Бюджет пока еще полон

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Военная операция и ужесточенные санкции пока не оказали видимого влияния на исполнение федерального бюджета: по итогам января—марта он закрыт с профицитом в 1,15 трлн руб. В «военном» марте, по данным Минфина, доходы превысили расходы на 614 млрд руб. Как и в предыдущие кризисы, бюджетная статистика отражает изменение экономической ситуации с некоторым лагом. Пока единственным проявлением возможных бюджетных проблем можно считать мартовское снижение сборов таможни на фоне сложностей с импортом. Больше ясности о том, что будет с бюджетом дальше, может дать готовящийся сейчас новый макропрогноз, в который закладывается примерно десятипроцентное снижение ВВП в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов Антон Силуанов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Министр финансов Антон Силуанов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Федеральный бюджет РФ в первом квартале, по предварительной оценке Минфина, исполнен с профицитом в размере 1,151 трлн руб.— при доходах в 7,169 трлн руб. расходы составили 6,018 трлн руб. Нефтегазовые доходы в общей сумме поступлений равны 2,974 трлн руб., ненефтегазовые — 4,195 трлн руб. Отдельно в марте в сравнении с первыми двумя месяцами года выросли как доходы (2,964 трлн руб.), так и расходы (2,35 трлн руб.). Это увеличение, впрочем, носит сезонный характер — мартовские показатели традиционно выше цифр января—февраля. Доходы и расходы марта 2022 года выше также и уровня марта 2021-го. Бюджетный профицит в марте — 614 млрд руб. (годом ранее показатель был равен 741 млрд).

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По всей видимости, как и в прежние кризисы, бюджетная статистика реагирует на изменение экономической ситуации с некоторым лагом. К тому же высокий уровень поступлений поддерживают сильно выросшие цены на экспортируемое сырье (прежде всего нефть, которая, пусть и с «геополитическим» дисконтом, продается сейчас сильно дороже, чем в прошлом году), а также заметно ускорившаяся инфляция. Пока единственным проявлением возможных бюджетных проблем можно назвать небольшое мартовское снижение сборов Федеральной таможенной службы — до 704 млрд руб. против февральских 730 млрд руб., происшедшее на фоне проблем с импортом после начала военной операции. Отметим, что на расходы первого квартала по разделу «Национальная оборона» события на Украине, судя по отчетности Минфина, не повлияли — общая цифра трат (1,054 трлн руб.) не особо отличается от прошлогодней (948 млрд руб.)

Пока Минфин воздерживается от публичных прогнозов о том, что будет с бюджетом дальше — слишком велика неопределенность, связанная с военной операцией и с санкциями (в том числе непонятно, как реализуются риски отказа Евросоюза от импорта российской нефти).

В прежние годы первая правка бюджета происходила в мае, когда появлялся подстроенный под текущую ситуацию макропрогноз. Готовится новый прогноз и сейчас — выступая во вторник в Совете федерации, глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что Минфин и Минэкономики пока закладывают снижение ВВП в этом году примерно на 10%. По части баланса бюджета пока есть лишь оценки Всемирного банка, ожидающего, что профицит по итогам года сменится дефицитом.

Сам Минфин в середине марта сообщал лишь о направленных в Белый дом предложениях о перераспределении 486 млрд руб. расходов 2022 года, использование которых «в текущих условиях представляется невозможным или нецелесообразным». Кроме того, принято постановление правительства о временном отказе от одного из бюджетных правил: дополнительные нефтегазовые доходы в этом году не будут накапливаться в Фонде национального благосостояния (ФНБ), а пойдут на текущие нужды бюджета (см. Ъ” от 11 апреля).

Речь может идти о получении в распоряжение Белого дома нескольких триллионов рублей допдоходов, которые он частично или полностью сможет использовать на замещение займов, погашение госдолга, закрытие дефицита и исполнение обязательств перед населением (в апреле Минфин рассчитывает получить 798 млрд руб. нефтегазовых допдоходов, в марте их сумма составила 488 млрд руб.).

Вадим Вислогузов