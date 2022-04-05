У ритейлеров не клеится с ценниками

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Кризис привел к подорожанию в четыре раза самоклеящейся ленты, которую ритейлеры используют для весовых товаров. Обычно сети завозили ее из ЕС. Но часть европейских партнеров вовсе отказываются работать с Россией, а часть — увеличивают цены и сроки доставки из-за непредсказуемости курса рубля и проблем с логистикой. Теперь ритейлеры пытаются сэкономить имеющиеся запасы ленты и ищут новых поставщиков в Китае. Однако качество материала из КНР существенно уступает европейскому, а в России вообще нет производства, соответствующего требованиям ритейлеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Цена на самоклеящуюся ленту для весовых товаров для продуктовых ритейлеров в марте выросла примерно вчетверо месяц к месяцу. Эту информацию “Ъ” обнаружил в счетах одной из торговых сетей на оплату ленты от поставщика ООО «НБК Трейд». Так, стоимость весовой ленты 58х60 ECO увеличилась с 63,75 руб. за упаковку в феврале до 251,2 руб. в марте, ленты 58х40 ECO — с 65,16 руб. до 223,8 руб. за упаковку. Одному магазину в среднем требуется около 2 тыс. упаковок в месяц, подсчитала партнер One Story Ольга Сумишевская.

Источник “Ъ”, близкий к «НБК Трейд», подтвердил информацию о росте цен. О подорожании материала в три-четыре раза говорит и директор «Севит групп» (производитель чековой ленты и термоэтикетки) Виталий Синатов. По его словам, в РФ подобную продукцию почти никто не производит, ключевым поставщиком их компании выступала финская Raflatac, отказавшаяся работать с Россией на фоне обострения геополитической обстановки. Шведская Fasson продолжает поставки, но ее мощностей недостаточно для обеспечения существующего спроса. Кроме того, европейским компаниям стало сложно работать с российскими компаниями из-за волатильности рубля и перебоев с логистикой, добавляет Ольга Сумишевская: «Движение через Польшу затруднено, часть грузов идет через Турцию, часть — через Казахстан и даже Киргизию, что влияет на сроки поставок и конечную стоимость продукта».

В «Азбуке вкуса» говорят, что лента подорожала примерно втрое. По данным директора сети «Вкустер» Сергея Плиса, цены на этот товар выросли вдвое из-за дефицита. Петербургская сеть «Реалъ», по словам ее совладельца Александра Мышинского, прекратила закупку чековой и весовой ленты после повышения цен и использует складские запасы, которых хватит на два месяца.

В этих условиях придется перейти на более дешевые российские аналоги без нанесения логотипа, считает Сергей Плис. Альтернативным вариантом могли бы стать поставки из Китая, но из-за разрыва логистических цепочек их сроки тоже задерживаются, указывает он. Виталий Синатов уверен, что дефицит ленты смогут восполнить производители из КНР, которые уже наладили контейнерные поставки в РФ. Но качество этикетки у китайских производителей тоже существенно ниже, предупреждает госпожа Сумишевская. По ее мнению, переход на сотрудничество с Китаем займет несколько месяцев. «Поэтому,— считает она,— ритейлеры будут вынуждены экономить на этикетках, например, изменять упаковку для готовой еды, уменьшая количество заранее нарезанных товаров».

Для снижения расхода весовой ленты в магазинах «Реалъ» уже сократили ассортимент отдельных товаров с низкими продажами, рассказывает господин Мышинский. Но существенно снизить использование ленты затруднительно — в отличие от кассового чека весовую этикетку не получится перевести в электронный вид или сократить объем представленной там информации для покупателя, признает он. В X5 Group также ищут возможность уйти от использования термоэтикеток.

По словам Виталия Синатова, стоимость самоклеящейся ленты будет снижаться вместе с появлением продукции из Китая. «То же самое происходит с чековой лентой: после смены поставщиков и на фоне укрепления курса рубля стоимость ленты уже упала на 40%»,— отмечает он. Впрочем, в сети «Вкусвилл» проблема с кассовыми лентами сохраняется, прокомментировал ее представитель. Ритейлеры, рестораторы и операторы сетей общепита впервые заявили об острой нехватке чековой ленты в середине марта. В Минпромторге заявили “Ъ”, что к ним не поступало обращений о росте цены или дефиците бумаги для весовых лент.

Никита Щуренков; Константин Куркин, Санкт-Петербург