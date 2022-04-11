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Коммерсантъ FM
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Офисам не хватает на отделку

Девелоперы столкнулись с резким подорожанием строек

Разрыв логистических цепочек и отношений с западными поставщиками из-за военного конфликта на Украине серьезно сказался на офисном рынке. За два месяца стоимость строительных и отделочных материалов в сегменте увеличилась на 30–49%. Такой рост цен вынуждает девелоперов замораживать часть проектов. Это, по прогнозам консультантов, приведет к двукратному сокращению объема ввода новых бизнес-центров.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Стоимость материалов для черновой отделки офисной недвижимости, включая гипсокартон, изоляционные материалы, фальшполы, с 1 февраля по 31 марта этого года выросла на 29,5%, в то время как за тот же период 2022 года индексация не превышала 4%, следует из расчетов Pridex. Материалы для чистовой отделки, как, например, керамогранит, потолочные системы, напольные покрытия, за два месяца подорожали сразу на 48,5%. Для сравнения: в феврале—марте 2021 года рост был на уровне 5,25%. Системы кондиционирования и отопления в этом году подскочили в цене на 43,2% против 4,5% годом ранее.

В «Коллиерз Интернешнл» среднее увеличение себестоимости строительства офисов оценивают в 38%. Руководитель отдела управления проектами внутренней отделки «Джонс Лэнг Ласаль» Инна Травина говорит, что некоторые материалы и оборудование подорожали до 100%.

Резкий рост цен произошел на импортируемые материалы и оборудование, констатируют в Pridex.

Там, где уровень локализации производства выше, индексация цен оказалась не такой заметной, отмечают в компании, приводя пример с производимыми внутри страны пиломатериалами, которые за два месяца подорожали всего на 8%. Исполнительный директор СМПРО Евгений Высоцкий приводит пример и с производимыми внутри страны нерудными материалами (песок и щебень), керамическим кирпичом и стальной арматурой, которые в марте выросли в цене на 8–15%, 3–7% и на 1% соответственно.

Но у девелоперов бизнес-центров традиционно высокая зависимость от импорта. Валютная составляющая в себестоимости строительства высококачественных офисов, по словам руководителя департамента оценки и аналитики Stone Hedge Кристины Недря, достигает 40% — это в два раза выше, чем в проектах жилья бизнес-класса. «Поэтому,— говорит эксперт,— до конца этого года издержки на строительство офисов могут увеличиться на 20%, если девелопер решит не снижать качество проекта». Директор по управлению проектами ГК «Пионер» Владислав Фадеев оценивает рост стоимости строительства из-за кризиса в 25–30%.

589 000 квадратных метров

новых офисов введено в Москве в 2021 году, по подсчетам Cushman & Wakefield.

Причина наблюдаемой сейчас сложной ситуации на офисном рынке — в негативном влиянии западных санкций из-за военной операции РФ на Украине. Серьезно нарушилась логистика, резко подорожало заемное финансирование, сказались и валютные ограничения, а также дефицит некоторых позиций, перечисляет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, крупные застройщики пока в меньшей степени ощущают рост цен на стройматериалы, закупая значительную долю в рамках тендеров по проектным ценам. Но подрядчики отделочных работ могут приобретать материалы по розничным ценам, которые заметно выросли, добавляет господин Бурмистров.

Вакантность на рынках коммерческой недвижимости растет

Инна Травина не исключает замены материалов и оборудования западного производства на российские, китайские и турецкие. Кристина Недря не исключает возможность поставки европейского оборудования через третьи страны.

Рост себестоимости строительства офисов уже приводит к остановке реализации части проектов. Так, по словам источника “Ъ”, группа «Эталон» расторгла контракт на строительство новой штаб-квартиры (34 тыс. кв. м) для Райффайзенбанка. В «Эталоне» и банке на вопросы “Ъ” не ответили. Высока вероятность, что сейчас будут заморожены и другие проекты, прогнозирует директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина. «Сейчас все проекты на стадии котлована уже заморожены»,— говорит управляющий партнер R&B Consulting Анастасия Стеняева. В связи с этим консультантам пришлось пересмотреть свой прогноз по выводу на рынок Москвы новых офисов по итогам 2022 года с 600 тыс. до 230–340 тыс. кв. м.

Александра Мерцалова, Никита Щуренков

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