядущий конфликт, утверждая, что звездный португалец будет не нужен новому главному тренеру, который никогда не делал ставку на одного игрока.

Как бы то ни было, пока лишь ясно, что Эрик тен Хаг станет вторым голландским главным тренером в истории МЮ.

Его предшественник, Луи ван Гал, работал там с 2014-го по 2016 год и взял один Кубок Англии. На счету самого тен Хага на данный момент по две победы, одержанные «Аяксом» в чемпионате и кубке Голландии, и одна — в суперкубке. Правда, сейчас амстердамцы близки к своему третьему золоту за последние четыре года. За пять туров до конца чемпионата «Аякс» опережает ближайшего преследователя, ПСВ, на четыре очка.

Евгений Федяков