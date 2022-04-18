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Погоня за ливерпульской четверкой

Команда Юргена Клоппа нацелилась выиграть все

Один из европейских грандов, «Ливерпуль», сохраняет шансы стать первым английским клубом, победившим за один сезон в четырех турнирах. Выиграв в конце февраля Кубок Английской лиги, он продолжает борьбу на трех фронтах — в Лиге чемпионов, Английской премьер-лиге (АПЛ) и Кубке Англии, где в полуфинале обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:2. Соперником «Ливерпуля» в финале, как и в решающем матче Кубка Английской лиги, будет «Челси», победивший «Кристал Пэлас» — 2:0.

Главным героем полуфинала Кубка Англии против «Манчестер Сити» стал Садио Мане (на фото справа), чей дубль позволил «Ливерпулю» победить со счетом 3:2

Главным героем полуфинала Кубка Англии против «Манчестер Сити» стал Садио Мане (на фото справа), чей дубль позволил «Ливерпулю» победить со счетом 3:2

Фото: Reuters/Tony Obrien TPX IMAGES OF THE DAY, Tony Obrien / Reuters

Главным героем полуфинала Кубка Англии против «Манчестер Сити» стал Садио Мане (на фото справа), чей дубль позволил «Ливерпулю» победить со счетом 3:2

Фото: Reuters/Tony Obrien TPX IMAGES OF THE DAY, Tony Obrien / Reuters

В истории британского футбола был лишь один случай, когда команда побеждала в четырех турнирах за один сезон. Но принадлежит это достижение «Селтику» из Глазго, который в 1967 году кроме Кубка европейских чемпионов (предшественника Лиги чемпионов) выиграл чемпионат и кубок своей страны, а также Кубок Шотландской лиги. А вот английские клубы до четырех титулов никогда не дотягивались. «Манчестер Юнайтед» в 1999 году не хватило Кубка Английской лиги, а «Манчестер Сити» двадцать лет спустя не смог покорить Лигу чемпионов.

На счету «Ливерпуля» в этом сезоне пока лишь Кубок Английской лиги, завоеванный 28 февраля по итогам марафонской серии пенальти в финале против «Челси». Зато по состоянию на 18 апреля он продолжает борьбу в трех остальных турнирах, чего не удавалось обоим клубам из Манчестера. То есть можно сказать, что сейчас «Ливерпуль» находится к четырем трофеям ближе, чем они тогда, хотя еще сравнительно недавно, когда команда Юргена Клоппа с трудом вышла из группы в play-off Лиги чемпионов и отставала в чемпионате от «Манчестер Сити» на восемь очков, подобная постановка вопроса даже гипотетически выглядела бы просто анекдотично.

Однако за последние три с половиной месяца для «Ливерпуля» многое изменилось — как в плане качества игры, так и с точки зрения статистики. Его беспроигрышная серия в чемпионате достигла уже 12 матчей, а в общей сложности с начала года он провел 24 официальные встречи, выиграв 19 из них (в том числе одну по пенальти) при пяти ничьих. Единственное поражение за этот период «Ливерпуль» потерпел в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от миланского «Интера». Но какое значение это имеет сейчас, когда на его пути в финал оказался испанский «Вильярреал» — однозначно слабейший из четверки полуфиналистов главного еврокубка?

На обоих внутренних фронтах для «Ливерпуля» пока тоже все идет как надо. За ничьей недельной давности в ключевом выездном матче против «Манчестер Сити», позволившей сохранить отставание от лидера лишь в одно очко, последовала субботняя победа над ним же в полуфинале Кубка Англии. Два тайма этой встречи, проходившей в Лондоне на стадионе Wembley, получились совершенно разными, и все решилось до перерыва, когда усилиями Ибраима Конате, открывшего счет уже на 9-й минуте, и автора дубля Садио Мане «Ливерпуль» повел — 3:0. Во второй половине лучше был «Манчестер Сити», однако его второй гол, забитый Бернарду Силвой, пришелся уже на компенсированное время, поэтому «Ливерпулю» удалось выстоять. До повторения сценария недавней домашней встречи с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, по ходу которой он выигрывал со счетом 3:1, но добился лишь ничьей, дело не дошло.

Неровная игра подопечных Клоппа, который не меняет место работы уже седьмой сезон и, безусловно, уже давно создал выдающуюся команду, легко объяснима сумасшедшими нагрузками. Правда, в обозримом будущем они не прекратятся. Уже во вторник «Ливерпулю» предстоит очередной важнейший матч чемпионата — с «Манчестер Юнайтед», причем, учитывая сравнительно легкий календарь «Манчестер Сити» в оставшихся семи турах, права на осечку у Клоппа и Ко нет.

Что касается финала кубка, который пройдет 14 мая, то соперником «Ливерпуля» снова, как и в финале кубка Лиги, будет «Челси», забивший вчера во втором тайме два мяча в ворота «Кристал Пэлас». А 7 мая, всего четыре дня спустя после ответной встречи с «Вильярреалом», «Ливерпулю» в чемпионате играть с «Тоттенхемом», ведущим борьбу за бронзу. Так что если великому английскому футбольному рекорду суждено родиться именно нынешней весной, то это будут очень тяжелые роды.

Евгений Федяков

1/2 финала Кубка Англии

«Манчестер Сити»—«Ливерпуль» 2:3

Грилиш, 47; Силва, 90+1 — Конате, 9; Мане, 17, 45

«Челси»—«Кристал Пэлас» 2:0

Лофтус-Чик, 65; Маунт, 76

Финал «Ливерпуль»—«Челси» пройдет 14 мая в Лондоне на стадионе Wembley.

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