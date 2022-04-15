Продвижение задвинулось

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С начала военной операции на Украине в России резко упал спрос на специалистов в сфере маркетинга, рекламы и PR — количество вакансий сократилось на 44%, а число резюме увеличилось на 11%, подсчитали в HeadHunter и агентстве PR Perfect. Эксперты связывают дисбаланс с уходом иностранных брендов как клиентов и работодателей. Кроме того, в кризис компании нередко в первую очередь всегда сокращают затраты на продвижение. Участники рынка надеются, что это временный тренд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отчетом HeadHunter и коммуникационного агентства PR Perfect о статистике вакансий и претендентов на работу в области маркетинга, рекламы и PR с 28 марта по 3 апреля по сравнению с периодом с 14 по 20 февраля. Из него следует, что с начала военной операции на Украине в России число вакансий в этой сфере снизилось на 44%, до 81,3 тыс. До этого количество вакансий, наоборот, увеличивалось: 24 февраля их было на 124% больше, чем в начале 2021 года.

При этом число резюме, напротив, начало расти после 24 февраля и к концу марта увеличилось на 11%, следует из отчета. Однако этот скачок можно считать сезонным трендом, так как соискатели стандартно начинают активно искать работу в начале весны, поясняют аналитики.

В то же время уровень конкуренции (соотношение резюме к вакансиям) в сфере маркетинга, рекламы и PR 24 февраля составлял 2,2, а к 3 апреля он вырос до 5,2. Уровень зарплат при этом пока существенно не меняется после 24 февраля, в Москве работодатели готовы платить в среднем около 76 тыс. руб., а в целом по РФ — 57 тыс. руб. Чаще других сейчас, согласно отчету, ищут профильных специалистов из этой сферы IT-компании (14,3 тыс. вакансий в России), финансовые организации (9,2 тыс. вакансий) и ритейл (8 тыс. вакансий).

Падение спроса на специалистов в сфере маркетинга, рекламы и PR связано с тем, что с российского рынка ушли многие иностранные бренды, полагает основатель PR Perfect Кристина Петрова: «Для одних специалистов они были работодателями, для других — клиентами». О приостановке рекламных инвестиций заявляли PepsiCo, Procter & Gamble, L’Oreal Groupe и Unilever и др. (см. “Ъ” от 10 марта).

Кроме того, затраты на продвижение — «часто первая статья расходов, за счет которой компании начинают оптимизировать бюджеты», говорит Кристина Петрова. Ранее международная группа Dentsu прогнозировала падение российского рекламного рынка на 40–60% в апреле—мае к аналогичному периоду прошлого года. В OMD OM Group ожидали снижения на 11% по итогам года, если горячая фаза конфликта на Украине закончится в апреле, добавляя, что каждый дополнительный месяц будет стоить индустрии 5% падения в годовом исчислении.

Агентства и компании сейчас в целом приостановили наем сотрудников из сферы рекламы, PR и маркетинга, говорит сооснователь Vinci Agency Мария Лапук: «Больше всего пострадали специалисты по перформанс-маркетингу, так как закрыты каналы (приостановлена закупка контекстной и таргетированной рекламы в Google, заблокированы признанные экстремистскими в РФ Facebook и Instagram.— “Ъ”)». Что касается бюджетов компаний на продвижение — падение по отраслям составило 40–60%, и, скорее всего, будет снижение еще на 30%, отмечает Мария Лапук.

В рекламной отрасли без работы могут остаться несколько тысяч человек из-за проблем с выпадением бюджетов и остановки деятельности международных медиагрупп, полагает президент «Игроник» Никита Пипко: «Рекламные бюджеты чаще всего снимают или сокращают международные компании из сегмента FMCG, розничной торговли, туристической отрасли, индустрии красоты».

Ситуация, которая сложилась на рынке труда в рекламной сфере сейчас действительно негативная, но она сохранится буквально на два-три месяца, и дальше рынок будет восстанавливаться, надеется управляющий директор TWIGA Россия Сергей Оганджанян: «Когда пройдет период неопределенности, спрос на специалистов рекламы, маркетинга и пиар вернется».

Валерия Лебедева