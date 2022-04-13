Офисы наполнились пустотой

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На фоне геополитической напряженности и экономической нестабильности большинство компаний откажутся в этом году от покупки или аренды новых офисов в Москве. Это приведет к падению спроса по итогам 2022 года до минимального за последние 13 лет показателя 700 тыс. кв. м. Учитывая, что и текущие арендаторы попытаются пересдать часть площадей или отказаться от них вовсе, доля свободных площадей к концу года может вырасти почти до 20%.

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Объем сделок на офисном рынке Москвы по итогам 2022 года упадет в два раза, до 700 тыс. кв. м год к году, достигнув минимума за последние 13 лет, прогнозируют аналитики «Джонс Лэнг Ласаль». Похожие ожидания у «Коллиерс Интернешнл», где считают, что объем спроса составит 650 тыс. кв. м. Из-за кризиса в экономике компании сейчас приостановят покупку и аренду новых офисных помещений, поясняет директор департамента офисной недвижимости «Коллиерс Интернешнл» Карина Анаевская.

Но пока снижения спроса владельцы офисной недвижимости не заметили. В январе—марте 2022 года объем арендованных и купленных офисных площадей в Москве составил 294 тыс. кв. м, что на 5% больше год к году. Офисный рынок реагирует на изменения в экономике с задержкой, поэтому ощутить влияние текущей ситуации можно будет только к середине года, поясняет руководитель отдела по работе с арендаторами «Джонс Лэнг Ласаль» Екатерина Белова. Хотя, по ее словам, уже с конца февраля из-за геополитической напряженности многие арендаторы и покупатели приостановили переговоры.

589 000 квадратных метров офисов введено в Москве в 2021 году, по данным Cushman & Wakefield.

Быстрее на изменения отреагировал рынок коворкингов. Уже по итогам января—марта 2022 года спрос на сервисные офисы упал в 2,5 раза, до 5,5 тыс. кв. м год к году, подсчитали в «Джонс Лэнг Ласаль». В этом сегменте ожидается рост вакантности за счет высвобождения части существующих площадок из-за релокации команд и оптимизации затрат на аренду, отмечает Екатерина Белова. Так, например, уже в начале марта некоторые компании IT-сектора и других отраслей начали покидать гибкие офисы (см. “Ъ” от 13 марта).

Директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина напротив считает, что гибкие офисы будут пользоваться спросом из-за отсутствия необходимости вложений в отделку на фоне подорожания стройматериалов. По данным Pridex, стоимость материалов для черновой отделки офисной недвижимости с 1 февраля по 31 марта этого года выросла на 29,5% (см. “Ъ” от 11 апреля).

В классических офисах, несмотря на заявления ряда зарубежных компаний о приостановке своей деятельности в РФ, единовременного отказа от помещений не предвидится из-за предусмотренных штрафных санкций по договорам аренды, считает Карина Анаевская. Компании с неразрывными договорами аренды для оптимизации расходов будут предлагать свои площади в субаренду, считает Екатерина Белова. Директор департамента офисной недвижимости CBRE Кирилл Бабиченко говорит, что объем помещений, предлагаемых в субаренду, с 18 тыс. кв. м в конце 2021 года вырос до 240 тыс. кв. м к концу марта.

Площади, предлагаемые в субаренду, будут пользоваться большим спросом, чем помещения от собственников, продолжает господин Бабиченко.

По его словам, в попытке уйти от капитальных затрат большинство арендаторов стали рассматривать помещения исключительно с отделкой. Развитие малого и среднего бизнеса, а также оптимизация площадей, занимаемых крупными компаниями, сконцентрируют спрос в мелкой нарезке офисов, считает руководитель департамента оценки и аналитики Stone Hedge Кристина Недря.

Но если международные компании начнут массово отказываться от аренды офисов, то найти на их место нового арендатора среди российских компаний и госструктур будет сложно, по крайней мере по тем ставкам, которые платили зарубежные контрагенты, отмечает директор департамента офисной недвижимости ILM Ксения Харкевич. Хотя место покинувших московские офисы западных компаний могут занять азиатские компании, считает Мария Зимина.

За счет сокращения занимаемых площадей иностранными компаниями и уменьшения активности локальных игроков, доля свободных офисных площадей Москвы вырастет с 11,4% в конце марта до 16% по итогам года, считают в «Джонс Лэнг Ласаль». Кристина Недря считает, что такой вакансии стоит ждать уже к осени. В Knight Frank полагают, что доля свободных площадей может вырасти и до 19,5%.

Дарья Андрианова