Ozon пошел по бизнес-центрам

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Кризис вынуждает крупные компании искать способы экономии на офисной недвижимости. Онлайн-ритейлер Ozon намерен договориться о снижении арендной ставки в занимаемых бизнес-центрах. Эксперты уверены, что аналогично поступят многие арендаторы, а владельцам офисов, несмотря на обязательства перед банками, придется уступить, чтобы не растерять пул арендаторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ozon планирует договорится с собственниками бизнес-центров о снижении арендной платы или сокращении занимаемых офисных площадей. Для этого в качестве консультанта компания наняла CBRE, рассказали три источника “Ъ” на рынке. В Ozon не ответили на запрос “Ъ”, в CBRE отказались от комментариев.

Рассчитывая значительно увеличить штат сотрудников, Ozon в 2021 году нарастил объем офисных помещений. Сейчас компания арендует около 100 тыс. кв. м офисов по всей Москве, в частности, в башнях «Город столиц», «Империя», «Федерация», «Меркурий» и Башне на набережной в «Москва-Сити». В феврале стало известно, что Ozon, не сумев увеличить число сотрудников до запланированных показателей, решил пересдать в субаренду гибкие офисы в бизнес-центре «Искра» и в здании на Овчинниковской набережной. Но найти субарендатора интернет-холдингу так и не удалось, уточняют собеседники “Ъ”.

Договорится о скидках или сокращении площадей Ozon будет непросто. Большинство контрактов с собственниками помещений — долгосрочные, а ремонт некоторых площадок проводился конкретно для нужд интернет-компании, считает директор департамента офисной недвижимости ILM Ксения Харкевич. Она отмечает, что сейчас большинство компаний начинают вести диалог с владельцами бизнес-центров о снижении ставок аренды. В основном запрос на снижение ставки возникает у западного бизнеса, все еще работающего в России, и компаний, которые были завязаны на импорте продукции, добавляет управляющий партнер «Рентавик» Алексей Бондаренко. Исполнительный директор Of.ru Михаил Шнейдерман считает, что компании с иностранным участием, которые рано или поздно покинут российский рынок, определенно не смогут рассчитывать на послабления, так как давать им скидку нет смысла.

Обычно договор аренды не предусматривает изменения условий, возможность получить послабление будет только у тех арендаторов, кто готов пролонгировать договор, считает директор по финансам и инвестициям ГК «Смарт Девелопмент» Андрей Новиков. В таком случае снижение арендной платы может достигать 10–15%, полагает госпожа Харкевич. Сейчас средние ставки аренды офисов класса А в Москве — 26 тыс. руб. за 1 кв. м в год, по данным Knight Frank. Однако, напоминает Ксения Харкевич, многие собственники не готовы идти на уступки: им нужен стабильный арендный поток для обслуживания кредитов.

Перед владельцами офисов сейчас встает выбор: совсем лишиться арендатора или предоставить скидку, отмечает Алексей Бондаренко. «Новых арендаторов по прежним ставкам найти сложно, вакантность на рынке высокая»,— отмечает эксперт. В марте, по подсчетам «Джонс Лэнг Ласаль», доля свободных площадей на офисном рынке составляла 11,4%. По прогнозам Knight Frank, к концу года показатель может вырасти до 19,5%.

В прошлые кризисы владельцы офисов почти не предоставляли скидки: снижение касалось не более 5–10% договоров, уточняет владелец одного из крупных бизнес-центров. Независимый эксперт Дмитрий Клапша считает, что в целях экономии компании будут переезжать из высокобюджетных офисов в более дешевые. А те собственники, которые не смогут договориться о сокращении занимаемых площадей, скидке или расторжении договора, будут предлагать свои площади в субаренду, считает инвестиционный аналитик Accent Capital Игорь Кузьмин. Тренд уже начал набирать обороты: объем помещений, предлагаемых в субаренду, с 18 тыс. кв. м в конце 2021 года вырос до 240 тыс. кв. м к концу марта, подсчитали в CBRE.

Дарья Андрианова