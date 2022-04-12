Дорога до Индиги осталась в тумане

1K 3 мин. ...

Вопрос финансирования железной дороги Сосногорск—Индига, которая необходима для создания порта Индига на Баренцевом море, пока не решен. Инвестор в порт, AEON Романа Троценко, собирается начать его строительство уже в 2023 году с тем, чтобы запустить первую очередь к 2028 году. На эту дату ориентируется и «Руститан», намеренный разрабатывать Пижемское месторождение титана в Коми. Однако без решения вопроса строительства дороги стоимостью более 300 млрд руб. сроки этих проектов могут сдвинуться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Структура финансирования железнодорожной магистрали Сосногорск—Индига пока не определена. Как сообщил журналистам 12 апреля генеральный директор «ИнфраВЭБ» Денис Ноздрачев, сейчас проходит ранний этап структурирования проекта. «К структуре финансирования мы подойдем чуть позднее. Двери будут открыты для всех: и российские финансовые организации, и те зарубежные финансовые партнеры, которые смотрят на нашу страну. В качестве партнеров могут быть и иностранные строительные компании. Работы много, но уже предварительно интерес со стороны иностранных партнеров присутствует»,— заявил он.

Строительство глубоководного порта Индига обсуждается с 2002 года. Рассматривалась возможность строительства туда трубопровода для прокачки нефти c месторождений Требса и Титова, но в итоге оно было отклонено. Затем порт планировала строить «Роснефть» в рамках проекта по сжижению газа «Печора СПГ», но тот был тоже свернут. В ноябре 2018 года стало известно, что портом интересуются СУЭК, «Кузбассразрезуголь» и корпорация AEON Романа Троценко (см. “Ъ” от 28 ноября 2018 года).

На данный момент AEON собирается начать строительство порта в 2023 году и ввести в эксплуатацию первую очередь к 2028 году. Максимальная проектная пропускная способность составит 58 млн тонн. По словам Романа Троценко, порт будет переваливать уголь, древесину, газовый конденсат и сжиженный углеводородный газ. CAPEX проекта порта Индига оценивается в 353,1 млрд руб.

Ключевая проблема — строительство железной дороги, стоимость которой оценивалась в 340 млрд руб.

Предполагалось, что ее может построить ОАО РЖД, но монополия сейчас концентрируется на развитии Восточного полигона. Глава ОАО РЖД Олег Белозеров говорил в февральском интервью “Ъ”, что железная дорога до Индиги не включена в проект Северного широтного хода (см. “Ъ” от 16 февраля). «AEON Романа Троценко рассматривает ее как отдельную концессию. По имеющимся оценкам, общий объем перевозок по железной дороге может составить 67 млн тонн. Наша задача — подвезти груз к этой дороге. Считаем, что проект очень интересный, потому что развивается северное направление, выход на Севморпуть, куда можно было бы дополнительно развести грузопотоки»,— говорил господин Белозеров.

Роман Троценко заявил 12 апреля, что «позиция монополии вполне ожидаемая». «У нее есть план развития, который выражен в приоритетном развитии Восточного полигона, расширении БАМа и Транссиба. Поэтому они будут концентрироваться в этом направлении»,— заключил он. Таким образом, кто будет финансировать строительство дороги, до сих пор неясно.

От реализации этого проекта зависит, в частности, логистическая схема горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых песков Пижемского месторождения, одного из крупнейших в мире. Его собирается разрабатывать группа «Руститан». В октябре 2021 года ТАСС со ссылкой на гендиректора «Руститана» Алексея Новикова сообщал, что капитальные затраты оцениваются в 130 млрд руб. Предприятие планирует добывать и перерабатывать 5 млн тонн руды в год. При ее обогащении будет получено 125 тыс. тонн в год рутилового концентрата и 90 тыс. тонн псевдорутилового концентрата. Эти 215 тыс. тонн концентрата в дальнейшем планируется перерабатывать на химико-металлургическом комплексе, из которых на выходе будет 140 тыс. тонн пигментного диоксида титана и 10 тыс. тонн титановой губки. Предполагается, что промышленная разработка месторождения начнется в 2028 году, то есть будет синхронизирована с запуском дороги и порта Индига.

Сергей Гришунин из НРА говорит, что Индигу еще в 2018 году ориентировали на перевалку угля из Кузбасса, который сегодня нужно переориентировать с европейского рынка на азиатское направление, в том числе с использованием Севморпути. По мнению эксперта, потенциальная покупка АЕОН компании «Воркутауголь» у «Северстали» (сделка объявлена в декабре 2021 года, но пока не закрыта) позволит в теории отправлять и качественный жирный коксующийся уголь Печорского бассейна китайским потребителям по Севморпути. Господин Гришунин полагает, что из-за геополитических рисков СМП становится единственной безопасной международной артерией, поэтому развитие крупных портов вдоль него, способных принимать и обслуживать крупные сухогрузы и контейнеровозы, становится критически важным.

Евгений Зайнуллин