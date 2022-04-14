Накопления провалились не до дна

6K 3 мин. ...

Первый квартал оказался провальным на рынке управления пенсионными накоплениями, хотя ряд компаний, в том числе и ВЭБ.РФ, показали положительную доходность. Это связано с размещением средств в долговые бумаги, а также «заморозкой» их цен по состоянию на 18 февраля. Однако ряд управляющих компаний сохраняет ставку на акции, ожидая восстановления рынка через несколько месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ВЭБ.РФ раскрыл результаты управления пенсионными накоплениями за первый квартал. Доход от инвестирования по расширенному портфелю и портфелю госбумаг составил 19,5 млрд руб., а стоимость чистых активов достигла 2 трлн руб. Доходность за отчетный период составила около 1% (или 4% годовых). Несмотря на невысокий результат, он превысил показатель аналогичного периода 2021 года, который составил около 0,8% (или 3,1% годовых) и оказался худшим с кризисного 2014 года.

В первом квартале по расширенному портфелю произошла отрицательная переоценка ценных бумаг на 2,3 млрд руб., что было с лихвой компенсировано доходом от депозитов в размере 33,8 млрд руб. «Чтобы избежать неоправданного занижения оценки портфелей, ВЭБ.РФ зафиксировал стоимость облигаций. Это временное решение, которое предусмотрено мерами поддержки Банка России для участников финрынка»,— пояснил руководитель департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов.

В середине марта ЦБ разрешил частным и государственной управляющим компаниям, инвестирующим средства пенсионных накоплений граждан, находящихся в ПФР, при оценке стоимости финансовых инструментов использовать их справедливую стоимость на 18 февраля 2022 года. Такая мера будет действовать до конца года. В случае если актив приобретен после 18 февраля, то он будет учитываться по стоимости приобретения.

Для частных управляющих компаний первый квартал оказался более провальным: диапазон доходностей по шести компаниям, раскрывшим данные, составлял от +0,8% до –10% (от +3% до –40% годовых). «Мы используем крайне консервативные стратегии, которые исключают рисковые вложения в акции, а облигационная часть сформирована бумагами высокого кредитного качества и средней дюрации, что позволило закончить квартал приростом по портфелю»,— рассказал директор центра по работе с институциональными и корпоративными клиентами «Альфа-Капитала» Николай Антипов.

Максимальные потери понесли управляющие компании, в портфелях которых была большая доля акций. За квартал индекс Московской биржи потерял почти 29%, в итоге агрессивный индекс пенсионных накоплений биржи упал более чем на 17%. По словам директора департамента управления активами «Ингосстрах-Инвестиций» Артема Майорова, портфель был спозиционирован очень агрессивно в ожидании деэскалации на геополитическом фронте. По его словам, доля акций по состоянию на начало специальной операции превышала 40%. В УК «Открытие» рассказали о том, что на начало 2022 года доля акций составляла 33%.

Вместе с тем управляющие отмечают, что квартальное снижение стоимости портфеля связано с отрицательной переоценкой ценных бумаг и является бумажным убытком.

«За исключением случаев, когда мы продавали облигации, чтобы купить упавшие в цене акции, мы не фиксировали отрицательную переоценку»,— отмечает управляющий директор УК «Открытие» Василий Иванов. В случае восстановления рынка управляющие рассчитывают на улучшение показателей к концу года. «Схожая ситуация у нас была и в первом квартале 2020 года, но уже по его итогам котировки восстановились, и мы показали доходность существенно выше инфляции»,— отмечает Василий Иванов. При этом, по словам Артема Майорова, из портфеля УК исключаются акции компаний, которые могут серьезно пострадать от санкционных ограничений.

Однако не все участники рынка продолжают верить в акции. Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий сообщил, что они за квартал резко снизили долю акций в портфеле и еще в начале года избавились от бумаг финансового сектора. Вместе с тем в компании увеличили дюрацию по облигационной части портфеля с 1 года до 2,9 года, что потенциально позволит получать дополнительный доход в цикле снижения ставок. Минфин объявил, что не будет размещать новые выпуски до конца года, а иностранцам запрещено продавать свои ценные бумаги. Это, полагает господин Майоров, дает поддержку рынку госбумаг.

Виталий Гайдаев