Героя прогнали со сцены

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В прокате «Дьяволик» Антонио и Марко Манетти — экранизация культового итальянского комикса. Фильм номинирован на 11 национальных кинопремий «Давид ди Донателло», но тем, кто не рос с затрепанным выпуском «Дьяволика» под подушкой, будет трудно понять, за какие заслуги, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герою культового итальянского комикса не повезло с экранизацией

Фото: Astorina Герою культового итальянского комикса не повезло с экранизацией

Фото: Astorina

Неуловимого супервора по прозвищу Дьяволик (настоящего его имени никто не знает), орудующего в вымышленном городе Клервилле, придумали в 1962 году сестры Анджела и Лучьяна Джуссани из Милана. Анджела, которая была замужем за издателем и помогала ему в его компании, хотела создать серию книжек карманного формата, которые могли бы брать с собой в дорогу пассажиры пригородных электричек. Понаблюдав за ними, она поняла, что наибольшей популярностью пользуются детективные и мистические истории — так на свет появился загадочный Дьяволик в черном латексном костюме и маске, оставляющей открытыми только глаза и брови, срисованные с популярного тогда американского актера Роберта Тейлора. По другой версии, Анджелу вдохновила забытая кем-то в электричке книжка про Фантомаса. И действительно, сходство двух персонажей и их методов настолько велико, что «вдохновила» — это мягко сказано: помимо похожего характера и рода деятельности у Дьяволика, как и у его французского предшественника, имеется антагонист из органов правопорядка, он тоже умеет принимать облик других людей с помощью масок и тоже коварно приводит одного из своих противников на гильотину.

Как бы то ни было, комиксы про Дьяволика немедленно стали пользоваться в Италии бешеным успехом и продолжают выходить до сих пор. Разумеется, такая богатая фактура не могла избежать внимания кинематографистов, и первая экранизация вышла уже в 1968 году (у нас она известна под названием «Дьяболик»). Продюсером был легендарный Дино Де Лаурентис, режиссером — маэстро итальянского хоррора Марио Бава, музыку написал Эннио Морриконе, гоняющегося за Дьяволиком инспектора Гинко сыграл Мишель Пикколи, а на роль любовницы харизматичного преступника Евы успели взять Катрин Денёв, но она отказалась сниматься обнаженной, так что ее заменили на Маризу Мелл. Сам фильм представлял собой фестиваль упоительного шестидесятнического китча с платиновыми блондинками, гоночными автомобилями и прочими воплощенными на экране представлениями того времени о прекрасном — чего стоит, например, сцена, в которой Дьяволик и Ева занимаются сексом на крутящейся кровати, утопая в разбросанных по ней стодолларовых купюрах.

К сожалению, в новой версии от всего этого — а заодно от юмора и иронии — не осталось и следа, хотя действие разворачивается все в тех же условных 1960-х. Режиссеры братья Манетти как будто взялись за бессмысленную с самого начала задачу — замаскировать, хотя бы внешне, бульварную природу первоисточника. Вместо ярких кричащих цветов у них пятьдесят оттенков серо-стального и холодно-голубого. Вместо «демонического» смеха главного героя — неподвижное лицо и застывший взгляд Луки Маринелли, лауреата Кубка Вольпи за «Мартина Идена» (2019), здесь растерявшего все свое обаяние. А ведь без него никак не обойтись, если предполагается, что зрители должны сопереживать социопату, без малейших колебаний убивающему случайных людей, попавшихся на его пути, и ладно бы еще к какой благородной цели, но нет — к уже неоднократно украденному и перепроданному розовому бриллианту, пускай и очень большому. Не помогает Дьяволику 2022 года выпуска и то, что авторы придумали ему страдающую жену (Серена Росси), с которой он обращается весьма по-свински.

Роковая блондинка Ева (Мириам Леоне) здесь тоже имеется, и вот она-то, уже в духе нашего времени, стала более самостоятельной — отчего и вовсе непонятно, зачем ей сдался унылый Дьяволик. Тем более что между ними не чувствуется никакого взаимного притяжения, они больше похожи на двух случайных (хотя и очень красивых) знакомых, к взаимному неудовольствию связанных общим неприятным делом. В результате зрительские симпатии, вопреки замыслу создателей и комикса, и фильма, достаются честному инспектору Гинко (Валерио Мастандреа), но, увы, по законам жанра он обречен проиграть. И хотя в производство уже запущены вторая и третья части «Дьяволика», что-то подсказывает, что справедливость не восторжествует и там.