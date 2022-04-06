Российские судьи допустили три ошибки за тур

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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела несколько спорных эпизодов 23-го тура Российской премьер-лиги. И в трех случаях действия арбитров признаны неправильными. Так, Алексей Сухой ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Краснодара» в концовке первого тайма матча против «Динамо» (0:1) после нарушения на Федоре Смолове. По мнению комиссии, в данном случае судья должен был ограничиться максимум назначением штрафного удара.

Кроме того, Игорь Панин должен был назначить 11-метровый удар в ворота ЦСКА в компенсированное время матча против екатеринбургского «Урала» (2:2), поскольку армеец Егор Ушаков, проиграв позицию в единоборстве с атакующим игроком «Урала» Лео Гогличидзе, совершил «фол по неосторожности».

Наконец, признано ошибкой решение судьи Сергея Карасева не показывать прямую красную карточку игроку московского «Локомотива» Алексису Бека-Бека на 24-й минуте матча против столичного «Спартака» (1:0 в пользу железнодорожников). ЭСК РФС установила, что, имея незначительные шансы сыграть в мяч, Бека-Бека «совершил контакт» в область внутренней поверхности голени спартаковца Кристофера Мартинса с использованием открытых шипов с достаточной интенсивностью, чтобы считать эти действия угрожающими безопасности соперника.

«РИА Новости»