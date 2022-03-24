Славься, славься, наш добрый флаг

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Российским школьникам предложили начинать учебный день с молитвы — причем она должна быть посвящена славе России и ее флагу. Инициативу выдвинул помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Интересно, что он сослался на американский опыт патриотического воспитания, заявив, что в школах США занятия каждое утро начинаются с аналогичного ритуала. Он намерен направить рекомендацию в Минпросвещения, чтобы ведомство попробовало ее реализовать в рамках своих полномочий. Юристы отмечают, что для этого придется серьезно менять законодательство. В РПЦ инициативу не комментируют, представители других конфессий высказались резко против.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российских школьников хотят заставить флагу молиться

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Российских школьников хотят заставить флагу молиться

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Молитвенное» предложение Владимир Мединский выдвинул в четверг на заседании межведомственной комиссии по вопросам исторического просвещения. «Во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага, написанной американскими общественными деятелями во второй половине XIX века, с той поры не менявшейся,— заявил он.— И только в некоторых штатах отдельными законами штата разрешено школьникам не произносить эти слова вслух, если они противоречат их какой-то там толерантности. Но присутствовать при этом они обязаны». Господин Мединский предложил аналогичную систему внедрить в российских школах «прям сегодня». Он намерен от имени комиссии направить эту рекомендацию в Министерство просвещения РФ, чтобы ведомство попробовало ее реализовать в рамках своих полномочий.

“Ъ” попросил пресс-службу РВИО поделиться подробностями этой инициативы: каким будет текст «молитвы», будет ли такая практика обязательной для всех детей и каким образом это может быть реализовано в школах.

Однако общество посоветовало “Ъ” еще раз изучить заявление господина Мединского. «Сегодня любое нововведение в школах требует детальной проработки и экспертного обсуждения. Министерство готово обсудить предложения с экспертным сообществом», — заявили “Ъ” в пресс-службе Минпросвещения.

Доцент МГЮУ имени О. Е. Кутафина и практикующий юрист Анастасия Рагулина считает, что подобная инициатива не соотносится с действующим законодательством — согласно закону «Об образовании» школы обладают автономией. «Поскольку у нас ни одна религия не является государственной, то такие инициативы можно внедрять только факультативно, а не в качестве обязательной и ежедневной»,— добавила она.

«По мнению Мединского, если дети будут вставать каждое утро перед флагом и петь гимн, то от этого у них в головах все переменится, и они станут патриотами,— размышляет сопредседатель профсоюза “Учитель” Всеволод Луховицкий.— Как учитель с 43-летним стажем могу сказать, что это не так». По его опыту, школьное руководство будет отчитываться об успешном внедрении этой практики, но на деле никто этим заниматься не будет.

«В итоге результаты будут либо нулевыми, либо отрицательными,— уверен господин Луховицкий.— Если дети осознают, что им что-то навязывают, естественно, у них возникает чувство протеста».

В Московской патриархии РПЦ воздержались от комментариев, заявив, что изучат этот вопрос детальней. Представители других конфессий раскритиковали инициативу господина Мединского. Так, первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов заявил “Ъ”, что религиозный обряд в виде молитвы не применим на практике, потому что национальный и религиозный состав школьных классов в России очень разнообразен. «Однако создание в школах небольшого, но значимого для каждого ученика социального светского ритуала, направленного на привитие любви к Родине, уважения к ее государственным символам — флагу, гербу, гимну, может оказаться очень полезным для укрепления патриотизма в сердцах юных россиян»,— отмечает он.

Епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Константин Бендас уверен, что господина Мединского ввели в заблуждение: «Молитвы (в основном «Отче наш») в общественных (государственных) школах США были введены в 1836 году и запрещены Верховным судом в 1963 году, как нарушающие Конституцию США. Частные школы и до, и после данного решения имели право вводить любые молитвы или воздерживаться от них». Добавим, родители ребенка, обучающегося в калифорнийской школе, сообщили, что обязательных молитв там нет, но «каждое утро в начальной и средней школе детей строят, и все клянутся в верности флагу». Собеседники “Ъ” отметили, что это «давняя часть национальной культуры». Родители ребенка из Нью-Джерси рассказали, что в их школе посещение такой церемонии не является обязательным. Семья из города Мелроус (штат Массачусетс) рассказала “Ъ”, что в их школе до 7 класса нет никаких церемоний, связанных с молитвами или флагом. «С 7 по 12 классы каждое утро по школьной системе оповещения зачитывают клятву верности флагу, — рассказали собеседники “Ъ”. — Школьники только слушают ее — сами ничего не повторяют».

Также господин Бендас обратил внимание, что любая молитва является религиозным обрядом. А благодаря закону депутата Госдумы Ирины Яровой публичные молитвы и песнопения в последние годы признавались «миссионерской деятельностью», за которые вполне можно получить штраф.

«И как священник, и как многодетный отец, я против обязательных молитв в школах,— заявил “Ъ” епископ.— Но считаю, что государство должно обеспечить создание в них мультиконфессиональных молитвенных комнат, доступных для всех учащихся независимо от вероисповедания».

Главный раввин России Берл Лазар также сомневается, что в американских школах распространена именно молитвенная практика. «Воспитание уважения к стране, где мы живем,— это, безусловно, позитивно,— размышляет он.— Но от этого наши дети не станут более правильными и образованными. Это задача школы — сделать детей образованными, чтобы у них появились моральные ценности. А молиться надо каждому на своем месте, тихо, по-своему».

Напомним, в 2020 году был принят закон об усилении патриотического воспитания в российских школах и вузах. Документ в Госдуму внес президент РФ Владимир Путин. Он предложил расширить понятие воспитания учащихся так, чтобы оно было направлено на формирование «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа», а также к природе и окружающей среде. В закон включена ст. 12.1 о «требованиях к организации воспитания», по которому школам и вузам предлагается составить календарный план воспитательной работы. С тех пор школы должны были внедрить воспитательные процессы в свои программы. В 2021 году в ряде школ также появились советники директоров по воспитательной работе (см. “Ъ” от 2 февраля 2021 года). Кроме того, в начале учебного года глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал, что в школах будет внедряться церемония поднятия российского флага. Впрочем, по словам опрошенных “Ъ” учителей, школы по-прежнему этим не занимаются.

Анна Васильева, Павел Коробов, Александр Черных