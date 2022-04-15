Фотографии с пляжей Арктики

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В мартовском «Обзоре рисков финансовых рынков» Банк России впервые представил комплексную оценку результативности своих экстренных действий в конце февраля 2022 года. «Шоковая заморозка» была успешной: регулятор говорит о «полностью рыночном» характере ценообразования на рынке госдолга и быстрой стабилизации валютного рынка. Данных о корпоративном кредите ЦБ не приводит, кредит физлицам за март упал примерно на треть. Перспективы же «разморозки» не определены — ни по срокам, ни по масштабам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мартовские показатели финрынков России изящны, но отдают некоторой холодностью

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Мартовские показатели финрынков России изящны, но отдают некоторой холодностью

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Обзор рисков финрынков ЦБ за март — первый с начала военной операции РФ на Украине систематический обзор Банка России общей картины состояния финансовой системы после вводившихся с 28 февраля актами ЦБ и указами президента мер по поддержке банков, закрытию части рынков и ограничению трансграничных операций (так же сильно ограниченных с другой стороны санкциями ЕС, США, Японии, Канады и других крупных юрисдикций). Документ ЦБ очень краток и тем не менее дает общее представление об эффективности принятых действий, части их последствий и о первых признаках стабилизации отдельных функционирующих рынков после «заморозки». Напомним, что уже в марте 2022 года стало невозможно говорить о рынках в том же ключе, что в феврале,— при запретах на операции, например, с финансовыми и валютными активами полноценная ребалансировка «замороженной» финсистемы невозможна.

В публикации ЦБ подтвердил рост оборотов валютного рынка в марте 2022 года, несмотря на введение 80-процентной продажи валютной выручки экспортеров. Спрос на валюту предъявляли в основном крупные банки на покрытие валютных обязательств, предложение со стороны экспортеров в марте составило 865 млрд руб.— таким образом, предположение о том, что норма продаж валюты в 80% избыточна, подтвердилось уже в марте. Вчера Банк России подтвердил возможность снижения нормы и некоторой либерализации условий продажи валютной выручки. К началу апреля при этом практически ликвидировался рынок валютных свопов.

После возобновления торгов ОФЗ ЦБ покупал бумаги в ограниченном объеме, 23 марта эти операции прекращены. Обороты рынка упали в марте к январским на треть, сейчас Банк России считает ценообразование на ОФЗ имеющим «полностью рыночный характер». Рынок акций после обвала в феврале был «разморожен» частично, но после падения, констатирует ЦБ, лишь отраслевые индексы химпрома компенсировали его (из-за высокого спроса на удобрения). Впрочем, после «заморозки» большая часть рынков функциональна лишь частично, а рынок корпоративных облигаций, ключевой для замкнутой экономики, очень далек от адаптации к новым условиям. ЦБ не без удивления говорит о сохранявшейся в марте высокой активности физлиц на фондовом рынке. Важны в обзоре также первые оценки кредита физлицам в марте: они указывают на 30–35% падения и некоторые (пока очень туманные) признаки ухудшения дисциплины обслуживания денежного долга и ипотек.

Наиболее важных цифр — оценки динамики корпоративного кредита — Банк России не приводит. Без них же пока невозможно оценить возможности «разморозки» рынков (с российской стороны) с точки зрения мгновенных рисков таких действий — можно лишь констатировать, что «заморозка» удалась без катастроф, и в этом состоянии большинство рынков, кроме рынка кредита, стабильны.

Дмитрий Бутрин