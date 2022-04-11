Офисам не хватает на отделку

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Разрыв логистических цепочек и отношений с западными поставщиками из-за военного конфликта на Украине серьезно сказался на офисном рынке. За два месяца стоимость строительных и отделочных материалов в сегменте увеличилась на 30–49%. Такой рост цен вынуждает девелоперов замораживать часть проектов. Это, по прогнозам консультантов, приведет к двукратному сокращению объема ввода новых бизнес-центров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Стоимость материалов для черновой отделки офисной недвижимости, включая гипсокартон, изоляционные материалы, фальшполы, с 1 февраля по 31 марта этого года выросла на 29,5%, в то время как за тот же период 2022 года индексация не превышала 4%, следует из расчетов Pridex. Материалы для чистовой отделки, как, например, керамогранит, потолочные системы, напольные покрытия, за два месяца подорожали сразу на 48,5%. Для сравнения: в феврале—марте 2021 года рост был на уровне 5,25%. Системы кондиционирования и отопления в этом году подскочили в цене на 43,2% против 4,5% годом ранее.

В «Коллиерз Интернешнл» среднее увеличение себестоимости строительства офисов оценивают в 38%. Руководитель отдела управления проектами внутренней отделки «Джонс Лэнг Ласаль» Инна Травина говорит, что некоторые материалы и оборудование подорожали до 100%.

Резкий рост цен произошел на импортируемые материалы и оборудование, констатируют в Pridex.

Там, где уровень локализации производства выше, индексация цен оказалась не такой заметной, отмечают в компании, приводя пример с производимыми внутри страны пиломатериалами, которые за два месяца подорожали всего на 8%. Исполнительный директор СМПРО Евгений Высоцкий приводит пример и с производимыми внутри страны нерудными материалами (песок и щебень), керамическим кирпичом и стальной арматурой, которые в марте выросли в цене на 8–15%, 3–7% и на 1% соответственно.

Но у девелоперов бизнес-центров традиционно высокая зависимость от импорта. Валютная составляющая в себестоимости строительства высококачественных офисов, по словам руководителя департамента оценки и аналитики Stone Hedge Кристины Недря, достигает 40% — это в два раза выше, чем в проектах жилья бизнес-класса. «Поэтому,— говорит эксперт,— до конца этого года издержки на строительство офисов могут увеличиться на 20%, если девелопер решит не снижать качество проекта». Директор по управлению проектами ГК «Пионер» Владислав Фадеев оценивает рост стоимости строительства из-за кризиса в 25–30%.

589 000 квадратных метров новых офисов введено в Москве в 2021 году, по подсчетам Cushman & Wakefield.

Причина наблюдаемой сейчас сложной ситуации на офисном рынке — в негативном влиянии западных санкций из-за военной операции РФ на Украине. Серьезно нарушилась логистика, резко подорожало заемное финансирование, сказались и валютные ограничения, а также дефицит некоторых позиций, перечисляет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, крупные застройщики пока в меньшей степени ощущают рост цен на стройматериалы, закупая значительную долю в рамках тендеров по проектным ценам. Но подрядчики отделочных работ могут приобретать материалы по розничным ценам, которые заметно выросли, добавляет господин Бурмистров.

Инна Травина не исключает замены материалов и оборудования западного производства на российские, китайские и турецкие. Кристина Недря не исключает возможность поставки европейского оборудования через третьи страны.

Рост себестоимости строительства офисов уже приводит к остановке реализации части проектов. Так, по словам источника “Ъ”, группа «Эталон» расторгла контракт на строительство новой штаб-квартиры (34 тыс. кв. м) для Райффайзенбанка. В «Эталоне» и банке на вопросы “Ъ” не ответили. Высока вероятность, что сейчас будут заморожены и другие проекты, прогнозирует директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина. «Сейчас все проекты на стадии котлована уже заморожены»,— говорит управляющий партнер R&B Consulting Анастасия Стеняева. В связи с этим консультантам пришлось пересмотреть свой прогноз по выводу на рынок Москвы новых офисов по итогам 2022 года с 600 тыс. до 230–340 тыс. кв. м.

Александра Мерцалова, Никита Щуренков