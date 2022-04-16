Полтриллиона — детям

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Белый дом планирует охватить новым детским пособием около 5 млн детей из малообеспеченных российских семей. Вчера опубликованы постановление и распоряжение правительства, в соответствии с которыми на ежемесячные выплаты в 6–12 тыс. руб. семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет федеральным бюджетом выделяется 363 млрд руб. С учетом других источников всего на это в 2022 году будет потрачено 505 млрд руб. В сочетании с обещанной властями индексацией других выплат населению эта мера направлена на недопущение роста числа бедных в России в условиях «просадки» экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства России Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Председатель правительства России Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О подписании постановления, определяющего порядок выплаты инициированных Владимиром Путиным новых пособий малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, вчера на «социальном» совещании в Белом доме сообщил глава правительства Михаил Мишустин. «Всего на эти цели в текущем году выделим 505 млрд руб., чтобы до конца года средства получили родители более 5 млн детей»,— пояснил премьер. В соответствии с подписанным постановлением, центр выделит на эти выплаты 362,9 млрд руб. Из них 162,9 млрд руб. поступят из резервного фонда правительства, 200 млрд руб.— за счет перераспределения трансферта Пенсионному фонду (ПФР). Остальная часть суммы — средства регионов и уже запланированные правительством деньги на пособие для одиноких родителей с детьми от 8 до 17 лет, которое введено в 2021 году.

Из постановления следует, что выплата будет назначаться семьям, в которых среднедушевой доход меньше величины прожиточного минимума на человека в регионе. При его исчислении органы соцзащиты будут проводить комплексную оценку нуждаемости, которая учитывает не только заработок, но и другие доходы семьи и ее имущество. Аналогичный механизм уже применяется при выплате пособий на детей с 3 до 7 лет. В его основе — обмен данными между органами соцзащиты, ПФР, Федеральной налоговой службой, Росреестром и МВД (см. “Ъ” от 8 апреля). Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если после назначения пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются ниже прожиточного минимума, размер выплаты вырастет до 75% и далее — до 100%. В абсолютных цифрах размер пособия составит от 6 тыс. до 12 тыс. руб. в зависимости от региона.

Как ранее сообщал Минтруд, 82% бедных в России — это семьи с детьми. По оценкам Росстата, уровень бедности в таких семьях почти в два раза превышает этот показатель для населения в целом. Идея появления пособия для всех бедных семей с детьми обсуждалась в правительстве несколько лет — изначально предполагалось, что в сочетании с более эффективным адресным подходом к формированию выплат это позволит правительству снизить уровень бедности не только в этой группе населения, но и на страновом уровне. Отметим, что по итогам 2021 года уровень бедности рекордно снизился: по оценкам Росстата, к бедным сейчас можно было отнести 16,1 млн россиян, или 11% населения. Однако достоверно оценить, какую роль в этом сыграли выплаты именно бедным семьям, сложно. Исследование Высшей школы экономики, проведенное в период пандемии, показало, что для таких семей получение пособия предотвратило глубокое падение доходов, но не восстановило их докризисный уровень.

Донастройка социальной поддержки наиболее уязвимой категории населения выглядит неизбежным шагом с учетом перспективы падения ВВП РФ в этом году, по разным оценкам, на 7–12% (подробнее см. “Ъ” от 13 апреля). В сочетании с приростом других социальных выплат (размер индексации минимального размера оплаты труда, пенсий и так далее будет назван после появления нового макроэкономического прогноза правительства) это, видимо, позволит предотвратить широкое распространение крайней бедности в России. В то же время отдельным категориям малоимущих в условиях кризиса может потребоваться помощь и в натуральном виде — и тогда Белому дому придется обсуждать, например, расширение сферы применения электронных сертификатов для инвалидов от Фонда социального страхования или программ возмещения расходов граждан на лекарства.

Анастасия Мануйлова