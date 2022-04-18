Казань вернула регулярность

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Завершившийся в минувший уикенд регулярный чемпионат России по волейболу стал очередным намеком на возвращение бывшим отечественным и континентальным флагманом — казанским «Зенитом» — прежней мощи. Клуб, который в прошлом году возглавил молодой тренер Алексей Вербов, очень убедительно прошел по дистанции первенства, потерпев всего одно поражение, заработал вместе с занявшим второе место новосибирским «Локомотивом» прямую путевку в «Финал шести», а также преимущество своей площадки в решающем турнире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК «Югра-Самотлор» Фото: ВК «Югра-Самотлор»

Учитывая высокий уровень конкуренции в мужском российском волейбольном чемпионате, цифры, иллюстрирующие убедительность успеха казанского «Зенита» в регулярке, производят очень сильное впечатление. В 26 турах одно-единственное поражение от прошлогоднего чемпиона, московского «Динамо», и то — на тай-брейке. Все победы одержаны со счетом 3:0 или 3:1. Соперникам в общей сложности отдано 11 партий — не хватает и на четыре полных матча.

А ценности цифрам добавляет контекст. Это в прошлом десятилетии тот факт, что казанский клуб с отрывом выиграл регулярный чемпионат, не мог удивить. Он имел статус безусловного флагмана как отечественного, так и континентального волейбола, забирая титул за титулом. Но вот четыре года назад, после завоеванного в 2018 году десятого золота российского первенства и шестого триумфа в Лиге чемпионов, что-то в этом механизме сломалось. С титулами стало туго, и в конце концов дошло до того, что в предыдущем сезоне «Зенит», уже не безусловный флагман, вообще остался без медалей главного внутреннего турнира. Ситуация походила на кризис.

Стабильность «Зенит» обрел после ухода основного творца всех его взлетов — знаменитого тренера Владимира Алекно, которого в прошлом году в роли наставника заменил Алексей Вербов. 40-летний Вербов в период гегемонии «Зенита» был одним из лучших его игроков, потрясающе искусным либеро. Тренерскую карьеру он начал еще в 2019 году, когда замещал в течение сезона на тренерском посту бравшего паузы из-за проблем со здоровьем Владимира Алекно. Дебют получился неоднозначным: чего-то по-настоящему громкого «Зенит» не совершил, а Вербов отправился руководить кемеровским «Кузбассом», прежде чем дождался нового приглашения в казанскую команду. И оно, кажется, оказалось ходом исключительно правильным. Не совершив радикальной перекройки заявки (наиболее заметная потеря — французский доигровщик Эрвин Нгапет, наиболее заметное приобретение — американский связующий Мика Кристенсен, большинство лидеров — Максим Михайлов, Дмитрий Волков — в составе), «Зенит» добавил игре надежности. В декабре она принесла ему первый значимый приз в сезоне, теперь — два дорогих бонуса.

Российский волейбольный сезон увенчает привычный уже «Финал шести». Прямые путевки в этот турнир приносят лишь две верхние строчки в итоговой таблице регулярного чемпионата. Они достались «Зениту» и новосибирскому «Локомотиву». Железнодорожники регулярный чемпионат тоже провели почти без срывов, и, если бы не казанские показатели, их три осечки можно было бы охарактеризовать как потрясающий результат. «Локомотив» опередил и действующего чемпиона, московское «Динамо», и «Зенит» петербургский, который шикарные кадровые возможности никак не может трансформировать в действительно яркий прорыв.

При этом казанский клуб как победитель регулярки вдобавок добыл право принять «Финал шести» на своей площадке. А фактор своего поля в волейболе — довольно серьезное преимущество.

Остальным бесспорным претендентам на награды придется пробиваться в майское состязание через play-off. В нем «Динамо» сыграет с новоуренгойским «Факелом», петербургский «Зенит» — с нижегородским АСК, динамовцы из Ленинградской области — с клубом «Югра-Самотлор», а белгородское «Белогорье» — с «Кузбассом».

Алексей Доспехов