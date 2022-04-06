Каникулы вычеркнули из меню

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Воспользоваться предоставленными правительством РФ кредитными каникулами удается не всем пострадавшим от кризиса предприятиям. С отказами банков уже столкнулись рестораторы, отельеры и фитнес-клубы. От одних заемщиков кредитные учреждения потребовали залог, а другим — обещали ухудшение условий кредитования после каникул. Банки опасаются утраты контроля за платежеспособностью заемщиков, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рестораторы столкнулись с отказом в предоставлении кредитных каникул, сообщил “Ъ” президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Один из участников рынка говорит, что получил отказ от ВТБ, предоставив полный пакет документов, включая подтверждение о снижении доходов. Другой ресторатор рассказал, что менеджеры Тинькофф-банка потребовали залог для обеспечения кредита, по которому тот хотел получить каникулы.

Премьер Михаил Мишустин 11 марта подписал постановление о возможности взять кредитные каникулы до полугода по займам, взятым до 1 марта 2022 года, малыми и средними предприятиями в сфере общепита, туризма и др. Мера должна поддержать бизнес в условиях кризиса и новой волны экономических санкций.

Наличие отсрочки по кредитам крайне важно для ресторанного бизнеса, так как дает возможность высвободившиеся финансы потратить на выплату зарплаты и расчеты с поставщиками, поясняет владелица сети НАМ Елена Лукина. С началом военной операции РФ на Украине трафик в ресторанах упал в пределах 60%, а только в марте закупочные цены на продукты для участников рынка выросли почти на 25% (см. “Ъ” от 2 и 31 марта).

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева говорит, что фитнес-клубы также получают отказы от банков в предоставлении льготного периода, но они не носят массовый характер. Совладелец Sokroma Hotels Group Дарья Ковалевская рассказывает, что Тинькофф-банк изначально отказал ее компании, а затем предложил рассмотреть реструктуризацию. «Речь шла о выдаче нового кредита под залог и по более высокой ставке, никакого смысла в этом нет»,— говорит госпожа Ковалевская.

Управляющий агентства DigitalMust Алексей Таранов говорит, что получал заем по программе поддержки малых и средних предприятий Москвы под 7% годовых, но кредитующий банк предупредил, что после каникул ставка вырастет до 17%. В банке пояснили, что сохранение ставки возможно только при постоянстве оплаты по кредиту, отметил предприниматель. Омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова рассказала “Ъ”, что получила около 200 жалоб на крупные банки от малых и средних предприятий различных отраслей, но не каждый предприниматель сообщает о сложностях.

По словам Игоря Бухарова, сейчас эти проблемы устраняются в ручном режиме, когда ЦБ рассматривает каждую жалобу индивидуально. В ЦБ подтвердили, что регулятору начали поступать жалобы малых и средних предприятий, связанные с предоставлением кредитных каникул, но «их число незначительно». Там уточнили, что единственным основанием для отказа является отсутствие кода деятельности организации в перечне наиболее пострадавших отраслей, а оформление кредитных каникул не может влиять на ставку по кредиту и размер ежемесячного платежа.

В ВТБ заявили, что предоставили кредитные каникулы по более чем 950 соглашениям почти на 42 млрд руб., а также предлагают клиентам альтернативные варианты реструктуризации по собственным программам. В Промсвязьбанке сказали, что удовлетворяют более 90% заявок на кредитные каникулы, а отказы получают, к примеру, компании, находящиеся на стадии ликвидации. В Сбербанке сообщили, что одобряют каникулы всем клиентам, соответствующим требованиям: уже одобрено более 25 тыс. заявок. В Тинькофф-банке не ответили “Ъ”.

Партнер GRM Сергей Новиков говорит, что банки, которые сейчас тоже находятся в непростой ситуации, на полгода могут лишиться доходов по уплате кредитов и потерять контроль за платежеспособностью заемщиков. Один из банкиров допускает, что реструктуризация части кредитов идет в убыток банку с учетом нынешних дорогих депозитов.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова, Ольга Шерункова