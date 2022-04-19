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Сыр сплавленный

«Русагро» может выкупить российский бизнес финской Valio

Объявивший об уходе из России на фоне военной операции на Украине известный финский производитель молочной продукции Valio ищет покупателей на свои активы. По данным “Ъ”, один из возможных претендентов — группа «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича. Помимо подмосковного завода мощностью 15 тыс. тонн продукции в год в сделку могут войти права на марку сыров Viola.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Группа «Русагро» интересуется покупкой российского бизнеса финского производителя молочных продуктов Valio, который объявил об уходе из РФ, рассказал источник “Ъ” в инвестиционных кругах. О том, что такая сделка рассматривается, также слышали другой консультант по M&A и собеседник “Ъ” в крупном агрохолдинге. По словам одного из источников “Ъ”, «Русагро» вряд ли выступает единственным интересантом. В «Русагро» и Valio комментарии не предоставили.

Valio сообщила об уходе с российского рынка 7 марта в связи с военной операцией РФ на Украине. Компания управляет заводом в Ершово Московской области мощностью 15 тыс. тонн продукции в год. Завод специализируется на выпуске плавленого сыра под брендами Oltermanni и Viola, а также на нарезке и фасовке желтых сыров. Остальной ассортимент выпускается на сторонних площадках по контракту.

В 2021 году выручка российского подразделения Valio выросла на 8,78%, до 8,14 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 29,25%, до 320,47 млн руб. год к году. В марте в российском офисе компании говорили, что операционная деятельность компании продолжается, Valio поддерживает функционирование производства и логистических операций.

«Русагро» — один из крупнейших российских производителей сахара, мяса и масложировой продукции. Портфель брендов включает марки «Чайкофский», «Слово мясника», «Мечта хозяйки», «Щедрое лето» и пр. C 2018 года также развивает производство молочных продуктов на базе Кошкинского маслосыродельного завода в Самарской области и Заволжского молочного комбината в Ульяновской области. В 2021 году продажи молочной продукции выросли на 7%, до 30 тыс. тонн, сказано в отчете «Русагро». Группа выпускает сухие смеси для пищевой промышленности, а также сыры и сливочное масло под марками «Милье», «Сырная культура», «Маслава» и пр. В 2021 году выручка «Русагро» выросла на 40%, до 222,93 млрд руб., чистая прибыль — на 71%, до 41,43 млрд руб.

Основной владелец «Русагро» экс-сенатор Вадим Мошкович в марте подпал под санкции ЕС в связи с военной операцией РФ на Украине. После этого подконтрольная ему кипрская Granada Capital CY Ltd снизила долю в «Русагро» до 49%, передав 7,22% Юрию Журавлеву. Сам Вадим Мошкович вышел из совета директоров группы, председателем совета стал акционер «Русагро» Максим Басов, который возглавлял группу в 2009–2021 годах. Как отмечает руководитель практики санкционного права и комплаенса Pen & Paper Сергей Гландин, если Valio удостоверится, что покупатель не находится в собственности или под контролем господина Мошковича, сделка c высокой долей вероятности может состояться.

По словам источника “Ъ”, знающего об условиях сделки, помимо производственной площадки в нее также должны входить права на использования бренда Viola, но без связки с Valio. Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев отмечает, для «Русагро» покупка бизнеса Valio с правами на использование марки Viola укладывается в стратегию по расширению портфеля b2c-брендов. Группа таким образом получает доступ к системе дистрибуции и выход на розничный рынок в сегменте плавленых сыров, для производства которых может поставлять сырье с других своих площадок, поясняет эксперт.

По словам господина Груздева, бренд Viola — ключевой актив Valio в России, а без прав на использование марки покупателю завода потребовалось бы разрабатывать новый продукт, что с учетом очень конкурентного рынка было бы крайне сложно. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов добавляет, что для «Русагро» покупка активов Valio в России — это еще и возможность использования $137,22 млн, которые группа хотела выплатить акционерам в качестве дивидендов, но отказалась от этих планов.

Анатолий Костырев

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