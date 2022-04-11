«Афганец» не ушел с полигона

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Как стало известно “Ъ”, шесть с половиной лет колонии за хищение около полумиллиарда рублей у Минобороны получил бывший первый заместитель гендиректора ООО «Градстройпроект» Игорь Бердников. Бизнесмен, прошедший Афганистан и награжденный орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу», признан виновным в махинациях с бюджетными средствами, выделенными на реконструкцию расположенных в Казахстане военных полигонов российских ВВС Теректа и Тургай. Интересно, что в 2019 году господин Бердников уже был судим за мошенничество в отношении коммерческой структуры, которой он передал договор субподряда на строительство казарм в Крыму, получив за это от коллег по бизнесу откат в размере 55,9 млн руб.

Рассмотрение уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Игоря Бердникова в Хамовническом райсуде Москвы заняло меньше месяца. Еще во время предварительного слушания прокурор сообщил, что подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, ввиду чего дело может быть рассмотрено в особом порядке.

Несмотря на это, в ходе прений гособвинитель попросил назначить Игорю Бердникову за мошенничество почти максимальное наказание — девять лет колонии общего режима.

Из материалов дела следует, что в ноябре и декабре 2015 года ООО «Градстройпроект» (в 2021 году признано банкротом) заключило с ФГУП «Главное военно-строительное управление» контракты на реконструкцию расположенных в Казахстане полигонов Теректа и Тургай. На них российские ВВС проводят испытания и исследования беспилотного реактивного и управляемого вооружения. По версии следствия, из выделенных на восстановление объектов из бюджета более 760 млн руб. Игорь Бердников «путем обмана» похитил у Минобороны 488 млн 219 тыс. руб.

Судья Андрей Лутов с версией следствия и признанием самого подсудимого полностью согласился, но назначил Игорю Бердникову гораздо меньше запрошенного прокурором: с учетом уже имеющегося у него срока — всего шесть с половиной лет колонии общего режима.

Отметим, что в декабре 2019 года бывший первый заместитель ООО «Градстройпроект» Бердников также за мошенничество получил пять лет. Тушинский райсуд Москвы признал его вместе с сообщником Вадимом Шутковым (получил три года условно) виновным в получении откатов от ООО «Керчьстрой». Сначала с этой фирмой «Градстройпроект» подписал договор субподряда на реконструкцию и переоснащение казармы под профилакторий для военных летчиков в городе Судаке. Затем коммерсанты переуступили «Керчьстрою» еще 12 договоров субподряда на выполнение работ на военных объектах в Крыму, получив по ним в качестве аванса более 225 млн руб. Из них с 8 сентября 2015 года по конец августа 2016 года Игорю Бердникову и контролировавшему ход строительства от имени «Градстройпроекта» Вадиму Шуткову представитель «Керчьстроя» передал почти 56 млн руб.

Интересно, что в апелляции осужденному Бердникову скостили полгода. Во внимание было принято, что он является ветераном боевых действий — прошел Афганистан, где был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Впрочем, это снисхождение оказалось весьма условным. Дело в том, что примерно за месяц до оглашения приговора в Тушинском райсуде было возбуждено новое уголовное дело о коррупции при реализации контрактов с Минобороны.

Именно из него ввиду признания вины и готовности заключить досудебное соглашение и было выделено дело ветерана-«афганца» Бердникова.

В его рамках он дал показания о причастности к хищениям бюджетных денег, в том числе якобы и по другим контрактам с Минобороны, скандально известного топ-менеджера обанкротившейся компании «ЭМК-Инжиниринг» Андрея Чеснокова (о его аресте “Ъ” рассказывал 1 октября 2020 года). Этого человека сотрудники ФСБ не раз использовали в своих комбинациях для разоблачения коррумпированных коллег, а также полицейских. Например, именно господин Чесноков в 2019 году помог чекистам изобличить оперуполномоченного питерского УФСБ Кирилла Либена (получил два года колонии), вымогавшего 10 млн руб. за прекращение проверки его компании «Автопарк №6 "Спецтранс"».

А незадолго до этого тот же Андрей Чесноков выступил заявителем и потерпевшим по делу бывших полковников МВД Евгения Кашматова и Дмитрия Атаева, которых в итоге суд признал виновными в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). За прекращение проверочных мероприятий в отношении компании «ЭМК-Инжиниринг» начальник отдела УЭБиПК МВД Москвы Кашматов и замначальника отдела управления «Ц» главного управления собственной безопасности МВД Атаев получили от предпринимателя 17 млн руб., а от суда — по 11 лет колонии строгого режима.

Компанию Андрею Чеснокову в СИЗО сейчас составляет учредитель нескольких уже прекративших существование коммерческих фирм Вадим Лесных. Еще один участник махинаций, предприниматель Михаил Стаханов, который пошел на сотрудничество со следствием, помещен под домашний арест. По данным “Ъ”, на данный момент всем им инкриминируется тот же эпизод, что и Игорю Бердникову. Впрочем, учитывая, что Минобороны имело с фигурантами уголовного дела контракты на миллиарды рублей, не исключено, что коммерсантам могут быть предъявлены и новые обвинения.

Защита Игоря Бердникова вынесенный ему приговор комментировать не стала.

Олег Рубникович