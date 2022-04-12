Бывший прокурор освободит квартиру, но не камеру

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В Новосибирске суд приступил к рассмотрению иска прокуратуры области к ее бывшему руководителю Владимиру Фалилееву. Ведомство требует выселить экс-прокурора из служебной квартиры площадью 125 кв. м в центре города, которую он должен был освободить сразу после ухода на пенсию в 2018 году. Владимир Фалилеев обращался в Генпрокуратуру РФ с заявлением о признании его нуждающимся в жилье, но получил отказ, поскольку, как посчитали эксперты ведомства, он уже реализовал право на приватизацию служебной жилплощади во время работы в прокуратуре Бурятии. Сам Владимир Фалилеев с середины февраля находится в СИЗО по обвинению в получении взяток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Фалилеев

Фото: ФСИН Владимир Фалилеев

Фото: ФСИН

В Октябрьском райсуде Новосибирска в понедельник началось рассмотрение иска о выселении из служебной квартиры бывшего прокурора области Владимира Фалилеева и его супруги Галины.

Прокурором Новосибирской области Владимир Фалилеев, ранее возглавлявший прокуратуру Забайкальского края, стал в мае 2015 года. Жилищная комиссия ведомства приняла решение о предоставлении ему во временное пользование жилого помещения на период службы. С назначенцем был заключен договор найма, по условиям которого Владимиру Фалилееву из специализированного жилфонда была выделена квартира площадью 125 кв. м в элитном доме на Военной улице. В ноябре 2018 года облпрокурор Фалилеев, срок полномочий которого истекал в мае 2020 года, подал в досрочную отставку в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Произошло это почти сразу после завершения работы в Новосибирске проверяющей спецгруппы Генпрокуратуры РФ.

«По условиям договора найма Владимир Фалилеев должен был освободить служебную квартиру по истечении срока трудового договора, то есть в ноябре 2018 года, после выхода на пенсию. Добровольно это сделать бывший прокурор отказался, многократно уклонялся от подписания необходимых документов»,— указывается в исковом заявлении.

Согласно материалам суда, в ноябре 2021 года прокуратура составила акт о проживании Владимира Фалилеева с супругой в служебной квартире, после чего в очередной раз было составлено предписание об их выселении. Документ бывшему прокурору области был направлен через мессенджер WhatsApp.

Когда и это не подействовало, новосибирская облпрокуратура направила иск в суд. В нем указывается, что в 2020 году Владимир Фалилеев обращался с заявлением в Генпрокуратуру РФ о признании его нуждающимся в жилье, но в этом ему отказали на основании того, что ранее им уже было реализовано право на получение жилья в собственность. Несколько лет назад, говорится в деле, «один из членов семьи Фалилеевых приватизировал служебную квартиру в Улан-Удэ», предоставленную Владимиру Фалилееву на время работы в прокуратуре Бурятии: там он занимал должность заместителя прокурора республики.

С иском экс-прокурор не согласился. В судебном заседании его представитель заявил встречный иск о признании Владимира Фалилеева нуждающимся в жилье. Кроме того, суд привлек Генпрокуратуру в качестве третьего лица по делу. После этого в слушаниях был объявлен перерыв до 27 апреля.

Сам экс-прокурор Новосибирской области с середины февраля находится в СИЗО по обвинению в коррупции.

В последний раз суд продлил ему срок заключения под стражей до 14 июля. По предварительным данным, бывший надзорщик якобы получал взятки от представителя крупного ТЦ за освобождение от проверок и общее покровительство, их размер составляет несколько миллионов рублей. По ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере) Владимиру Фалилееву грозит от восьми до пятнадцати лет заключения. Экс-прокурор заявляет о своей невиновности, считая, что стал жертвой оговора. Защита добивается смягчения для экс-прокурора меры пресечения, но безуспешно.

Отметим, что это не первый случай принудительного выселения руководителей прокуратур субъектов федерации. В июне 2020 года Никулинский райсуд Москвы по иску Генпрокуратуры принял решение о том, что бывший прокурор столицы Сергей Куденеев и его родные должны освободить служебную трехкомнатную квартиру в элитном доме №94 на проспекте Вернадского. Как отмечалось в иске, по условиям договора найма служебного жилого помещения он прекращается в связи с окончанием срока службы: Сергей Куденеев оставил пост прокурора столицы в 2015 году. Генпрокуратура в адрес ответчиков направляла уведомления об освобождении квартиры, однако добровольно они этого не сделали. Тогда и был заявлен иск о принудительном выселении. Из материалов дела следует, что в жилищную комиссию Генпрокуратуры поступило заявление господина Куденеева о рассмотрении вопроса о передаче ему в собственность занимаемой квартиры. Однако комиссия приняла решение не выходить с соответствующим предложением к генпрокурору, так как выяснилось, что господин Куденеев являлся собственником еще и четырехкомнатной квартиры.

Константин Воронов, Новосибирск