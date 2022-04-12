Сбербанк в Европе до 12 июля

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12 апреля OFAC выдало отдельную лицензию на сворачивание операций Сбербанка с казахстанским дочерним банком и базирующимся в Австрии Sberbank Europe AG, который ранее попал под процедуру банкротства. Завершить операции необходимо до 12 июля 2022 года. Под исключение попадают, в частности, трансакции с участием Банка России, Фонда национального благосостояния и Минфина РФ. «Прощание» США со Сбербанком и его дочерними структурами, согласно более ранней лицензии, должно пройти в более короткие сроки — до 13 апреля 2022 года. Корреспондентские счета банка и дочерних компаний в США должны были закрыть еще раньше — до 26 марта. Отдельная лицензия была и для завершения сделок со Sberbank CIB USA — до 7 июня 2022 года. Группа Sberbank Europe AG насчитывает около 800 тыс. клиентов, 187 отделений и более 3,9 тыс. сотрудников по всей Европе. Совокупные активы составляют €13 млрд на начало 2021 года. В свою очередь, Сбербанк в Казахстане (второй по размеру среди казахстанских банков) также оказался в SDN-листе. Ольга Шерункова