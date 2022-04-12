Арендаторам не хватает скидок

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Предприниматели, арендующие федеральную и муниципальную недвижимость, ссылаясь на кризис, просят Федеральную антимонопольную службу (ФАС) пересмотреть существующие правила. Они предложили ведомству разрешать снижать арендные платежи, чего сейчас невозможно сделать. Но чиновники вряд ли пойдут навстречу бизнесу из-за рисков бюджетных потерь, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо, где «Опора России» просит ФАС исключить из утвержденных еще в 2010 году ведомством правил проведения конкурсов и аукционов на аренду государственного имущества пункт о невозможности пересмотра их цены в сторону уменьшения.

Из-за этого, говорится в обращении, сейчас предприниматели зачастую вынуждены арендовать такую недвижимость по завышенным нерыночным ставкам.

В ФАС подтвердили получение письма, оно находится на рассмотрении.

На основе правил ФАС в 2016 году Росимущество, по данным «Опоры», отправило подведомственным учреждениям письмо, в котором указало, что конкурсная документация должна содержать порядок увеличения стоимости и указание на то, что пересмотр цены договора в пользу уменьшения не допускается. В результате сейчас невозможно понизить ставку даже на основании отчета об оценке рыночной стоимости права аренды имущества, говорится в письме «Опоры России». В Росимуществе на запрос “Ъ” не ответили.

Юрист Forward Legal Ростислав Кац называет позицию ведомства правомерной, указывая, что она основана на самой концепции торгов: «Право аренды получает структура, предложившая наибольшую цену, снижение платы по действующему соглашению необоснованно нарушало бы права других участников торгов».

Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин указывает, что проблема стала актуальной на фоне начавшегося кризиса: предприниматели рассчитывают на снижение ставок аренды коммерческой недвижимости из-за падения спроса.

По его подсчетам, уменьшения ставок аренды могут теоретически коснуться 10–20 тыс. договоров.

Собеседник “Ъ” на рынке общепита Москвы рассказывает, что в его случае структура Росимущества отказалась пересматривать условия аренды в сторону снижения ставки. «В период пандемии выходило отдельное постановление, что в рамках таких договоров могут быть предоставлены льготы, но мы также не смогли добиться снижения платежей»,— поясняет он. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров говорит, что рестораторы нечасто снимают помещения напрямую у властей из-за специфики деятельности: «Скорее бизнес выступает субарендатором, льготы властей в части снижения аренды в этом случае до него не доходят».

Собеседник “Ъ” на рынке недвижимости указывает, что бизнес ждет скидок на аренду в пределах 25%. Руководитель направления стрит-ритейла CBRE Юлия Назарова отмечает, что ставки аренды на помещения стрит-ритейла в Москве пока массово не корректировались. Но сейчас спрос на такие помещения минимален, поэтому их собственникам придется пойти на уступки, считает эксперт. Управляющий партнер ILM Андрей Лукашев отмечает, что с момента начала кризиса прошло немного времени, а рынок коммерческой недвижимости инертный и отследить негативную реакцию в этом сегменте можно будет через несколько месяцев.

В «Опоре России» указывают, что вопрос пересмотра сложившейся практики уже рассматривался на заседании президиумов общественной организации и ФАС в качестве меры поддержки арендаторов недвижимости.

Ростислав Кац сомневается, что ФАС пойдет в этом вопросе навстречу бизнесу. «Если арендаторам позволят требовать снижения арендной платы, абсолютно все участники рынка обратятся к государству за этим»,— предполагает он. Такая практика, по мнению эксперта, повлечет существенные потери бюджета, речь может идти о миллиардах рублей.

Александра Мерцалова