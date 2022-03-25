Лес ищет спасения от санкций

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Российские лесопромышленники просят государство о дополнительных антикризисных мерах поддержки, среди которых возвращение к бумажному документообороту, субсидирование кредитов, а также отсрочка платежей по аренде лесов и заморозка тарифов естественных монополий. Также в отрасли считают критически важным организовать и поддержать новые маршруты экспорта, в том числе за счет создания национального контейнерного оператора и расширения транспортных коридоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, лесопромышленные компании подготовили предложения по антикризисным мерам на фоне санкций. В ближайшие дни они будут направлены председателю комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрию Кобылкину и в заинтересованные министерства.

Большинство игроков указывают на необходимость субсидирования кредитных ставок предприятий ЛПК, просят о пересмотре системы арендных платежей на лесные участки, а также о переносе графиков реализации приоритетных инвестпроектов не менее чем на два года. На прошлой неделе вице-премьер Виктория Абрамченко уже одобрила мораторий на увеличение ставок платы за использование лесов на год, продление на полтора года сроков реализации приоритетных инвестпроектов, а сроков кредитов из Фонда развития промышленности (ФРП) для лесопромышленников — на пять лет. Но в отрасли считают, что этих мер недостаточно.

В частности, ГК УЛК и «Регион лес» предлагают увеличить субсидируемую часть процентной ставки по банковским кредитам с нынешних 4,5% годовых пропорционально изменению ключевой ставки ЦБ, так как действующая мера малоэффективна после повышения базовой ставки до 20%.

Помимо этого УЛК просит предоставить льготные каникулы по уплате налогов и отсрочку по арендным платежам за лесфонд. Также предприятие считает необходимым запретить поставщикам электроэнергии отключать предприятия за неуплату, а также взимать в этом году обязательные платежи за пользование лесными участками исходя из фактических объемов заготовки древесины, а не за расчетную лесосеку.

«Регион лес» предлагает в связи с вынужденной переориентацией экспорта с европейского на азиатское направление увеличить субсидирование транспортных расходов, а также распределять субсидии по большему числу предприятий, пусть и в меньшем объеме. Также там просят ввести понижающий коэффициент к существующему железнодорожному тарифу и упростить процедуру возмещения НДС.

Segezha Group просит ввести мораторий на рост цен естественных монополий (электроэнергия, железнодорожные перевозки) и ожидает дополнительной поддержки из-за необходимости переориентации поставок. Также в компании предлагают зафиксировать процентные ставки по действующим кредитам на уровне 25 февраля для заемщиков, реализующих инвестпроекты, а по новым кредитам ввести госсубсидии для системообразующих предприятий не менее чем на 70% от суммы затрат на уплату процентов. Помимо этого в Segezha просят запретить расторгать договоры с арендаторами лесных участков в случае несвоевременной оплаты аренды.

Лесопромышленники предлагают создать государственного контейнерного оператора, так как западные компании отказываются работать с российскими грузами, а китайские перевозчики увеличили ставки фрахта с $1 тыс. до $6 тыс. за контейнер.

Как пояснил “Ъ” председатель комитета архангельской облдумы по природопользованию и лесопромышленному комплексу Александр Дятлов, «в срочном порядке надо собрать парк контейнеров из того, что есть в РФ, или купить новые в том же Китае». Сумму затрат на это он оценил в 100 млрд руб. Помимо этого господин Дятлов отметил необходимость решить вопрос с логистикой грузов в Китай и расширить порт Санкт-Петербурга.

Лесопромышленные компании снова подняли вопрос о возврате бумажного документооборота, который был отменен с начала года после запуска системы электронного учета оборота древесины и продукции ЛесЕГАИС. Большинство компаний сектора, среди которых Segezha Group, «Илим», Архангельский ЦБК и «Титан», просят снова перенести сроки обязательств до 2025 года или перевести систему в тестовый режим с учетом санкций против России. В компаниях указывают на невозможность приобретения необходимого оборудования, неподготовленности системы, регулярные перебои в ее работе, а также на частое отсутствие интернета. Но, как отметили в аппарате Виктории Абрамченко, правительство не пойдет на предоставление отсрочек, так как «обеление рынка сейчас очень кстати».

Как отмечают в агентстве WhatWood, для российского ЛПК сейчас критически важно сохранять возможность экспорта, так как внутренний рынок не сможет потребить весь объем лесной продукции, которая производится в стране.

Поэтому важно снять препоны, которые есть в части таможенно-тарифного регулирования, а также провести переговоры по снятию таможенных импортных пошлин в дружественных странах. Помимо этого, говорят эксперты, нужны помощь в проработке новых логистических маршрутов и предоставление субсидий на транспортировку. При этом, считают в агентстве, необходимо разработать план развития внутреннего потребления пиломатериалов, фанеры и пеллет.

Ольга Мордюшенко