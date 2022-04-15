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Коммерсантъ FM
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Яблоки стремятся к обнулению

Производители просят налоговые каникулы

Ожидаемый рост себестоимости нового урожая яблок и постоянное давление со стороны импорта дали повод отраслевым объединениям запросить господдержку. Они обратились в правительство с просьбой обнулить для отраслевых компаний НДС, который сейчас составляет 10%. Эксперты считают, что власти вряд ли согласятся на налоговые каникулы, но могут поддержать производителей саженцев.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

О предложении обнулить НДС для производителей плодов и посадочного материала “Ъ” узнал из письма Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края премьер-министру Михаилу Мишустину. Сейчас ставка налога для них составляет 10%, как и для производителей продуктов питания. В аппарате правительства подтвердили “Ъ” получение письма.

Запрашивать льготу по НДС производителей плодов, по их словам, вынуждает падение рентабельности. С начала 2022 года кратно выросли затраты на выращивание нового урожая, включая средства защиты растений, смазочные материалы, запчасти, технику, говорит председатель ассоциации Айдын Ширинов. Источник “Ъ” на рынке говорит о прогнозируемом увеличении себестоимости яблок нового урожая на 20%. «Себестоимость растет, но релевантно оценить ее можно по итогам второго квартала»,— поясняет гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко.

Айдын Ширинов считает, что обнуление НДС даст производителям дополнительно до 10% к оборотным средствам, что позволит сдержать цены для конечного потребителя и получить преимущество перед импортной продукцией. Среди всей плодовой продукции только яблоки входят в перечень социально значимых, напоминает начальник Центра экономического прогнозирования Дарья Снитко. В конце 2021 года из-за затоваренности рынка импортом яблоки продавались по цене ниже, чем в конце 2020 года, говорит гендиректор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков. «Это давило на экономику локальных производителей»,— добавляет он.

Отраслевые компании давно пытаются ограничить импорт яблок, которые поступают в основном из Турции, Сербии, Молдавии и Азербайджана. Ранее «Садоводы Кубани» предлагали властям ограничить ввоз этой продукции из-за рубежа, сохранив не более 40% импорта в сезон сбора урожая (см. “Ъ” от 11 августа 2020 года). Это, по мнению авторов идеи, вынудило бы ритейлеров поднять закупочные цены для российских производителей.

Принятая в 2010 году доктрина продовольственной безопасности России установила уровень самообеспеченности по плодам в 60%. В 2021 году в России, по данным Росстата, вырастили 1,2 млн тонн яблок, что составляет уже 67%, так что цель достигнута и ограничивать импорт нет смысла, считает источник “Ъ” на рынке. Хотя производители плодов, как и весь АПК, испытывают рост издержек, но пока инфляционные издержки у них ниже, чем у импортеров, говорит Дарья Снитко. Поэтому, по ее мнению, сейчас актуальнее поддержка производителей не плодов, а посадочного материала. Тем более очевидно, что иностранные производители саженцев будут освобождать нишу для российских поставщиков, добавляет госпожа Снитко.

Айдын Ширинов соглашается, что сейчас трудности испытывает и рынок саженцев. По данным Минсельхоза, в 2021 году на долю импорта в сегменте посадочного материала приходилось 25%. При высадке высокоинтенсивных садов используются всегда импортные саженцы, говорит собеседник “Ъ” в отрасли. Но Айдын Ширинов уверен, что льгота по НДС позволит российским питомниководам снизить цены на саженцы, а иностранным конкурентам — задуматься о возможной локализации производства в России.

Государство вряд ли пойдет на снижение НДС, уверена гендиректор Ягодного союза Ирина Козий. По ее словам, с похожими предложениями сейчас обращаются многие отрасли, но НДС считает самым собираемым налогом. Андрей Недужко добавляет, что действенной мерой господдержки могло бы стать субсидирование садоводов реализуемой продукции по аналогии с господдержкой молочного животноводства. В Минсельхозе заявили “Ъ”, что производители плодов получают господдержку в рамках стимулирующей субсидии.

Алексей Полухин

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