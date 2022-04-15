Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фотографии с пляжей Арктики

Замороженные ЦБ рынки в марте выглядели неплохо

В мартовском «Обзоре рисков финансовых рынков» Банк России впервые представил комплексную оценку результативности своих экстренных действий в конце февраля 2022 года. «Шоковая заморозка» была успешной: регулятор говорит о «полностью рыночном» характере ценообразования на рынке госдолга и быстрой стабилизации валютного рынка. Данных о корпоративном кредите ЦБ не приводит, кредит физлицам за март упал примерно на треть. Перспективы же «разморозки» не определены — ни по срокам, ни по масштабам.

Мартовские показатели финрынков России изящны, но отдают некоторой холодностью

Мартовские показатели финрынков России изящны, но отдают некоторой холодностью

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Мартовские показатели финрынков России изящны, но отдают некоторой холодностью

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Обзор рисков финрынков ЦБ за март — первый с начала военной операции РФ на Украине систематический обзор Банка России общей картины состояния финансовой системы после вводившихся с 28 февраля актами ЦБ и указами президента мер по поддержке банков, закрытию части рынков и ограничению трансграничных операций (так же сильно ограниченных с другой стороны санкциями ЕС, США, Японии, Канады и других крупных юрисдикций). Документ ЦБ очень краток и тем не менее дает общее представление об эффективности принятых действий, части их последствий и о первых признаках стабилизации отдельных функционирующих рынков после «заморозки». Напомним, что уже в марте 2022 года стало невозможно говорить о рынках в том же ключе, что в феврале,— при запретах на операции, например, с финансовыми и валютными активами полноценная ребалансировка «замороженной» финсистемы невозможна.

В публикации ЦБ подтвердил рост оборотов валютного рынка в марте 2022 года, несмотря на введение 80-процентной продажи валютной выручки экспортеров. Спрос на валюту предъявляли в основном крупные банки на покрытие валютных обязательств, предложение со стороны экспортеров в марте составило 865 млрд руб.— таким образом, предположение о том, что норма продаж валюты в 80% избыточна, подтвердилось уже в марте. Вчера Банк России подтвердил возможность снижения нормы и некоторой либерализации условий продажи валютной выручки. К началу апреля при этом практически ликвидировался рынок валютных свопов.

После возобновления торгов ОФЗ ЦБ покупал бумаги в ограниченном объеме, 23 марта эти операции прекращены. Обороты рынка упали в марте к январским на треть, сейчас Банк России считает ценообразование на ОФЗ имеющим «полностью рыночный характер». Рынок акций после обвала в феврале был «разморожен» частично, но после падения, констатирует ЦБ, лишь отраслевые индексы химпрома компенсировали его (из-за высокого спроса на удобрения). Впрочем, после «заморозки» большая часть рынков функциональна лишь частично, а рынок корпоративных облигаций, ключевой для замкнутой экономики, очень далек от адаптации к новым условиям. ЦБ не без удивления говорит о сохранявшейся в марте высокой активности физлиц на фондовом рынке. Важны в обзоре также первые оценки кредита физлицам в марте: они указывают на 30–35% падения и некоторые (пока очень туманные) признаки ухудшения дисциплины обслуживания денежного долга и ипотек.

Наиболее важных цифр — оценки динамики корпоративного кредита — Банк России не приводит. Без них же пока невозможно оценить возможности «разморозки» рынков (с российской стороны) с точки зрения мгновенных рисков таких действий — можно лишь констатировать, что «заморозка» удалась без катастроф, и в этом состоянии большинство рынков, кроме рынка кредита, стабильны.

Дмитрий Бутрин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...