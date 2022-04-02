Карабахский серпантин ведет в Брюссель

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Недавнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе — самое серьезное с момента окончания войны 2020 года — вновь актуализировало тему подготовки мирного договора между Баку и Ереваном. В пятницу действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау провел переговоры в Армении, куда приехал из Азербайджана, и в обеих странах он услышал обнадеживающие заявления по этой теме. Больше конкретики может появиться 6 апреля по итогам встречи азербайджанского президента Ильхама Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна, которая пройдет в Брюсселе при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. Москва тоже остается вовлеченной в карабахский процесс, не отказываясь от роли посредника между Баку и Ереваном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

В принципе согласны, а на самом деле — нет

Тема подготовки мирного договора оказалась в центре внимания в ходе турне по региону действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Польши Збигнева Рау. «Нам поступают определенные сообщения от армянских официальных лиц. По переданной мне недавно информации, одно из таких сообщений заключается в том, что они считают наши предложения приемлемыми,— сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев господину Рау в четверг.— Это очень хорошая новость, и я надеюсь, что встреча в Брюсселе даст больше ясности в этом вопросе».

Встреча, о которой говорил президент Азербайджана, назначена на 6 апреля: Ильхам Алиев встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. А предложения, о которых шла речь, включают в себя пять пунктов. Во-первых, это «взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности своих международных границ и политической независимости друг друга». Во-вторых, взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу. В-третьих, отказ от угрозы безопасности друг другу в межгосударственных отношениях. Четвертый пункт подразумевает делимитацию и демаркацию государственной границы, установление дипломатических отношений. И наконец, пятый — «открытие и строительство транспортных коммуникаций, налаживание сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес».

Буквально за пару часов до заявления Ильхама Алиева Никол Пашинян действительно подтвердил свое согласие с азербайджанским предложением. Но в весьма неординарной форме — параллельно критикуя риторику Баку. «Азербайджан до сих пор утверждает, что направил Армении предложение из пяти пунктов, но мы якобы оставили его без ответа. 10 марта Азербайджан представил Армении предложение из пяти пунктов, 14 марта мы письменно ответили на него так же, как получили,— через Минскую группу ОБСЕ,— заявил армянский премьер.— Цитирую: в представленных Азербайджаном 10 марта предложениях нет ничего для нас неприемлемого. Другое дело, что эти предложения затрагивают не все вопросы армяно-азербайджанской повестки комплексного мира. Переданным сопредседательству Минской группы ОБСЕ нашим ответом мы дополнили повестку дня, и, следовательно, мы готовы начать мирные переговоры на этой основе».

По словам Никола Пашиняна, «возникает вопрос, почему Азербайджан считает этот ответ отсутствием ответа». «Причина в том, что Республика Армения в своих публичных и дипломатических ответах констатировала, что существует проблема Нагорного Карабаха и вопрос о правах армян Нагорного Карабаха должен быть зафиксирован в контексте армяно-азербайджанского всеобъемлющего урегулирования. Позиция Азербайджана заключается в том, что проблемы Нагорного Карабаха нет, она уже решена»,— пояснил он тут же.

В качестве аргумента глава правительства привел недавний инцидент в Карабахе: на прошлой неделе азербайджанские военные ввели войска в село Парух (по-азербайджански — Фаррух), а после этого не обращали внимания на возмущение не только Еревана, но и Минобороны РФ. В ведомстве тогда отмечали, что вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности миротворческого контингента России на территории Нагорного Карабаха, а азербайджанский беспилотник совершил обстрел подразделений сил Карабаха. «События в Парухе доказывают, что армяне Нагорного Карабаха нуждаются в защите, иначе они станут жертвами геноцида»,— заверил в этой связи в четверг Никол Пашинян.

«Когда Алиев заявил, что с армянской стороны идут позитивные сигналы по подписанию мирного договора, эта была половина правды,— пояснил “Ъ” армянский политолог Тигран Григорян.—Ереван хоть и заявляет о готовности обсуждать азербайджанские предложения, у него есть и свои дополнения, касающиеся безопасности народа армян Карабаха, статуса региона и прочего».

Тем не менее Збигнев Рау, похоже, настроен оптимистично. «ОБСЕ готова оказать помощь в подписании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, а также приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе,— заявил он на брифинге в Баку.— ОБСЕ готова внести вклад в вопросе делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, так как организация обладает большим опытом в этой сфере». На следующий день в Ереване он добавил, что «реальный диалог чрезмерно важен для деэскалации ситуации» и сторонам нужно «вовлечься в переговоры для всеобъемлющего решения всех существующих проблем».

При этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян был явно встревожен и указывал на возможность новой вспышки насилия. «Принятие Польшей председательства в ОБСЕ совпало с серьезным кризисом европейской безопасности — боевыми действиями на Украине,— отметил министр.— Понятно, что это привлекает наибольшее внимание ОБСЕ, но мы ожидаем, что нагорно-карабахский конфликт останется на повестке ОБСЕ. Это особенно актуально в наши дни, когда Азербайджан использует геополитические события для продолжения своей политики этнических чисток в Нагорном Карабахе».

О предложениях Азербайджана по поводу переговоров он тоже высказался, но сдержанно. «Мы дополнили эту повестку своими предложениями, добавив, что вопрос о статусе и правах Нагорного Карабаха является принципиальным,— заявил господин Мирзоян.— Рассчитываем, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ вскоре смогут организовать мирные переговоры с этой повесткой для подписания всеобъемлющего мирного соглашения».

Нет времени объяснять — надо подписывать

При этом серьезные проблемы есть даже с уже подписанным трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, которое считается основой современного карабахского урегулирования. По сути, последние столкновения были вызваны именно тем, что стороны трактуют его пункты по-разному.

Тем не менее собеседники “Ъ” в Ереване и Баку отвергли идею о необходимости принять дополнительный документ, снимающий спорные вопросы. «Я не думаю, что принятие нового документа кардинально изменит ситуацию,— сказал “Ъ” армянский политолог Тигран Григорян.— У Азербайджана есть конкретные цели, и он будет их добиваться посредством давления на Армению».

В свою очередь, азербайджанские эксперты указывают на то, что уточнение пунктов заявления от 9 ноября 2020 года отвлечет стороны от главной цели. «Усилия, старание и время нужно уделять работе над новым, а не старым документом»,— заявил “Ъ” азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, имея в виду мирный договор. Его коллега Ризван Гусейнов ответил в том же духе: «Чувствуется определенная спешка в подготовке мирного договора. Причина в том, что еще полтора года назад был намечен план разблокировки транспортных коридоров и налаживания по ним потоков грузов и пассажиров. Но армянская сторона попросту уперлась в обсуждение статуса транспортного коридора через свою территорию». Господин Гусейнов отметил, что в завершении этого процесса должна быть заинтересована и Россия, так как после начала военной операции на Украине ей придется искать новые логистические маршруты. «Азербайджан может играть роль такого хаба»,— уверен он.

При этом, как отмечают собеседники “Ъ” в обеих закавказских столицах, роль Москвы в переговорном процессе может измениться — именно из-за практически полного разрыва отношений с европейскими институтами. «Фактическое отсутствие диалога между Россией и Западом блокирует возможность ее непосредственного участия в посреднических усилиях,— заверил Ильгар Велизаде.— Однако это вовсе не означает, что Москва остается вне игры».

Отметим, что в четверг параллельно с визитом Збигнева Рау и Ильхам Алиев, и Никол Пашинян по очереди поговорили по телефону с президентом России Владимиром Путиным. По итогам бесед в Кремле заявили, что лидеры подтвердили важность выполнения соглашений по Карабаху, а также «условились о дальнейших контактах».

Кирилл Кривошеев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван