Сыр сплавленный

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Объявивший об уходе из России на фоне военной операции на Украине известный финский производитель молочной продукции Valio ищет покупателей на свои активы. По данным “Ъ”, один из возможных претендентов — группа «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича. Помимо подмосковного завода мощностью 15 тыс. тонн продукции в год в сделку могут войти права на марку сыров Viola.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Группа «Русагро» интересуется покупкой российского бизнеса финского производителя молочных продуктов Valio, который объявил об уходе из РФ, рассказал источник “Ъ” в инвестиционных кругах. О том, что такая сделка рассматривается, также слышали другой консультант по M&A и собеседник “Ъ” в крупном агрохолдинге. По словам одного из источников “Ъ”, «Русагро» вряд ли выступает единственным интересантом. В «Русагро» и Valio комментарии не предоставили.

Valio сообщила об уходе с российского рынка 7 марта в связи с военной операцией РФ на Украине. Компания управляет заводом в Ершово Московской области мощностью 15 тыс. тонн продукции в год. Завод специализируется на выпуске плавленого сыра под брендами Oltermanni и Viola, а также на нарезке и фасовке желтых сыров. Остальной ассортимент выпускается на сторонних площадках по контракту.

В 2021 году выручка российского подразделения Valio выросла на 8,78%, до 8,14 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 29,25%, до 320,47 млн руб. год к году. В марте в российском офисе компании говорили, что операционная деятельность компании продолжается, Valio поддерживает функционирование производства и логистических операций.

«Русагро» — один из крупнейших российских производителей сахара, мяса и масложировой продукции. Портфель брендов включает марки «Чайкофский», «Слово мясника», «Мечта хозяйки», «Щедрое лето» и пр. C 2018 года также развивает производство молочных продуктов на базе Кошкинского маслосыродельного завода в Самарской области и Заволжского молочного комбината в Ульяновской области. В 2021 году продажи молочной продукции выросли на 7%, до 30 тыс. тонн, сказано в отчете «Русагро». Группа выпускает сухие смеси для пищевой промышленности, а также сыры и сливочное масло под марками «Милье», «Сырная культура», «Маслава» и пр. В 2021 году выручка «Русагро» выросла на 40%, до 222,93 млрд руб., чистая прибыль — на 71%, до 41,43 млрд руб.

Основной владелец «Русагро» экс-сенатор Вадим Мошкович в марте подпал под санкции ЕС в связи с военной операцией РФ на Украине. После этого подконтрольная ему кипрская Granada Capital CY Ltd снизила долю в «Русагро» до 49%, передав 7,22% Юрию Журавлеву. Сам Вадим Мошкович вышел из совета директоров группы, председателем совета стал акционер «Русагро» Максим Басов, который возглавлял группу в 2009–2021 годах. Как отмечает руководитель практики санкционного права и комплаенса Pen & Paper Сергей Гландин, если Valio удостоверится, что покупатель не находится в собственности или под контролем господина Мошковича, сделка c высокой долей вероятности может состояться.

По словам источника “Ъ”, знающего об условиях сделки, помимо производственной площадки в нее также должны входить права на использования бренда Viola, но без связки с Valio. Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев отмечает, для «Русагро» покупка бизнеса Valio с правами на использование марки Viola укладывается в стратегию по расширению портфеля b2c-брендов. Группа таким образом получает доступ к системе дистрибуции и выход на розничный рынок в сегменте плавленых сыров, для производства которых может поставлять сырье с других своих площадок, поясняет эксперт.

По словам господина Груздева, бренд Viola — ключевой актив Valio в России, а без прав на использование марки покупателю завода потребовалось бы разрабатывать новый продукт, что с учетом очень конкурентного рынка было бы крайне сложно. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов добавляет, что для «Русагро» покупка активов Valio в России — это еще и возможность использования $137,22 млн, которые группа хотела выплатить акционерам в качестве дивидендов, но отказалась от этих планов.

Анатолий Костырев