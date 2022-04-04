Санкции можно ужесточить, но зачем?

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Прошло уже больше месяца с того момента, как на Россию обрушилось цунами западных санкций. Одна из их ключевых особенностей — беспрецедентный масштаб. Под удар попали все ключевые сектора экономики. Заморожены российские резервы за рубежом. Резко ужесточен экспортный контроль, особенно по высокотехнологичным и промышленным товарам. Все это произошло в предельно короткий период. В российской истории такое было разве что после революции 1917 года. Даже во время холодной войны дело шло к постепенной эрозии железного занавеса. Сегодня идет его активное строительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Тимофеев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Иван Тимофеев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Другая особенность — активная и даже опережающая роль западного бизнеса в политике санкций. Раньше бизнес старался держаться подальше от политики. Сейчас корпоративные бойкоты вводятся даже там, где еще не появились формальные санкции: от фастфуда и мебели до доступа к зарубежным базам научных публикаций. Бойкоты перерастают в «культуру отмены России» — неформальные ограничения всего русского. Сюда же стоит добавить и конфискацию собственности российских граждан за рубежом вне судебных процедур.

Нет сомнений в том, что ущерб российской экономике от санкций будет значительным. Нарушение привычных торговых и транспортных связей, финансовая и технологическая блокада Запада приведут к росту инфляции, безработицы, падению производительности труда, технологической базы и экономики в целом. В среднесрочной и долгосрочной перспективе подобный ущерб будет сохраняться и накапливаться, в том числе за счет постепенного вытеснения с западных рынков российского сырья.

Вместе с тем санкции с большой вероятностью окажут нулевой или даже отрицательный эффект на российский политический курс. В Москве попросту не верят в то, что уступки по Украине и другим вопросам приведут к отмене санкций. Похоже, что российский взгляд на санкции фаталистичен: они с нами навсегда. Да, можно ожидать эпизодических исключений и смягчений в интересах самих инициаторов. Но не более того. Между тем исторический опыт показывает, что ограничительные меры против крупных держав не приводят к смене их курса.

Санкции также вряд ли выведут на улицы простых россиян «свергать власть». Да, удар по экономике превращает средний класс в бедняков, а бедняков — в нищих. Но общественное мнение будет связывать это не столько с действиями своего правительства, сколько с политикой Запада. То есть санкции будут лишь подогревать антизападные настроения. «Культура отмены» усиливает эту тенденцию. Независимо от того, как кто относится к решению о военной операции, люди не примут откровенное и бессмысленное унижение только за то, что они русские.

Исчерпан ли арсенал санкций против России? Скорее нет. Технически их можно расширять и дальше, хотя с учетом уже понесенных издержек инициаторы будут действовать осторожнее. Важно другое. Главные жертвы военного конфликта — множество простых украинцев и россиян. Любой конфликт требует разрешения, потому что жизнь и будущее этих людей важнее санкций, амбиций и престижа. Никто не знает, как долго продлится военная фаза, до того момента пока стороны придут к соглашению. Хотелось бы, чтобы оно закрыло вопросы безопасности обеих сторон на долгий период и не превратилось бы в очередную пустышку и в дальнейшем — новое обострение.

Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам