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66,7 триллиона рублей составил объем национальной денежной массы (агрегат М2) в России на начало марта 2022 года, сообщил Банк России. За февраль показатель увеличился на 2,1%, а в годовом выражении темпы роста денежной массы к началу марта ускорились до 14,6% с 13,4% на начало февраля 2022 года. Объем наличных вне банков (М0) в феврале увеличился на 6,8% (на 11% в годовом выражении), а их доля в М2 на начало марта выросла до 20,9% с 19,9% на начало февраля 2022 года. Объем депозитов за февраль вырос на 0,9% и на 15,6% в годовом выражении. Их доля в М2 составила на начало марта 44% против 45% на начало февраля, в том числе депозитов граждан — 25%, за месяц она не изменилась.