Тысячи и одна ракетка

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Чемпионкой Miami Open by Itau, турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 c призовым фондом $8,6 млн, стала новая первая ракетка мира Ига Швёнтек, сменившая на вершине рейтинга досрочно завершившую карьеру австралийку Эшли Барти. Обыграв в финале в двух сетах японку Наоми Осаку, 20-летняя польская теннисистка добилась уникального достижения: она победила на трех первых в сезоне турнирах категории 1000 — в Дохе, Индиан-Уэллсе и Майами. Прежде это не удавалось никому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победа над Наоми Осакой в финале турнира в Майами позволила Иге Швентек (на фото) доказать неслучайность своего восхождения на первое место в рейтинге

Фото: Reuters Победа над Наоми Осакой в финале турнира в Майами позволила Иге Швентек (на фото) доказать неслучайность своего восхождения на первое место в рейтинге

Фото: Reuters

Восхождение Иги Швёнтек на высшую ступень мирового рейтинга, которое было бы невозможно без досрочного окончания карьеры австралийки Эшли Барти, еще несколько дней назад многие называли исключительно следствием стечения обстоятельств. Тогда казалось, что в первой десятке мирового рейтинга есть не менее достойные кандидатуры для лидерства — например, испанка Гарбинье Мугуруса, имеющая на своем счету победы на двух чемпионатах Большого шлема и прошлогоднем итоговом турнире WTA в Гвадалахаре. Ну и, конечно, нельзя было забывать про Наоми Осаку, которую еще недавно рассматривали как наследницу славы самой Серены Уильямс. Психологические проблемы японки, время от времени дающие о себе знать, по-прежнему не выглядят непреодолимым препятствием для ее возвращения на теннисный трон.

Однако сейчас, когда Miami Open остался позади, стало очевидно: подъем Швёнтек на первое место по-своему справедлив. Наверное, если бы оставалась в строю Барти, выигрывавшая этот турнир два предыдущих раза, он мог завершиться и по-другому. Но в отсутствие австралийки новая чемпионка показала высочайший уровень, сделав максимум для того, чтобы к ней относились с уважением.

Для того чтобы выиграть шесть матчей подряд в двух партиях, Швёнтек потребовалось менее восьми часов, причем в финале полька сохранила набранный к тому времени феноменальный темп. Та самая Наоми Осака сопротивлялась ей лишь 77 минут, уступив со счетом 4:6, 0:6 и не заработав ни одного брейк-пойнта. То есть полька показала такую же тотальную уверенность в себе, как на триумфальном для нее Roland Garros 2020 года, когда ее талант впервые проявился во всем своем величии.

Нынешняя Ига Швёнтек уже не вчерашняя юниорка, сенсационно выигравшая свой первый мейджор, а проверенный временем мастер, обладающий великолепным мастерством и адаптировавший свою нервную систему к условиям конкуренции в мировой элите.

И в Дохе, и особенно в Индиан-Уэллсе, где ей трижды приходилось отыгрываться после неудач в первых партиях, она доказала способность побеждать, даже не показывая свой максимум, а это является признаком высочайшего класса.

С этой точки зрения спад в результатах Швёнтек, последовавший во второй половине прошлого года, был абсолютно закономерным. После парижского фурора ей требовалось время для того, чтобы пройти испытание медными трубами. Зато сейчас в Дохе, Индиан-Уэллсе и Майами Швёнтек выиграла 17 матчей подряд, установив рекорд: она стала первой в истории теннисисткой, победившей на трех первых турнирах категории 1000 в новом сезоне. А еще набрала с января 3920 очков — на 2310 больше, чем гречанка Мария Саккари, идущая у женщин второй по этому показателю, и почти на 600 больше, чем Рафаэль Надаль, возглавляющий аналогичную классификацию у мужчин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ига Швёнтек с трофеем после завершения соревнований

Фото: Reuters Ига Швёнтек с трофеем после завершения соревнований

Фото: Reuters

Что касается рейтинга WTA по итогам 52 недель, то в нем Швёнтек захватила лидерство с ощутимым преимуществом. На данный момент у нее 6711 очков, в то время как ближайшая преследовательница чешка Барбора Крейчикова имеет 5033 балла, а занимающая третье место испанка Паула Бадоса — 4970. В течение грунтового сезона польке требуется защитить 1450 очков, Крейчиковой — 2385, Бадосе — 1285. Существуют, конечно, и другие теннисистки, которые способны опередить Швёнтек в обозримом будущем. Но до окончания Открытого чемпионата Франции, который в этом году пройдет с 22 мая по 5 июня, подобный вариант развития событий представляется не слишком вероятным.

Евгений Федяков