Дефиниция денацификации

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Вторник, 19 апреля, объявленный в РФ Днем единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, российские власти посвятили публичному разъяснению денацификации, заявленной как одна из основных целей «специальной военной операции» на Украине. Первый замглавы администрации президента (АП) Сергей Кириенко рассказал школьникам о необходимости борьбы с современным фашизмом, глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков выступил за судебные процессы над украинскими неонацистами, социологи из ВЦИОМа подтвердили, что того же ждут и простые россияне, а близкий к АП Экспертный институт социальных исследований посвятил очередной круглый стол поиску истоков нацизма на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Денацификация Украины с самого начала заявлялась как одна из основных целей военной операции. Но простые россияне, по данным ВЦИОМа, чаще считали главной задачей армии не «очищение Украины от нацистов» (так в опросе 24 марта ответил 21% респондентов), а «защиту России и разоружение Украины» (42%). Однако к середине апреля, судя по свежему опросу ВЦИОМа, представления граждан и властей об «украинском нацизме» сблизились.

Как показало проведенное 18 апреля исследование, 88% опрошенных уверены в наличии на Украине организаций, исповедующих нацистскую идеологию, 76% считают, что эти структуры представляют угрозу для россиян, а 70% полагают, что украинские власти поддерживают деятельность таких организаций. Отвечая на вопрос о желательном результате «специальной военной операции», 45% респондентов выбрали вариант «суд над украинскими нацистами за совершенные преступления». Второй по популярности ответ — «отказ Украины от вступления в НАТО, объявление статуса нейтральной страны» — собрал 39% голосов.

Денацификация стала 19 апреля главной темой двух мероприятий, проходивших в московском Музее Победы. Выставка «Обыкновенный нацизм» была призвана продемонстрировать прямые параллели между радикальными националистами из Украинской повстанческой армии (признана экстремистской и запрещена в РФ) и военными формированиями нацистской Германии, с одной стороны, и современными украинскими «национальными батальонами», с другой, через сравнение их обмундирования и символики. А участники всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!» обсуждали, что такое современный нацизм и как с ним бороться.

Выступивший на форуме Сергей Кириенко признался, что ему «еще десять лет назад, пять лет назад трудно было поверить в то, что нацизм, фашизм может вернуться на нашу землю». «И тем не менее сегодня это реальность»,— заявил он, приведя в пример компанию Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), которая разрешила в своих соцсетях призывы к убийству русских. «Историческая память стала стираться, или кому-то очень захотелось, чтобы она стиралась или чтобы ее можно было немножко переописать или как-то по-другому попробовать ее подать… И это привело к тому, что сегодня снова гибнут люди, единственной виной которых было то, что они кому-то не понравились по национальности. Сегодня опять стреляют в спину мирным жителям и прикрываются ими, как это делали нацисты в годы Великой Отечественной войны»,— отметил куратор внутренней политики. Но тут же выразил уверенность, что благодаря подобным мероприятиям «наша страна сделает все для того, чтобы нацизм никогда не смог поднять голову».

Тему победы над нацизмом продолжил глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, выразивший убеждение, что по итогам военной операции «ЛНР и ДНР будут полностью освобождены от неонацистов, от влияния националистических батальонов, которые глубоко там засели, забетонировались». По его убеждению, сравнение нацбатальона «Азов» с войсками СС — это вовсе не «перегиб». «Каска бойца "Азова": с одной стороны — украинский флаг, с другой — эмблема СС»,— пояснил чиновник, посетовав, что и среди руководителей европейских государств есть потомки нацистов. «Мне постоянно пишут знакомые: да что вы, на Украине нет никакого нацизма! Когда я посылаю в ответ фотографии концлагеря, который нашли в селе Половинкино, фотографии этих артефактов, когда посылаю ролики, как девчонок из числа цыган привязывают к столбу и бьют палками — они в это не верят, у них как будто опущено забрало. Правда пока не доходит. Но через новые судебные процессы, которые нужно провести над неонацистами, эта правда, я уверен, дойдет»,— пообещал господин Новиков.

Почти параллельно со школьным форумом на площадке МИА «Россия сегодня» проходил круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), тоже посвященный теме денацификации Украины. Его модератор, политолог Павел Данилин сразу увязал два мероприятия, процитировав фразу господина Кириенко о намерении России «не дать нацизму поднять голову» и назвав эти слова «особенным и крайне значимым» посланием для всего мира. После чего эксперты поделились своими мнениями об историческом развитии нацизма на Украине.

Сам господин Данилин высказал претензии к неназванным предкам, которые «не добили фашистскую гадину на Украине, и она снова подняла голову». Депутат Госдумы и политолог Олег Матвейчев был более конкретен и заявил, что в случившемся был отчасти виновен Никита Хрущев, который в конце войны, будучи одним из руководителей Украинской ССР, объявил амнистию для добровольно сложивших оружие участников бандформирований, а в сентябре 1955 года, уже заняв пост первого секретаря ЦК КПСС, амнистировал и сотрудничавших с оккупантами советских граждан. Впрочем, бандеровская идеология на Украине не смогла бы дожить до наших дней, если бы у нее не было «гигантской финансовой и медийной базы на Западе», добавил господин Матвейчев.

Политолог Александр Рудаков обошелся без глубоких экскурсов в историю и заявил, что датой рождения современного нацизма на Украине можно считать 2 мая 2014 года — день трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, в результате которой погибли несколько десятков пророссийски настроенных граждан. Он также предположил, что боевики «Азова» могут придерживаться религиозной доктрины, аналогичной воззрениям руководства СС, поэтому наличие в Мариуполе столь большого числа мирных жертв может иметь «оккультно-мистическую мотивацию», то есть являться следствием жертвоприношения. Недавно вернувшийся из Мариуполя член Общественной палаты Максим Григорьев мистическую версию развивать не стал, но с помощью видеоинтервью местных жителей доказывал факты жестокости со стороны украинских военных, которая, на его взгляд, уходит корнями во взращиваемую на протяжении долгого времени ненависть к русским.

Не участвовавший в круглом столе политолог Константин Калачев считает, что акцент властей на теме денацификации вполне объясним, так как нацизм — это самый понятный и убедительный образ врага. «Нужны эмоции, нужно доказать, что мы за правое дело, нужно сделать противника лишенным человеческих черт и характеристик. Да и просто хочется выглядеть продолжателями дела дедов и прадедов»,— разъясняет эксперт.

Андрей Винокуров, Елена Рожкова