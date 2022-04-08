Фактор санкций

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По итогам первого квартала факторинговые компании показали уверенный рост портфеля. Однако уже во втором квартале рынок ожидает провал, который может стать более глубоким, чем в пандемию. При этом выход из ковидного шока был быстрым, а как и сколько экономике придется выходить из кризиса, связанного с санкциями, участники рынка предсказать не берутся.

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Общий портфель 17 крупнейших участников рынка факторинга по итогам первого квартала 2022 года превысил 920 млрд руб. Эти данные следуют из обзора Ассоциации факторинговых компаний (АФК). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 44%. Аналогичная динамика (рост на 35–38%) наблюдалась и в предшествующие три года. Число активных клиентов по итогам прошедшего квартала выросло на 15% и достигло 7,5 тыс. компаний.

Рост неопределенности на рынке позитивно отразился на спросе на факторинг, уверен управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

«Компании стремятся оперативно получить оборотный капитал после отгрузки товара для обеспечения бесперебойной работы в условиях постоянно меняющихся цен»,— указывает он. При этом, в отличие от ситуации с пандемией COVID-19, «отсутствуют какие-либо карантинные ограничения на работу отдельных отраслей, что, безусловно, также поддержит рынок», считает эксперт. Как пояснил исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко, рост портфеля связан с тем, что часть его еще февральская. «Факторы не предъявляли активы к погашению, так как они обеспечены дебиторской задолженностью, стоимость которой выросла, а не упала, как стоимость залогов по кредитам»,— поясняет он. Сыграл роль и мартовский ажиотаж в потребительском и оптовом секторах (когда компании наращивали запасы на складах): дополнительный финансовый рычаг в таких условиях необходим, добавляет господин Шевченко.

Однако у экспертов и участников рынка нет единства во вопросе о дальнейшей динамике рынка.

Развитие ситуации отчасти похоже на 2020 год, замечает господин Шевченко. «Но в период коронавируса ситуация развивалась быстро: шок, локдаун, выход. А санкции и контрсанкции не имеют сезонности, какой будет выход из ситуации и когда, сейчас никто не представляет»,— описывает ситуацию эксперт.

Изменение макроэкономической ситуации повлекло трансформацию логистических цепочек, также указывает гендиректор «СберФакторинг» Игорь Лысенко. «В условиях неопределенности получение коротких денег целесообразно для бизнеса для обеспечения непрерывности поставок»,— говорит он. В ПСБ ожидают, что динамика 2022 года будет аналогичной ковидному 2020 году, когда во втором квартале наблюдался спад, а затем рост спроса на факторинг в третьем и четвертом кварталах. «Это связано с тем, что большинство клиентов заранее сформировало запасы товаров и сырья на второй квартал, и к началу третьего квартала они уже смогут запустить новые цепочки поставок, логистику и номенклатуру продукции, которые значительно пострадали еще в первом квартале»,— пояснили в ПСБ. По оценке Игоря Лысенко, по итогам года рынок ждет прирост на 30–40%.

Однако не все участники рынка настроены столь оптимистично. В условиях существенного роста ключевой ставки компании испытывают ограничения в части доступа к финансовым инструментам в целом, замечают в компании «Открытие Факторинг». А активность в части использования факторингового финансирования стала заметно ниже по причине более прицельного подхода со стороны клиентов: они стали запрашивать финансирование под конкретные задачи, указывают они. Даже в условиях стабилизации ситуации в третьем—четвертом кварталах прирост рынка составит не более 10–15%, оценивают в «Открытие Факторинге». В условиях роста стоимости факторинга, сокращения риск-аппетита многих компаний, нарушения цепочек поставок не стоит ожидать быстрого развития рынка, замечает источник “Ъ” на рынке факторинга. «В пандемию многие компании увеличивали отсрочки, сейчас же наблюдается тренд на их сокращение и увеличение количества авансов. С учетом этого позитивным сценарием для рынка будет повторение показателей прошлого года»,— считает собеседник “Ъ”.

Полина Трифонова