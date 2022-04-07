Давление укрепило рубль

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Курс доллара на российском рынке после семинедельного перерыва опустился ниже 75,5 руб./$. Курс евро закрепился ниже 81,5 руб./€. Резкое укрепление рубля происходит на фоне роста санкционного давления, которое вынуждает инвесторов искать альтернативу валютным вложениям. Аналитики считают, что на фоне продаж валютной выручки и дальнейшего предложения валюты со стороны частных лиц курс доллара может вернуться к 60–65 руб./$.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Торги на российском валютном рынке в четверг завершились резким укреплением рубля. Уже в начале торговой сессии курс доллара опускался до отметки 74,26 руб./$, минимума с 10 февраля. Даже с учетом дальнейшей коррекции по итогам торгов он остановился на отметке 75,42 руб./$, минимума с 18 февраля. Курс евро откатывался в четверг к минимуму с октября прошлого года (80,69 руб./€), однако сессия закрылась с результатом 81,45 руб./€. Юань снизился за день почти на 64 коп., до 12,44 руб., минимума с 23 февраля.

Резко увеличился и объем торгов. По данным Московской биржи, объем сделок с долларом с расчетом «завтра» составил $1,15 млрд, на треть выше результата предшествующего дня и максимум с конца марта. Объем торгов евро превысил €628 млн и достиг максимума с 28 марта. Объем торгов китайской валютой достиг 1,3 млрд юаней, максимума с августа 2015 года.

Падение курсов ведущих валют произошло на фоне новых санкций против российских банков. В среду США внесли в SDN-лист Сбербанк и Альфа-банк. По словам частного инвестора Дениса Коршилова, чем больше новых санкций в финансовом секторе, тем люди осторожнее начинают относиться к валютным вкладам и больше отдают предпочтение рублевым. «Европейские банки оказывают давление на российских клиентов, просят закрывать счета. Куда в таких условиях переводить деньги, как не в альтернативные валюты»,— отмечает собеседник “Ъ” на рынке.

Сильным позициям рубля способствует низкий спрос на валюты со стороны импортеров. По словам директора департамента внешнеторговых операций банка «Санкт-Петербург» Сергея Норицина, в марте импорт в Россию сократился на 9,7%, что связано со сложностями, с которыми из-за санкций столкнулся бизнес при ведении ВЭД.

На этом фоне высокие цены на энергоносители и обязательство продавать 80% выручки формируют навес предложения, который и влияет в последнее время на укрепление национальной валюты, отмечает руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. В четверг стоимость ближайшего фьючерса на нефть Brent впервые с середины марта опустилась ниже $100 за баррель, но цена все еще на 27% выше уровня конца прошлого года.

В ближайшие недели продажи экспортеров останутся ключевым фактором, определяющим движение национальной валюты в условиях низкого импорта и падения интереса к валюте со стороны населения. «На фоне тенденции к укреплению рубля население в апреле может сократить накопленные валютные сбережения»,— считает Евгений Локтюхов. По его оценкам, курс доллара вполне может опуститься в диапазон 60–65 руб./$ в отсутствие мер со стороны Банка России. Впрочем, наряду с регуляторными послаблениями давление на курс рубля может оказать восстановление импорта, говорит Сергей Норицин, отмечая, что расчет как на «количество импортных контрактов, так и число запросов на поиск новых маршрутов доставки товаров».

Виталий Гайдаев