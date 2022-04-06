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7,7 процента в годовом выражении составила инфляция в странах ОЭСР на конец февраля, сообщили вчера в этой организации. В январе показатель был равен 7,2%, годом ранее — всего 1,7%. Без учета Турции, в которой инфляция в феврале ускорилась до 54,4%, показатель ОЭСР был бы существенно ниже — 6,3%. Базовая инфляция (без учета энергии и продовольствия) в ОЭСР составила 5,5% (в январе — 5,1%), при этом энергоносители подорожали на 26,6%, продовольствие — на 8,6 (в январе — 26,2% и 7,5% соответственно). В США инфляция достигла пика с января 1982 года — 7,9%, в зоне евро она составила 5,9% (в марте, по предварительной оценке Евростата, рост ускорился до 7,5%).