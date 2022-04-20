Тысячная доля клиента

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Мобильные операторы раскритиковали предложения Минцифры об ограничении до 100 штук числа сим-карт, которые может зарегистрировать на себя один сотрудник корпоративного абонента. Такое правило создаст сложности для ритейла, логистических компаний и колл-центров, где компании закрепляют за одним ответственным сотрудником гораздо больше сим-карт. Операторы предлагают увеличить предельное число сим-карт до 1 тыс. Но Минцифры видит в этом риск новой волны телефонных мошенничеств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отзывами МТС, «Вымпелкома» и Tele2 на разработанные Минцифры поправки к закону «О связи», уточняющие исполнение так называемого закона о серых сим-картах. Документ был опубликован для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru 18 марта.

Принятые в декабре 2020 года поправки к закону «О связи» регулируют оборот серых сим-карт в России. В частности, они вводят обязанность для всех корпоративных клиентов мобильного оператора регистрировать конечных пользователей в ЕСИА портала госуслуг. Операторы должны прекратить оказание услуг незарегистрированным пользователям. Контролировать исполнение требований должен Роскомнадзор.

В предложенных Минцифры поправках к закону «О связи» говорится, что корпоративные клиенты мобильных операторов не смогут зарегистрировать в ЕСИА более чем 100 сим-карт на одного человека. По мнению операторов, это положение не учитывает особенность работы бизнеса в некоторых сферах, например ритейле или логистике, где компании закрепляют за одним ответственным сотрудником гораздо больше сим-карт.

В отзыве МТС отмечается, что «в федеральной рознице с высокой текучкой кадров номера закрепляются за каждой точкой, а не за конкретным сотрудником». В логистических компаниях, где водители работают посменно, номера выделяются для «разъездных» устройств, и невозможно менять каждый день в ЕСИА конечного пользователя сим-карты, пишет МТС: «Также не учитываются случаи приобретения корпоративным клиентом большого количества номеров для будущего использования. В таких случаях номера оформляются на одно лицо». «Вымпелком» предлагает увеличить предельное число сим-карт, которые можно зарегистрировать на одного сотрудника до 1 тыс.

Однако в Минцифры считают, что предложение по увеличению количества сим-карт, оформляемых на одно лицо, до 1 тыс. штук создает серьезный риск новой волны телефонных мошенничеств, на который министерство не готово:

«Практика показывает, что большего количества "рабочих" сим-карт сотруднику не требуется. Обычные пользователи услуг связи могут регистрировать на себя неограниченное количество сим-карт».

Операторы также просят министерство отложить срок вступления поправок в силу. Согласно текущей версии проекта, он заработает с момента опубликования. Операторы реализовали механизм регистрации сим-карт, что задействовало существенные ресурсы, отметили в пресс-службе МТС: «Предлагаемые изменения потребуют дополнительного времени». С этим согласны в Tele2 и «Вымпелкоме». В «МегаФоне» считают, что в случае принятия инициативы новые условия не должны распространяться на пользователей, которые уже прошли верификацию.

В отношении телематических сим-карт (используются в устройствах Internet of Things, «интернет вещей») закон «О связи» не предъявляет требований по указанию конечных пользователей, уточняет управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев: «Поэтому сим-карты для IoT не должны попасть под обсуждаемые ограничения». При таком условии, полагает он, ограничение на использование 100 сим-карт на одного конечного пользователя «будет обоснованным». Однако преподаватель Moscow Digital School Никита Данилов считает, что требования «существенно ограничат возможности развития корпоративного сегмента операторов связи». Например, поясняет эксперт, сим-карты используются курьерами, продавцами, сотрудниками колл-центров, при этом передаются между ними по сменам или в зависимости от текущих потребностей: «Непонятно, на кого регистрировать сим-карту в таком случае».

Анастасия Гаврилюк