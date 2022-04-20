Цена вопроса

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Вердикт Тверского райсуда о признании деятельности Meta экстремистской порождает целый комплекс правовых последствий, которые распространяются не только на сферу противодействия экстремизму и связанные с этим уголовно-правовые и административные запреты, но и на гражданские правоотношения.

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Теперь покупка и продажа рекламы, товаров и услуг с использованием прямо или косвенно ресурсов экстремистской организации, а также иное участие в финансировании ее деятельности (владение акциями, облигациями) могут подпадать под состав преступления по ст. 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности». Таким образом, риск уголовной ответственности за подобные действия весьма высок.

Помимо этого, любые денежные средства, вовлеченные в экстремистскую деятельность, будут исключены из легального гражданского оборота. Это означает, что, к примеру, потраченные на рекламную кампанию деньги, включая гонорары блогеров за продвижение той или иной продукции, могут быть не приняты к налоговому учету. То есть такие расходы не будут учитываться для уменьшения налогооблагаемой базы, что ведет к доначислению, например, налога на прибыль для организаций. Кроме того, любые упоминания экстремистской организации, даже в информационных целях, должны сопровождаться маркировкой, содержащей указание на факт признания ее экстремистской и запрете деятельности на территории РФ. За нарушение также установлена административная ответственность.

Можно ли продолжать добросовестно пользоваться соцсетью, размещать и просматривать обычные, не экстремистские рекламные материалы? Прямого запрета на это в решении суда нет. Представители прокуратуры заявляли, что пользователи могут продолжать использовать соцсети. Такая же позиция у Роскомнадзора. Однако такое благодушие настораживает, заставляя всмотреться внимательнее.

Так, ст. 282.1 УК РФ предусматривает ответственность за «участие в экстремистском сообществе». Участием по смыслу данной нормы является в том числе и снабжение организации информацией. Формулировка весьма расплывчатая, но, публикуя тот или иной пост, создавая страницу и давая согласие на использование персональных данных (а это обязательное условие), пользователь вольно или невольно предоставляет организации информацию, которая может быть использована в том числе для осуществления экстремистской деятельности. Иными словами, пользуясь, вы в любом случае участвуете.

Кроме того, в качестве отдельного преступления выделено вовлечение в деятельность экстремистской организации. Это определение крайне важно и толковать его нужно дословно. Под вовлечением в деятельность понимаются любые убеждения, просьбы («лайкни мой пост пож», «кинь ссылку на мой блог») и предложения, особенно коммерческого характера.

Поэтому любая рекламная деятельность блогеров или бизнес-аккаунтов по продвижению товаров и услуг в экстремистских соцсетях может быть квалифицирована в качестве вовлечения. Популяризация ведет к монетизации, а значит, финансированию. В этом суть рекламы — привлечь внимание к объекту, формировать и поддерживать интерес к нему, продвигать на рынке. В итоге любой пост, любая страничка в таких сетях неминуемо служит целям популяризации Meta, а значит, создает условия для вовлечения в ее деятельность иных лиц.

Можно много рассуждать о терминах, однако одними из первых, кто стал массово закрывать корпоративные аккаунты в ставших опасными соцсетях, стали представители юридического сектора. Думаете, это совпадение? Отнюдь.

Кирилл Никитин, руководитель дирекции VEGAS LEX