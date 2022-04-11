Экспорт привяжут к российскому флоту

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Минтранс предлагает экспортировать российские грузы только на судах российских компаний. Цель — увеличить загрузку флота российских судовладельцев, которые обслуживают лишь небольшую долю российского экспорта. Источники “Ъ” в отрасли приветствуют предложение, но предупреждают о нехватке отечественных судов. Инициатива поможет загрузить российские суда класса «река-море», для которых закрыт вход в порты ЕС из-за санкций, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минтранс предлагает экспортировать грузы из РФ только на судах, находящихся под контролем российских судоходных компаний. Вывозить груз из РФ придется либо на судах под российским флагом, либо на судах, «судовладельцами или бенефициарными владельцами которых являются российские юридические лица». Речь идет о поправках к ФЗ «О морских портах» (261-ФЗ), которые опубликованы на regulation.gov.ru.

Цель законопроекта — «обеспечение максимальной загрузки судов, контролируемых российскими судоходными компаниями».

В частности, речь может идти о загрузке «Совкомфлота», попавшего под санкции. На совещании 31 марта Владимир Путин просил главу Минтранса «посмотреть ситуацию, связанную с использованием морских судов "Совкомфлота" российскими грузоотправителями». «Совкомфлот» оперирует 135 судами общим дедвейтом 11,67 млн тонн, специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов. В компании не ответили “Ъ”.

Как именно будет работать новое регулирование, неясно. Как следует из текста законопроекта, Росморречфлот будет по методике Минтранса определять виды и объемы грузов, которые будут вывозиться на экспорт исключительно российскими судами. «Закрытие грузовой базы под флот российского флага и российских операторов флота — отличная инициатива, которую ждали очень давно,— говорит собеседник “Ъ” в отрасли.— Российская палата судоходства настаивала на этом решении многие годы». Но флот откуда ни возьмись не появится — нужно время на постройку и закупку, отмечает он. «Для текущих участников рынка это очень хорошее подспорье, но механизм пока непонятен»,— говорит собеседник “Ъ”, выражая уверенность в отсутствии достаточного количества судов, подпадающих под критерии законопроекта, для обслуживания всего экспорта. В Минтрансе и Росморречфлоте на запросы “Ъ” не ответили.

Олег Дерипаска, предприниматель, 8 апреля: «Большим успехом будет, если мы (в России.— “Ъ”) в ближайшие 18 месяцев сохраним 80% экспорта, который был в прошлом году. Это будет большой труд».

Пока приоритет морского транспорта под флагом РФ установлен только в акватории Северного морского пути (СМП): речь идет о каботаже нефти, сжиженного газа, газового конденсата и угля, погруженных в портах на СМП (см. “Ъ” от 17 ноября 2017 года). Однако в 2020 году правительство ввело исключения: судам под иностранным флагом разрешили каботажные перевозки при нехватке отечественного флота (см. “Ъ” от 4 июня 2020 года).

Сейчас российские грузы экспортируются в основном судами под иностранными флагами. Доля грузов, перевозимых судами под флагом РФ, составляет лишь около 2% от грузооборота морских портов страны, говорил президент Российской палаты судоходства Алексей Клявин в интервью отраслевому изданию PortNews. При этом перевозчики испытывают дефицит крупнотоннажного флота: совокупный дедвейт морского транспортного флота, используемого российскими компаниями, составляет 23,05 млн тонн (по данным на 1 февраля 2021 года), причем под российским флагом — 8,7 млн тонн.

Предложение Минтранса может положительно повлиять на загрузку российских судов класса «река-море», для которых теперь закрыт вход в европейские порты из-за санкций, говорит Надежда Малышева из PortNews.

Такие суда смогут вывозить грузы относительно небольшими партиями через южные порты в Турцию и Северную Африку, где, вероятно, будут создаваться новые грузовые хабы: «Однако пока нет понимания, как механизм будет работать в случае оптовой продажи крупных грузов трейдерам: вероятно, придется менять всю цепочку продажи и условия контрактов на CIF (доставка груза до порта выгрузки)».

Полина Смертина, Наталья Скорлыгина