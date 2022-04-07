Природа отдаст свое

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который снимает ряд действующих экологических ограничений «в целях повышения устойчивости строительной отрасли в связи с макроэкономической и внешнеполитической ситуацией». В случае его принятия до конца 2024 года «приоритетные инфраструктурные проекты» можно будет строить в районе Байкала и на других особо охраняемых природных территориях (ООПТ) без государственной экологической экспертизы. Под них разрешат использовать и участки региональных природоохранных территорий. Перечня объектов, для которых будут сделаны подобные послабления, еще нет — его депутаты обещают разработать ко второму чтению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поправки к Градостроительному кодексу, законам «Об особо охраняемых природных территориях», «Об экологической экспертизе», «Об охране озера Байкал» и ряду других внесло в Госдуму правительство в конце марта. Из пояснительной записки следует, что документ разработан «в целях повышения устойчивости строительной отрасли в связи с макроэкономической и внешнеполитической ситуацией».

Документ расширяет действие ряда положений принятого в 2020 году закона, который снял часть ограничений для ускорения железнодорожных строек ОАО РЖД. В частности, тогда было решено, что до конца 2024 года проектная документация «объектов капитального строительства, предназначенных для модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», которые планируется построить на ООПТ любого уровня, не обязана проходить экологическую экспертизу. Аналогичное послабление было сделано и для объектов «магистральной инфраструктуры» на Байкальской природной территории. Перечень объектов должно было установить правительство. В пояснительной записке говорилось, что поправки необходимы для «увеличения пропускной способности БАМа и Транссиба» (см. “Ъ” от 27 июля 2020 года).

В случае принятия свежих поправок эти послабления будут действовать для «реализации приоритетных инфраструктурных проектов по модернизации и расширению транспортной, промышленной и иной инфраструктуры». Документ к таким проектам относит, в частности, магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы. Однако перечень остальных объектов «иной инфраструктуры» должно будет в дальнейшем также определить правительство. Оговаривается лишь, что сюда не могут быть отнесены объекты капитального строительства жилого назначения.

Таким образом, строительство указанной инфраструктуры на ООПТ любого уровня (заповедники, заказники, нацпарки, ботанические сады, природные парки и т. д.), а также на Байкале будет проводиться без государственной экологической экспертизы. Кроме того, в случае принятия законопроекта для строительства такой инфраструктуры можно будет выкраивать участки из региональных природоохранных территорий.

В «Гринписе России» указывают, что ООПТ занимают 12,5% территории страны. Причем большую часть составляют природоохранные территории именно регионального значения (86% от общего числа ООПТ; занимают 52% их суммарной площади). «Если законопроект будет принят, из большей части ООПТ России могут быть вырезаны участки для создания инфраструктуры»,— обращают внимание зеленые.

Эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин опасается, что в перечень правительства может попасть любая инфраструктура — от газопроводов и канализаций до мусоросжигательных заводов и прочих промышленных объектов. Также эколог указывает, что отсутствие необходимости проводить экологическую экспертизу «представляет серьезную угрозу экологической безопасности страны, может привести к массовым техногенным авариям, разрушению особо ценных и уникальных природных экосистем».

В комитете по экологии Госдумы также серьезно обеспокоены законопроектом. Там отмечают, что его положения «полностью противоречат не только режиму охраны ООПТ, но и целям создания таких территорий». «Большинство особо охраняемых природных территорий будут подвергнуты серьезному негативному воздействию от промышленной деятельности, ущерб невосполним,— говорится в заключении комитета.— Предлагаемый подход влечет значительный риск истощения популяций и природных экосистем, нарушения структуры природных биоценозов, распространение возбудителей заболеваний животных и растений, гибель объектов животного и растительного мира ввиду изменения физических характеристик среды». В комитете также обращают внимание, что законопроект не предполагает обязанности осуществления компенсационных мероприятий в связи с негативным воздействием деятельности на природные экосистемы. Кроме того, там считают, что отсутствие конкретного перечня объектов, на которые будут распространяться послабления, создает коррупционные риски «в связи с установлением для правоприменителя необоснованно широких пределов усмотрения или возможности необоснованного применения исключений из общих правил».

Несмотря на бурное обсуждение, законопроект в среду одобрен Госдумой в первом чтении. Фракции КПРФ, справоросы и «Новые люди» голосовали против. Их претензии были аналогичны тем, что выдвинули экологи.

В ответ на замечания депутатов председатель ответственного комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что в законопроекте идет речь только о приоритетных объектах, «а не о коммерческих стройках». «Если не будет перечня объектов, утвержденных в этом зале ко второму чтению, значит, не будет и законопроекта,— заверил он.— Это позиция нашего комитета и всех семи комитетов соисполнителей».

Вместе с законопроектом принято постановление Госдумы, согласно которому при доработке документа ко второму чтению предстоит учесть ряд принципиальных моментов. Так, в частности, депутаты определят исчерпывающий перечень видов и объектов инфраструктуры, которые могут относиться к приоритетным проектам. Кроме того, необходимо будет уточнить, что строить в ООПТ можно будет лишь в случае соответствия природоохранному законодательству. Планируется также добавить необходимость проведения компенсационных мероприятий при любом строительстве.

Анна Васильева