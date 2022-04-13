Российские школы равняют на знамя

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Правительство РФ намерено в рамках нацпроекта «Образование» обеспечить все российские школы государственной символикой, соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в связи с этим предложил раз в неделю поднимать государственный флаг под российский гимн в качестве «важного элемента воспитания». Ранее советник президента Владимир Мединский предлагал начинать каждый учебный день с «молитвы флагу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Процедуру поднятия флага в Минпросвещения предлагают внедрить в качестве важного элемента воспитания школьников

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Процедуру поднятия флага в Минпросвещения предлагают внедрить в качестве важного элемента воспитания школьников

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Правительство РФ внесло изменения в программу «Развитие образования». Теперь государственные и муниципальные школы будут обеспечены «государственными символами Российской Федерации» — их закупят в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан» нацпроекта «Образование». В Министерстве просвещения не уточнили, сколько средств будет выделено на реализацию этой идеи.

«Такой элемент школьной жизни, как поднятие флага, во многих регионах уже являются устоявшейся практикой,— прокомментировал новость министр просвещения Сергей Кравцов.— Это можно внедрить в каждой школе в качестве важного элемента воспитания. Такая практика способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения». По его мнению, инициатива начинать неделю с подъема флага под гимн России могла бы стать позитивной практикой. Отметим, глава Минпросвещения еще в начале учебного года заявлял, что в школах планируется внедрять церемонию поднятия российского флага.

Всего в России 42,5 тыс. школ. Согласно порталу госзакупок, ряд школ уже начал приобретать флаги и флагштоки. Например, краснодарская средняя образовательная школа №75 им. Степана Бреуса опубликовала тендер на поставку флагов и трех флагштоков с начальной ценой в 136 тыс. руб.

Другая краснодарская школа №102 им. Георгия Бочарникова намерена заказать шесть кабинетных и семь уличных флагштоков, а также по восемь российских, кубанских и краснодарских флагов. Тендер с начальной ценой в 621,6 тыс. руб. опубликован еще в марте. А можайская школа №1 намерена за 42 тыс. руб. приобрести два российских флага, два — Московской области, по одному гербу РФ и Подмосковья, один флагшток, а также по одному портрету президента России и губернатора региона.

Напомним, в 2020 году был принят закон об усилении патриотического воспитания в российских школах и вузах. Документ в Госдуму внес президент Владимир Путин. Он предложил расширить понятие воспитания так, чтобы оно было направлено на формирование «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа», а также к природе и окружающей среде.

В закон включена ст. 12.1 о «требованиях к организации воспитания», по которому школам и вузам предлагается составить календарный план воспитательной работы. С тех пор школы должны были внедрить воспитательные процессы в свои программы.

В 2021 году в ряде школ также появились советники директоров по воспитательной работе (см. “Ъ” от 2 февраля 2021 года).

«Флаг — один из государственных символов нашей страны,— говорит президент Российской академии образования, экс-министр просвещения РФ Ольга Васильева.— Если дети каждый день будут видеть его в школе, участвовать в церемонии поднятия, слушать наш гимн — все это может и должно стать важной частью воспитательного процесса. Каждый, кто отдыхал в детстве в пионерском лагере, прекрасно помнит эту традицию. Отрадно, что часть современных российских детских центров также сохраняет этот опыт. Его, безусловно, необходимо распространять в каждой российской школе».

Ранее директор московского центра образования №109 Евгений Ямбург заявлял “Ъ”, что процедура поднятия флага потребует от детей и педагогов более ранней явки в школу и не исключил недовольства с их стороны. Оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова уточняет: «Школам надо будет флаг охранять, организовывать процесс, а ведь детей не так просто построить. Плюс не во всех школах есть для этой практики место».

В конце марта помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский предложил российским школьникам начинать учебный день с молитвы во славу России и ее флага. При этом он ссылался на американский опыт патриотического воспитания (см. “Ъ” от 24 марта). Тогда Минпросвещения заявляло о готовности обсудить предложение господина Мединского с экспертным сообществом. Однако ведомство не ответило на вопрос “Ъ”, состоялись ли обсуждения.

Анна Васильева