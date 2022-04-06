Эндокринные проблемы набирают вес

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В России на фоне неуклонного роста пациентов эндокринологического профиля наблюдается дефицит эндокринологов: не хватает 2 тыс. взрослых и 600 детских специалистов. Об этом заявила директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Наталья Мокрышева. Наибольшую тревогу у врачей вызывает проблема ожирения, которая часто приводит к диабету II типа. Согласно данным исследования NATION, в России с этим заболеванием живут 40 млн человек. По оценке госпожи Мокрышевой, в ближайшие 30 лет в стране ожидается более 200 тыс. смертей, связанных с ожирением, или 142 летальных исхода на 100 тыс. населения. Специалисты говорят о необходимости создания кафедр эндокринологии в регионах и обучении специалистов первичного звена эндонастороженности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

О проблеме нехватки врачей-эндокринологов в РФ рассказала директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. Почти 2 тыс. специалистов этого профиля недостает для лечения взрослых пациентов, еще 600 — для лечения детей. «Дефицит эндокринологического сообщества сейчас, к сожалению, очень велик. Сейчас мы ведем разговор о внедрении программы реорганизации и создании новых кафедр эндокринологии в различных регионах, продолжается программа внедрения "Эндонастороженность". Мы хотим обсудить ее расширение и привлечение еще большего количества специалистов к тому, чтобы на ранних этапах выявлять все факторы риска возможного развития этих заболеваний»,— заявила Наталья Мокрышева.

По данным презентации, представленной директором НМИЦ эндокринологии, речь идет об электронном образовательном курсе «Эндонастороженность» для повышения квалификации врачей первичного звена по профилактике, ранней диагностике и диспансерному наблюдению пациентов с эндокринной патологией.

Специалисты не первый год обращают внимание на проблему дефицита этой категории врачей. Так, из отчета главного внештатного специалиста эндокринолога Минздрава РФ Ивана Дедова за 2019 год следует, что рекомендованное порядком эндокринологической службы соотношение числа эндокринологов к количеству жителей 1:20 тыс. (для городских жителей) и 1:15 тыс. (для села) не соблюдалось практически повсеместно. Кадровый дефицит составлял в среднем по регионам 17% (от 2% до 48%) и наиболее высок в сельской местности — до 50%. В тех районах, где врачи-эндокринологи отсутствовали вовсе, медицинская помощь по профилю «эндокринология» оказывалась врачами первичного звена. Подчеркивалось, что такие врачи «не имеют практических навыков» ведения пациентов с эндокринной патологией.

Проблема нехватки специалистов усугубляется масштабом распространения эндокринных заболеваний. По оценке Ивана Дедова, к концу 2019 года как минимум 50 млн граждан России либо требовалась постоянная помощь и наблюдение эндокринолога, либо они нуждались в периодическом консультировании у этого специалиста. В частности, каждый пятый житель страны (более 30 млн человек) находится в стадии предиабета, говорится в отчете. Опухоли щитовидной железы занимают второе место среди заболеваний эндокринной системы и выявляются у 30% населения (это более 40 млн человек; у 3–6% из них — злокачественные опухоли). Кроме того, 30% населения России, по оценке господина Дедова, страдает от ожирения. А у людей с лишним весом в разы вырастает риск заболеть диабетом II типа.

По данным Росстата, число пациентов с болезнями эндокринологического профиля выросло с 8,5 млн человек в 2010 году до 12 млн в 2020 году. Количество людей с ожирением увеличилось с 1,1 млн до 2 млн. Однако, согласно результатам крупнейшего Российского эпидемиологического исследования NATION, проведенного под эгидой НМИЦ эндокринологии, а также популяционного исследования ЭССЕ-РФ, инициированного терапевтами и кардиологами России, распространенность ожирения в нашей стране среди активного трудоспособного населения достигла 30% (около 40 млн человек). Тревожная тенденция — распространение ожирения и среди детей. По данным участников тематического круглого стола, проведенного в НМИЦ эндокринологии в марте, в 2020 году, к примеру, в Оренбургской области на 100 тыс. детей приходилось 3123,7 такого ребенка, в Костромской области — 2383,2, в Рязанской — 2319,5.

Избыточный вес негативно влияет на здоровье людей, вызывает ряд специфических заболеваний и усугубляет течение хронических нозологий, а также приводит к преждевременной смертности, предупреждают специалисты. По словам Натальи Мокрышевой, в ближайшие 30 лет в России ожидается 142 летальных исхода на 100 тыс. населения, связанных с ожирением. «То есть это более 200 тыс. смертей»,— подчеркнула она. Эндокринологи отмечают, что в допандемийные времена эта цифра составляла бы 10–11% от общей смертности по стране.

Врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Елена Синицына подтверждает, что эндокринная патология глобально распространена в человеческом сообществе. «Однако если патология щитовидной железы, несмотря на свою распространенность, остается на более или менее одном уровне, то в случае с ожирением и сахарным диабетом мы видим неуклонный рост и прогрессирование количества заболевших. Плюс появились такие проблемы, как, например, ожирение в детском возрасте и сахарный диабет II типа, развивающийся в детском возрасте»,— сказала госпожа Синицына.

Наталья Костарнова