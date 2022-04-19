Переоценка стандартов

122 2 мин. ...

Минэкономики переосмыслило стандарты работы бизнеса, занимающегося оценочной деятельностью. В частности, вводится новый вид стоимости объектов — «равновесная», то есть отражающая последствия сделки для всех сторон, а у оценщиков появляется обязанность анализировать достоверность информации об активах. В Минэкономики говорят о намерении повысить качество оценки, что весьма актуально с учетом возможного скорого роста спроса на такие услуги в условиях передела рынков. Однако участники рынка опасаются, что новые стандарты могут создать им проблемы в работе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минэкономики утвердило новые федеральные стандарты оценки (ФСО) — это обязательные для участников этого рынка правила, которые применяются, например, при оценке стоимости бизнеса и недвижимости. Пересмотреть ФСО в рамках реформы оценочной деятельности ведомство задумало еще в октябре прошлого года (см. “Ъ” от 29 октября 2021 года) — чтобы актуализировать правила 2015 года, повысив точность и прозрачность оценки. «Мы приблизили наши стандарты к международным с учетом российской специфики. Это позволит в дальнейшем проводить оценку по российским ФСО и в иностранных юрисдикциях», — поясняет первый замглавы Минэкономики Илья Торосов.

Правила вступят в силу через полгода — переходный период, по словам замминистра, «необходим для адаптации и проведения разъяснительной работы». Судя по наметившимся тенденциям (рост продаж активов, уход западных компаний с российского рынка), спрос на оценку будет расти. Также новые ФСО начнут применяться после снятия моратория на банкротство — ведь в рамках таких дел требуется оценка имущества, подлежащего реализации на торгах.

Новые правила поделены на три степени обязательности. Прежде всего формулируются требования, которые оценщик должен соблюдать,— например, вводится обязанность проверять достоверность и надежность исходной информации, в том числе полученной от заказчика. Также предусмотрены положения, которые соблюдать «следует»,— оценщик может отказаться от их выполнения, если на это будут основания. Наконец, предусмотрены и нормы рекомендательного характера.

Для более точной оценки объектов вводится понятие о «предпосылке стоимости» — это условия, оказывающие влияние на выбор вида стоимости и методов оценки. В их числе, например, характер сделки (вынужденная или добровольная продажа) и предполагаемое использование объекта. Проанализировав ситуацию, оценщик выбирает подходящий для этого вид стоимости. Список видов стоимости при этом расширяется — к рыночной и инвестиционной добавляется «равновесная», которая должна отражать условия совершения сделки, включая преимущества и недостатки для каждой из сторон.

«Одна из причин изменений — гармонизация с международными стандартами, но в свете последних событий, когда связи с западным миром теряются, актуальности в этом не видится»,— говорит президент СРО Союз «Федерация специалистов оценщиков» Максим Скатов. Основным заказчиком отчетов об оценке является государство — и развитие оценочной деятельности в интересах его внутренней экономики будет иметь «кратно большее значение», говорит эксперт. Однако новые стандарты, по его мнению, являются скорее откатом назад — они будут порождать дополнительные проблемы. «Три степени обязательности дают вариативность, которая будет по ряду вопросов порождать различные трактовки, что не приведет к повышению точности оценки»,— считает Максим Скатов.

Президент СРО оценщиков «Экспертный совет» Алексей Каминский полагает, что «в документе, который обязателен к применению, избыточны рекомендательные нормы — следовало бы оставить только те положения, который оценщик должен применять». В целом же, считает он, документ был бы полезен как рекомендательный. В итоговой версии ФСО Алексей Каминский видит риски негативных последствий — в частности, их принятие приведет к переписыванию заданий на квалификационных экзаменах и сделает их несдаваемыми, что сократит количество оценщиков. Однако, добавляет он, отсрочка вступления в силу на полгода позволит «обкатать новые положения ФСО и дает возможность попробовать добиться внесения изменений».

Евгения Крючкова